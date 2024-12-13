Créateur de Vidéos d'Aéroport pour un Contenu de Voyage Époustouflant

Créez facilement des vidéos promotionnelles captivantes avec des avatars AI qui donnent vie à vos récits de voyage.

Créez un montage captivant de 45 secondes sur les moments forts d'un voyage, conçu pour les jeunes voyageurs et les aspirants vloggers, capturant l'énergie vibrante d'un parcours à l'aéroport, de l'enregistrement au décollage. Adoptez un style visuel riche et dynamique, en incorporant des animations pour des transitions fluides. Exploitez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir la narration visuelle et produire une pièce engageante avec ce créateur de vidéos d'aéroport.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle élégante de 30 secondes, destinée aux voyageurs d'affaires et à la gestion aéroportuaire, mettant en avant un nouveau service de salon premium à l'aéroport. Cette pièce professionnelle et informative doit présenter une esthétique soignée avec des visuels nets et une voix off claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen comme présentateur virtuel et appliquez des contrôles de branding robustes pour maintenir une identité d'entreprise cohérente tout au long de la vidéo de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'orientation aéroportuaire claire et calme de 60 secondes, parfaite pour les passagers novices ou internationaux, les guidant à travers les procédures de sécurité et la navigation des portes. Cette pièce instructive nécessite un style visuel facile à suivre avec du texte à l'écran en soutien. Générez le contenu principal efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script et assurez une accessibilité totale en incluant des sous-titres/captions automatiques à partir d'un modèle vidéo approprié.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo cinématographique inspirante de 45 secondes illustrant un itinéraire et un voyage international épique, ciblant les voyageurs aventuriers et les agences de voyage. Le style visuel et audio doit évoquer un grand sens de l'exploration et de l'émerveillement, encourageant les spectateurs à personnaliser leurs propres rêves de voyage. Exploitez les modèles et scènes polyvalents de HeyGen pour une création rapide et assurez une distribution optimale sur diverses plateformes avec le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Aéroport

Produisez rapidement des vidéos professionnelles d'aéroport avec des outils alimentés par AI, des guides informatifs au contenu promotionnel engageant, conçus pour la narration visuelle.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Vidéo
Commencez par définir l'objectif de votre vidéo d'aéroport ou collez un script. Utilisez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour générer instantanément des scènes et du contenu initiaux.
2
Step 2
Personnalisez les Visuels et le Branding
Sélectionnez des séquences ou des images captivantes de notre vaste bibliothèque de médias pour illustrer les caractéristiques de l'aéroport, les services ou les itinéraires de voyage. Appliquez les couleurs et le logo de votre marque avec nos contrôles de branding.
3
Step 3
Intégrez des Avatars AI
Améliorez votre vidéo d'aéroport avec des avatars AI réalistes pour présenter des informations, guider les voyageurs ou mettre en avant des commodités de manière engageante.
4
Step 4
Générez des Voix Off et Exportez
Produisez un audio clair et professionnel en utilisant notre génération de voix off. Après ajustement, exportez votre vidéo de haute qualité dans le ratio d'aspect souhaité, prête pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Orientation et la Formation à l'Aéroport

.

Améliorez les programmes de formation du personnel et d'orientation des passagers avec des vidéos engageantes, alimentées par l'AI, pour une meilleure compréhension et rétention.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos professionnelles d'aéroport ?

HeyGen offre une plateforme intuitive, facilitant la production de vidéos d'aéroport de haute qualité. Utilisez nos avatars AI et animations dynamiques pour créer un contenu engageant qui capte l'attention de votre audience.

HeyGen peut-il aider à la narration visuelle pour des vidéos d'orientation ou promotionnelles d'aéroport ?

Absolument. HeyGen permet une narration visuelle efficace pour votre contenu aéroportuaire grâce à des modèles de vidéos personnalisables, des contrôles de branding robustes et une vaste bibliothèque de médias. Cela vous permet d'adapter chaque vidéo à vos besoins spécifiques.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour un montage vidéo d'aéroport efficace ?

HeyGen utilise des agents vidéo AI avancés pour rationaliser votre production de contenu. Notre plateforme prend en charge le texte-à-vidéo à partir d'un script, la génération de voix off AI, et les sous-titres/captions automatiques, assurant un flux de travail rapide et professionnel pour tous vos besoins en vidéos d'aéroport.

Quel type de vidéos de haute qualité puis-je créer pour les aéroports avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une variété de vidéos promotionnelles de haute qualité, y compris des vidéos informatives sur les itinéraires et les voyages. Nos outils permettent des transitions fluides et des effets professionnels, résultant en une expérience vidéo polie et cinématographique pour vos spectateurs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo