Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes conçue pour les membres d'équipage de cabine, décrivant les nouveaux protocoles de sécurité pour les évacuations d'urgence avec un style visuel direct et un audio clair et autoritaire. La vidéo garantira la formation à la conformité en convertissant de manière transparente un script détaillé en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour maintenir la cohérence et la précision.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction urgente mais calme de 30 secondes pour le personnel au sol de l'aéroport, démontrant des procédures critiques de formation à la gestion des risques pour la gestion des incidents inattendus dans les compartiments à bagages, avec des visuels étape par étape et des indices audio pratiques. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour incorporer des séquences réalistes d'incidents et des images d'équipements pertinents.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo vibrante de 90 secondes destinée au grand public et aux voyageurs potentiels, présentant des "faits amusants" engageants sur la sécurité aérienne pour améliorer l'engagement dans la formation à la sécurité grâce à des visuels dynamiques et un style audio informatif et entraînant. Cette vidéo devrait utiliser les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour créer une présentation accrocheuse et mémorable.
Comment fonctionne le générateur d'explications de sécurité aérienne

Créez sans effort des briefings de sécurité aérienne professionnels et conformes avec la génération vidéo alimentée par AI, améliorant la sensibilisation des passagers et l'engagement dans la formation.

1
Step 1
Créez votre script de briefing de sécurité
Commencez par saisir vos protocoles de sécurité et informations dans l'éditeur de texte. Notre plateforme utilise des capacités avancées de texte-à-vidéo pour transformer votre contenu écrit en un récit visuel dynamique pour des briefings de sécurité générés par AI.
2
Step 2
Sélectionnez les visuels et les avatars AI
Améliorez votre message en choisissant parmi une large gamme de modèles personnalisables et d'avatars AI engageants. Intégrez des médias stock pertinents de notre bibliothèque de médias/stock pour illustrer les procédures de sécurité clés et maintenir l'attention des passagers.
3
Step 3
Appliquez la voix off et le branding
Générez une voix off naturelle dans plusieurs langues pour communiquer clairement les instructions. Personnalisez votre vidéo explicative avec des contrôles de branding tels que des logos et des couleurs de marque pour garantir la cohérence et renforcer l'identité de votre compagnie aérienne.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de sécurité finale
Examinez votre vidéo d'instruction complète pour en vérifier l'exactitude et l'impact. Une fois finalisée, exportez facilement votre vidéo explicative de sécurité de haute qualité en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect, prête pour la distribution sur toutes vos plateformes souhaitées.

Simplifiez les protocoles de sécurité complexes

Traduisez des réglementations de sécurité aérienne complexes en vidéos d'instruction claires et compréhensibles pour les passagers et le personnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives de sécurité aérienne ?

HeyGen simplifie la production de vidéos explicatives de sécurité aérienne de haute qualité en offrant une plateforme de création vidéo alimentée par l'AI. Vous pouvez générer efficacement du contenu de formation à la sécurité aérienne et des briefings de sécurité générés par AI, transformant des protocoles de sécurité complexes en supports visuels engageants. Cela permet une génération de vidéos de bout en bout pour l'industrie aéronautique.

Puis-je personnaliser les briefings de sécurité générés par AI pour le branding spécifique de ma compagnie aérienne ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant de personnaliser vos briefings de sécurité générés par AI avec des logos et des couleurs personnalisés. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI et utiliser des modèles personnalisables pour garantir que vos vidéos d'instruction s'alignent parfaitement avec l'identité et les protocoles de sécurité de votre compagnie aérienne.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire efficacement des vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen propose des fonctionnalités puissantes comme la conversion de texte en vidéo et la génération avancée de voix off, augmentant considérablement l'efficacité de la production de contenu. En exploitant les avatars AI, vous pouvez créer rapidement des vidéos d'instruction professionnelles et du contenu d'apprentissage en ligne, conduisant à une efficacité de coût considérable dans vos efforts d'engagement de formation à la sécurité.

Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement et la compréhension des passagers dans les briefings de sécurité ?

HeyGen améliore l'engagement dans la formation à la sécurité en vous permettant de créer des visuels dynamiques et des vidéos d'instruction claires. Avec des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatiques et des avatars AI réalistes, vous pouvez vous assurer que les protocoles de sécurité complexes sont facilement compris par les passagers, améliorant ainsi la compréhension et la conformité globales des passagers.

