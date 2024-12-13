HeyGen améliore l'engagement dans la formation à la sécurité en vous permettant de créer des visuels dynamiques et des vidéos d'instruction claires. Avec des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatiques et des avatars AI réalistes, vous pouvez vous assurer que les protocoles de sécurité complexes sont facilement compris par les passagers, améliorant ainsi la compréhension et la conformité globales des passagers.