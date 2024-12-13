Créateur de Vidéos d'Annonces Aériennes : Créez des Vidéos Professionnelles

Générez des vidéos d'annonces professionnelles pour tous les besoins de l'aviation avec des modèles d'annonces d'avion personnalisables et une génération instantanée de voix off.

547/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 45 secondes sur les mises à jour de vol, conçue pour les passagers de classe affaires ayant besoin d'informations concises sur les retards imprévus ou les changements de porte. Cette vidéo doit adopter un style visuel épuré et minimaliste avec un branding subtil de la compagnie aérienne, présentant les informations via une voix off calme et autoritaire générée à l'aide de la capacité de génération de voix off de HeyGen, assurant une expérience rassurante et haut de gamme pour le voyageur exigeant.
Exemple de Prompt 2
L'objectif est de produire une vidéo dynamique de 60 secondes sur les consignes de sécurité, spécifiquement conçue pour captiver tous les passagers, rendant les informations essentielles accessibles et engageantes. Cette production devrait utiliser les sous-titres/captions de HeyGen pour l'inclusivité, complétant un style visuel moderne avec des démonstrations animées claires et dynamiques réalisées par divers avatars AI. L'audio présente une voix off précise et rassurante, transformant les briefings de sécurité traditionnels en une expérience interactive grâce aux capacités d'un générateur de vidéos AI.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle concise de 20 secondes présentant une nouvelle route internationale, ciblant les voyageurs soucieux de leur budget et les planificateurs de vacances, en utilisant le vaste support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. La présentation visuelle doit être rapide et inspirante, remplie de séquences de destinations à couper le souffle et de superpositions de texte vibrantes, tandis que l'audio présente une bande sonore excitante et invitante accompagnée d'une voix off convaincante pour inspirer une réservation immédiate et mettre en avant les offres spéciales de ce créateur de vidéos d'annonces aériennes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Annonces Aériennes

Créez facilement des vidéos d'annonces aériennes engageantes et professionnelles, en utilisant des outils alimentés par l'AI et des modèles personnalisables pour une communication percutante.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Vidéo Personnalisable
Commencez votre processus créatif en choisissant parmi une gamme de modèles d'annonces d'avion personnalisables, offrant une base professionnelle pour votre message.
2
Step 2
Saisissez Votre Script pour la Conversion Texte-en-Vidéo
Transformez sans effort votre contenu écrit en dialogue parlé en saisissant votre script, en utilisant notre technologie puissante de conversion Texte-en-Vidéo à partir de script.
3
Step 3
Améliorez avec la Génération de Voix Off
Élevez votre annonce avec un audio au son naturel en utilisant notre génération avancée de voix off, assurant une livraison claire et engageante.
4
Step 4
Finalisez et Exportez Votre Vidéo Professionnelle
Revoyez votre création et utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de format d'HeyGen pour télécharger vos vidéos d'annonces professionnelles de haute qualité dans divers formats.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement pour la Formation et la Sécurité

.

Améliorez les vidéos de formation de l'équipage et d'instructions de sécurité pour une meilleure implication et rétention.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'annonces aériennes professionnelles ?

HeyGen propose des modèles d'annonces d'avion personnalisables conçus pour l'industrie de l'aviation, permettant aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos d'annonces professionnelles. Vous pouvez facilement adapter ces modèles vidéo avec votre branding et des mises à jour de vol spécifiques.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que générateur de vidéos AI pour les mises à jour de vol ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI qui simplifie la création de contenu engageant pour les mises à jour de vol. Avec la conversion de texte en vidéo à partir de script et la génération de voix off réaliste, vous pouvez produire des messages clairs et cohérents efficacement.

Puis-je personnaliser les modèles d'annonces d'avion avec le branding de ma compagnie aérienne ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation étendue des modèles d'annonces d'avion pour correspondre au branding de votre compagnie aérienne. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque et les médias pertinents pour garantir que vos vidéos d'annonces professionnelles soient cohérentes et conformes à votre image de marque.

Comment HeyGen soutient-il la création de consignes de sécurité et d'appels d'embarquement accessibles ?

HeyGen soutient la création de vidéos accessibles pour les consignes de sécurité et les appels d'embarquement grâce à des sous-titres/captions automatiques et une génération de voix off claire. Ces fonctionnalités garantissent que vos messages critiques soient compris par tous les passagers.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo