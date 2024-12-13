Créateur de Vidéos d'Intégration pour Compagnies Aériennes : Améliorez l'Efficacité de la Formation

Concevez des formations d'employés percutantes. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour un contenu rapide et engageant.

Imaginez une vidéo d'intégration de 60 secondes pour les nouveaux membres d'équipage de cabine, mettant en scène un avatar AI accueillant qui explique les valeurs de l'entreprise avec un style visuel amical et professionnel et une musique de fond entraînante, facilement créée grâce à la capacité d'avatars AI de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'intégration de 45 secondes pour les passagers de première classe voyageant pour la première fois, présentant un guide visuel moderne et épuré des commodités à bord avec des animations engageantes et une musique de fond dynamique, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une génération de contenu fluide.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour le personnel au sol de la compagnie aérienne sur les nouvelles procédures de manutention des bagages, nécessitant une présentation visuelle claire et étape par étape avec des voix off calmes et autoritaires, enrichie par les sous-titres de HeyGen pour une accessibilité universelle à travers des équipes diverses créant des vidéos d'intégration.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de recrutement de 30 secondes pour les candidats pilotes potentiels, mettant en avant la culture dynamique de la compagnie aérienne à travers des visuels cinématographiques inspirants et une musique de fond motivante, avec une génération de voix off chaleureuse et humaine de HeyGen, agissant efficacement comme un aperçu de créateur de vidéo d'intégration pour la compagnie aérienne.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration pour Compagnies Aériennes

Créez facilement des vidéos d'intégration professionnelles et engageantes pour votre personnel et vos clients de compagnie aérienne, assurant une introduction fluide et informative avec des outils AI puissants.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Vidéo d'Intégration
Commencez par sélectionner un modèle alimenté par l'AI ou en saisissant votre script pour poser rapidement les bases de la vidéo d'intégration de votre compagnie aérienne, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et des Voix Off Dynamiques
Améliorez votre vidéo avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles AI pour transmettre efficacement votre contenu de formation, en utilisant la capacité d'avatars AI de HeyGen.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Intégrez l'identité de votre compagnie aérienne en ajoutant des logos, des couleurs personnalisées et en assurant des éléments visuels cohérents tout au long de vos vidéos d'intégration avec les contrôles de marque de HeyGen.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Chef-d'œuvre
Finalisez votre vidéo en ajoutant des sous-titres, puis exportez-la dans divers formats d'aspect, prête à être partagée avec vos nouvelles recrues ou clients, en utilisant le redimensionnement et les exports de formats d'aspect de HeyGen.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures Complexes

.

Transformez les protocoles de sécurité aérienne complexes et les directives opérationnelles en vidéos de formation claires et compréhensibles, améliorant l'efficacité de l'apprentissage pour le personnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'intégration de haute qualité en utilisant ses modèles alimentés par l'AI et son outil de création vidéo intuitif. Vous pouvez rapidement générer du contenu engageant pour l'intégration des employés ou des clients, simplifiant ainsi vos processus de formation.

Quel rôle jouent les avatars AI dans le créateur de vidéos d'intégration virtuelles de HeyGen ?

Les avatars AI de HeyGen apportent une touche personnalisée et engageante à vos vidéos d'intégration virtuelles. Ces présentateurs numériques réalistes peuvent transmettre votre message de manière cohérente, rendant votre vidéo d'intégration des employés plus percutante et mémorable pour les nouvelles recrues.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour améliorer les voix off et l'accessibilité des vidéos d'intégration ?

Absolument. HeyGen propose un convertisseur de texte en parole avancé avec une large gamme de voix off AI, garantissant une narration claire pour vos vidéos d'intégration. Cette capacité, combinée aux sous-titres, améliore l'accessibilité et la portée mondiale grâce à la localisation pour des audiences diverses.

HeyGen peut-il faciliter la collaboration fluide pour les équipes créant des vidéos de formation ?

Oui, HeyGen est conçu pour soutenir une collaboration fluide, permettant aux équipes de travailler ensemble efficacement sur des vidéos de formation et d'autres contenus. Cela assure un flux de travail harmonieux du script à la vidéo finale, en faisant un outil de création vidéo idéal pour toute organisation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo