Augmentez vos réservations avec des visites de propriétés époustouflantes. Générez facilement des vidéos engageantes à partir de vos photos en utilisant des avatars AI, sans besoin de caméra ni de compétences en montage.

Créez une vidéo de visite de propriété vibrante de 45 secondes conçue pour des invités potentiels à la recherche d'une escapade confortable, avec un style visuel lumineux et moderne et une musique de fond entraînante. La vidéo doit mettre en avant les équipements clés et les points de vente uniques pour votre vidéo Airbnb, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour narrer la visite sans avoir besoin d'enregistrer votre propre voix, rendant votre vidéo Airbnb vraiment éclatante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle convaincante de 60 secondes destinée aux hôtes Airbnb cherchant à augmenter les réservations et à améliorer l'attrait de leur annonce. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec un ton audio confiant et informatif. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des conseils clés et les avantages de l'utilisation de la vidéo pour les visites de propriétés, engageant efficacement vos invités cibles.
Exemple de Prompt 2
Concevez une publicité énergique de 30 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les voyageurs occupés défilant dans leurs fils d'actualité, présentant une "visite de propriété époustouflante" avec des coupes dynamiques et une musique de fond tendance et entraînante. Le style visuel doit être propre et engageant, encourageant des vues rapides. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo percutante qui se démarque sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'instruction utile de 60 secondes pour les nouveaux hôtes Airbnb ou les hôtes occupés, démontrant comment ils peuvent facilement créer des vidéos de promotion d'annonces engageantes sans caméra ni compétences en montage. Le style visuel doit être clair et convivial, accompagné d'une narration audio amicale et encourageante. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer un script en vidéo pour transformer des descriptions écrites en une vidéo professionnelle sans effort.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Airbnb

Créez facilement des visites de propriétés époustouflantes avec l'AI, augmentant vos réservations sans caméra ni compétences en montage.

1
Step 1
Téléchargez Vos Photos
Commencez par télécharger vos photos de propriété et clips vidéo sur la plateforme. Notre bibliothèque de médias intuitive facilite l'organisation de vos ressources.
2
Step 2
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi notre large gamme de modèles de visites de propriétés époustouflantes pour structurer instantanément votre vidéo. Ces modèles sont conçus pour un impact maximal.
3
Step 3
Ajoutez une Narration AI
Élevez votre visite de propriété avec une narration professionnelle. Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour ajouter un audio clair et engageant qui met en valeur les meilleurs aspects de votre propriété.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo Airbnb époustouflante et exportez-la dans plusieurs formats adaptés à diverses plateformes. Partagez-la sur les réseaux sociaux et votre annonce pour attirer plus d'invités.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Caractéristiques de la Propriété avec des Vidéos AI

Développez des visites vidéo époustouflantes propulsées par l'AI qui mettent en valeur les caractéristiques uniques de votre propriété Airbnb, attirant plus d'invités potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des visites de propriétés époustouflantes pour mon annonce Airbnb ?

HeyGen vous permet de générer facilement des visites vidéo de haute qualité pour Airbnb, même sans caméra ni compétences avancées en montage. Notre créateur de vidéos AI transforme vos photos et textes en vidéos de promotion d'annonces engageantes rapidement, idéal pour attirer plus d'invités.

Une vidéo Airbnb créée avec HeyGen augmentera-t-elle réellement mes réservations ?

Absolument. Les visites vidéo Airbnb engageantes, propulsées par le moteur créatif de HeyGen, aident à attirer plus d'invités cibles et augmentent significativement les réservations en mettant en valeur votre propriété de manière unique sur les réseaux sociaux et les sites d'annonces.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo Airbnb ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation, y compris des avatars AI, divers modèles et des fonctionnalités de génération de voix off. Vous pouvez facilement télécharger vos photos et personnaliser chaque élément pour créer une vidéo Airbnb unique qui représente vraiment votre propriété.

Puis-je créer une visite vidéo professionnelle Airbnb en utilisant l'AI sans équipement spécial ?

Oui, le créateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de créer des visites de propriétés professionnelles pour vos annonces Airbnb sans avoir besoin d'équipement coûteux ou d'un vidéaste. Utilisez notre génération de vidéos de bout en bout pour produire des vidéos de haute qualité sans effort.

