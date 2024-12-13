Créateur de Vidéos d'Intégration pour Compagnies Aériennes : Améliorez l'Efficacité de la Formation
Concevez des formations d'employés percutantes. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour un contenu rapide et engageant.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'intégration de 45 secondes pour les passagers de première classe voyageant pour la première fois, présentant un guide visuel moderne et épuré des commodités à bord avec des animations engageantes et une musique de fond dynamique, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une génération de contenu fluide.
Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour le personnel au sol de la compagnie aérienne sur les nouvelles procédures de manutention des bagages, nécessitant une présentation visuelle claire et étape par étape avec des voix off calmes et autoritaires, enrichie par les sous-titres de HeyGen pour une accessibilité universelle à travers des équipes diverses créant des vidéos d'intégration.
Produisez une vidéo de recrutement de 30 secondes pour les candidats pilotes potentiels, mettant en avant la culture dynamique de la compagnie aérienne à travers des visuels cinématographiques inspirants et une musique de fond motivante, avec une génération de voix off chaleureuse et humaine de HeyGen, agissant efficacement comme un aperçu de créateur de vidéo d'intégration pour la compagnie aérienne.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Élevez les vidéos d'intégration des employés et des clients avec l'AI pour augmenter l'engagement et améliorer la rétention des informations critiques.
Accélérez la Création de Cours.
Développez plus de cours d'intégration et de modules de formation rapidement, en assurant un message cohérent et en atteignant efficacement tout le personnel ou les clients de la compagnie aérienne à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'intégration de haute qualité en utilisant ses modèles alimentés par l'AI et son outil de création vidéo intuitif. Vous pouvez rapidement générer du contenu engageant pour l'intégration des employés ou des clients, simplifiant ainsi vos processus de formation.
Quel rôle jouent les avatars AI dans le créateur de vidéos d'intégration virtuelles de HeyGen ?
Les avatars AI de HeyGen apportent une touche personnalisée et engageante à vos vidéos d'intégration virtuelles. Ces présentateurs numériques réalistes peuvent transmettre votre message de manière cohérente, rendant votre vidéo d'intégration des employés plus percutante et mémorable pour les nouvelles recrues.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour améliorer les voix off et l'accessibilité des vidéos d'intégration ?
Absolument. HeyGen propose un convertisseur de texte en parole avancé avec une large gamme de voix off AI, garantissant une narration claire pour vos vidéos d'intégration. Cette capacité, combinée aux sous-titres, améliore l'accessibilité et la portée mondiale grâce à la localisation pour des audiences diverses.
HeyGen peut-il faciliter la collaboration fluide pour les équipes créant des vidéos de formation ?
Oui, HeyGen est conçu pour soutenir une collaboration fluide, permettant aux équipes de travailler ensemble efficacement sur des vidéos de formation et d'autres contenus. Cela assure un flux de travail harmonieux du script à la vidéo finale, en faisant un outil de création vidéo idéal pour toute organisation.