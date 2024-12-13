Créez une vidéo de formation de 90 secondes pour le personnel au sol des compagnies aériennes, démontrant les procédures opérationnelles du nouveau système de gestion des bagages. Le style visuel doit être très détaillé et pédagogique, avec un ton audio professionnel et clair, en utilisant la fonctionnalité "Voiceover generation" de HeyGen pour expliquer chaque étape avec précision. Cette vidéo vise à fournir des "vidéos de formation" efficaces en utilisant un "agent vidéo AI" pour une diffusion cohérente.

