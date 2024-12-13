Créez une vidéo de visite de propriété vibrante de 45 secondes conçue pour des invités potentiels à la recherche d'une escapade confortable, avec un style visuel lumineux et moderne et une musique de fond entraînante. La vidéo doit mettre en avant les équipements clés et les points de vente uniques pour votre vidéo Airbnb, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour narrer la visite sans avoir besoin d'enregistrer votre propre voix, rendant votre vidéo Airbnb vraiment éclatante.

Générer une Vidéo