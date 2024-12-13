Créez une vidéo promotionnelle percutante d'une minute pour les musiciens indépendants et les petits labels, conçue pour annoncer les sorties de nouveaux albums. Le style visuel doit être dynamique, avec des pochettes d'albums animées, des images en coulisses du studio et des extraits de clips musicaux, le tout synchronisé avec une voix off énergique et professionnelle. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement les détails clés de l'album et les dates de sortie, en faisant un créateur de vidéos d'album efficace.

Générer une Vidéo