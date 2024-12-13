Générateur de Vidéos de Formation pour Équipage Aérien

Simplifiez la création de vidéos de formation en aviation avec des avatars AI intelligents qui donnent vie à vos scripts.

Découvrez comment les responsables de la formation en aviation peuvent exploiter les générateurs de vidéos AI pour simplifier la création de contenu dans une vidéo concise d'une minute. Ciblez un public professionnel des départements de formation des compagnies aériennes, en utilisant un style visuel épuré et instructif avec une voix off autoritaire. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour convertir rapidement les manuels de formation en leçons vidéo captivantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Découvrez la puissance des avatars AI dans une vidéo pédagogique de 90 secondes conçue pour les compagnies aériennes cherchant à standardiser leurs briefings de sécurité pour l'équipage de vol. Le style visuel doit être réaliste et engageant, mettant en scène divers avatars AI démontrant des procédures critiques, complétés par des sous-titres clairs. Cette vidéo mettra en avant les avatars AI de HeyGen et les sous-titres pour une compréhension mondiale.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les départements de formation responsables des modules de formation récurrents, montrant comment maintenir la cohérence de la marque. Le style visuel doit être attrayant et énergique, incorporant des éléments de branding de l'entreprise et une musique de fond entraînante. Mettez en avant la facilité d'utilisation des modèles et scènes de HeyGen et des contrôles de branding pour produire rapidement un contenu de haute qualité et conforme à la marque.
Exemple de Prompt 3
Illustrez comment les instructeurs et éducateurs en e-learning aéronautique peuvent enrichir leurs modules avec des médias riches et une génération de voix off personnalisée dans une vidéo détaillée de deux minutes. Le style visuel doit être explicatif et complet, se concentrant sur la transmission d'informations détaillées avec diverses options de voix off pour couvrir efficacement des sujets complexes. Mettez en avant la génération de voix off de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour enrichir les expériences d'e-learning.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de formation pour équipage aérien

Simplifiez la création de contenu de formation en aviation avec la génération de vidéos alimentée par AI, rendant les sujets complexes faciles à comprendre et évolutifs pour tout votre équipage.

1
Step 1
Créez votre Script de Formation
Rédigez votre contenu de formation sous forme de script texte simple. Notre AI utilisera ce script pour générer une vidéo dynamique, rendant les sujets complexes accessibles pour votre équipage aérien.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Scènes
Donnez vie à votre script en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour agir en tant qu'instructeurs à l'écran, engageant efficacement votre audience.
3
Step 3
Appliquez le Branding et l'Accessibilité
Personnalisez vos vidéos de formation avec les contrôles de branding de votre compagnie aérienne, tels que les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence et le professionnalisme tout au long.
4
Step 4
Générez et Distribuez votre Vidéo
Exploitez l'automatisation vidéo pour générer rapidement votre vidéo de formation de haute qualité. Exportez-la facilement et intégrez-la dans votre système d'e-learning pour la formation des pilotes et équipages de vol.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifier les Procédures Complexes de l'Aviation

.

Transformez les protocoles aériens complexes et les procédures techniques en contenu vidéo clair et digeste pour un apprentissage de l'équipage plus rapide et plus efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation en aviation avec ses fonctionnalités techniques ?

HeyGen utilise des générateurs de vidéos AI avancés, y compris des capacités de texte en vidéo et des avatars AI, pour simplifier la production de contenu de formation pour pilotes et équipages de vol. Cette automatisation vidéo permet une conversion rapide des scripts en vidéos de formation professionnelles.

HeyGen peut-il intégrer un branding spécifique dans les vidéos de formation pour équipage aérien ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos de formation avec leur logo d'entreprise, des couleurs spécifiques et des polices. Cela garantit que tout le contenu vidéo de formation en aviation s'aligne parfaitement avec votre identité de marque.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos de formation accessibles et évolutives ?

HeyGen améliore l'accessibilité de vos vidéos de formation avec des sous-titres automatiques et une génération de voix off en plusieurs langues. Nos modèles et scènes évolutifs permettent des mises à jour rapides de contenu et une distribution sur diverses plateformes pour une formation sans faille.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos de formation en utilisant la plateforme AI de HeyGen ?

La plateforme intuitive de HeyGen, alimentée par des avatars AI et la technologie de texte en vidéo, réduit considérablement le temps de production pour les vidéos d'e-learning et de formation. Vous pouvez transformer des scripts en modules de formation captivants pour pilotes et équipages de vol en quelques minutes, pas en heures.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo