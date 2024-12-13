Découvrez le meilleur créateur de vidéos alternatif pour vos besoins

Permettez aux équipes marketing de produire des vidéos professionnelles sans effort, en tirant parti de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo d'introduction convaincante de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing à la recherche d'un créateur de vidéos alternatif, présentant un style visuel élégant et professionnel. La vidéo doit comporter une voix off assurée délivrée par un avatar AI réaliste, démontrant la facilité avec laquelle un contenu marketing professionnel peut être produit sans logiciel complexe.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité énergique de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les influenceurs, montrant comment ils peuvent rapidement produire des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux. Utilisez un style visuel vibrant et tendance combiné à une musique entraînante et une voix off claire et concise générée directement à partir d'un script grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction soignée de 60 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux développeurs d'e-learning, démontrant la création de vidéos professionnelles. Le style visuel doit être informatif et structuré, complété par une voix off apaisante et autoritaire générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, en utilisant des modèles et des scènes personnalisés pour un look cohérent.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo explicative utile de 50 secondes pour les éducateurs et les créateurs de cours en ligne, mettant en avant la simplicité du montage vidéo avec des outils de montage vidéo AI. Cette vidéo doit adopter un style visuel clair et illustratif avec une voix off amicale et articulée, et inclure des sous-titres générés automatiquement pour améliorer l'accessibilité pour tous les apprenants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos alternatif

Découvrez un flux de travail simplifié pour créer des vidéos engageantes, du script aux visuels époustouflants, avec nos outils AI intelligents.

1
Step 1
Créez votre vidéo à partir d'un script
Transformez votre contenu écrit en vidéo engageante sans effort. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo vous permet de générer instantanément des scènes et une narration, rendant la création de vidéos plus rapide que jamais.
2
Step 2
Sélectionnez un avatar AI
Améliorez le professionnalisme et la convivialité de votre vidéo en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs numériques donnent vie à votre message avec des expressions et des voix réalistes.
3
Step 3
Appliquez votre marque et votre style
Maintenez la cohérence de votre marque sur toutes vos vidéos. Appliquez facilement vos contrôles de marque uniques (logo, couleurs), personnalisez les polices et intégrez de la musique de fond pour créer un produit final soigné et conforme à votre marque.
4
Step 4
Exportez pour n'importe quelle plateforme
Finalisez votre création et exportez votre vidéo dans divers formats et redimensionnements d'aspect pour s'adapter à toute plateforme de réseau social ou présentation professionnelle, assurant une expérience de visionnage optimale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation et apprentissage améliorés

.

Améliorez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances avec des vidéos de formation dynamiques générées par AI, simplifiant les sujets complexes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma production de vidéos créatives ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI avancés et une conversion de texte en vidéo fluide, transformant vos scripts en contenu visuel dynamique. Ce créateur de vidéos alternatif simplifie votre flux de travail, permettant une narration imaginative sans montage vidéo complexe.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos efficace pour les équipes marketing ?

HeyGen propose un montage intuitif par glisser-déposer et une large gamme de modèles personnalisés, ce qui en fait un créateur de vidéos idéal pour les équipes marketing souhaitant produire rapidement du contenu engageant. Son interface conviviale simplifie le montage vidéo, permettant de se concentrer sur les campagnes stratégiques.

HeyGen propose-t-il des outils pour des effets de montage vidéo avancés ?

Oui, les outils de montage vidéo AI de HeyGen incluent des fonctionnalités pour générer automatiquement des sous-titres et supprimer les arrière-plans facilement, améliorant la qualité professionnelle de vos vidéos. Cela permet des touches de post-production sophistiquées sans nécessiter une expertise technique approfondie.

HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos pour les réseaux sociaux ?

Absolument. En tant qu'éditeur vidéo polyvalent, HeyGen offre une riche bibliothèque de séquences et des modèles personnalisables, parfaits pour créer des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux en quelques minutes. Vous pouvez facilement adapter le contenu pour diverses plateformes, assurant que votre message atteigne un public plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo