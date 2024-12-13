Créez une vidéo captivante de 45 secondes conçue pour offrir aux potentiels invités Airbnb une visite époustouflante de votre propriété, en mettant en avant le charme unique et les équipements clés de votre location. Cette vidéo doit présenter des visuels lumineux et accueillants de chaque pièce, accompagnés d'une voix off dynamique et amicale pour guider les spectateurs, facilement générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen et des modèles professionnels pour un rendu soigné.

Générer une Vidéo