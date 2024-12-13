Créateur de Vidéos pour Hôtes Airbnb : Augmentez Réservations & Engagement

Créez des visites de propriétés époustouflantes avec facilité. Notre fonctionnalité de génération de voix off aide à narrer des histoires captivantes pour augmenter vos réservations Airbnb.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes conçue pour offrir aux potentiels invités Airbnb une visite époustouflante de votre propriété, en mettant en avant le charme unique et les équipements clés de votre location. Cette vidéo doit présenter des visuels lumineux et accueillants de chaque pièce, accompagnés d'une voix off dynamique et amicale pour guider les spectateurs, facilement générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen et des modèles professionnels pour un rendu soigné.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo courte de 30 secondes engageante, ciblant les voyageurs à la recherche de séjours personnalisés, en utilisant une approche narrative captivante pour partager une expérience locale unique ou un conseil d'un hôte Airbnb. Le style visuel doit être personnel et authentique, éventuellement avec un avatar AI parlant sur un ton conversationnel, que vous pouvez créer en exploitant les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 15 secondes parfaite pour les réseaux sociaux, mettant rapidement en avant les récentes améliorations ou une caractéristique spéciale de votre Airbnb à l'aide de photos existantes. Cette vidéo nécessite des coupes rapides et visuellement attrayantes, une musique de fond accrocheuse et des sous-titres concis pour capter l'attention, le tout facilement mis en œuvre avec la fonctionnalité de sous-titres de HeyGen et des modèles et scènes polyvalents.
Exemple de Prompt 3
Produisez une visite virtuelle informative de 60 secondes accueillant les nouveaux invités pour leur séjour Airbnb, détaillant les caractéristiques clés et les instructions simples pour leur confort. Cette vidéo doit maintenir un style visuel clair, amical et instructif avec une voix off professionnelle guidant le spectateur, et doit être facilement adaptable pour différentes plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour un affichage optimal.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos pour Hôtes Airbnb

Créez des visites de propriétés époustouflantes sans effort avec l'AI. Ce guide montre aux hôtes Airbnb comment transformer des photos existantes en vidéos professionnelles et engageantes pour augmenter la visibilité.

1
Step 1
Téléchargez Vos Photos
Commencez par télécharger vos photos de propriété existantes. Notre créateur de vidéos AI utilise ces images pour créer des visites de propriétés époustouflantes, mettant en valeur les meilleures caractéristiques de votre annonce.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Professionnel
Choisissez parmi une variété de modèles professionnels conçus pour mettre en avant les propriétés de location. Améliorez votre vidéo avec des éléments narratifs engageants pour captiver les potentiels invités.
3
Step 3
Générez une Voix Off
Donnez vie à votre propriété avec une voix off générée par AI. Il vous suffit de taper votre script, et notre plateforme créera une narration au son naturel pour guider les spectateurs à travers votre visite virtuelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Optimisez votre vidéo pour diverses plateformes avec le redimensionnement de rapport d'aspect. Exportez votre vidéo de promotion de propriété terminée, prête à être partagée sur les réseaux sociaux ou YouTube et à attirer plus de réservations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Invités avec des Présentations de Propriété Engagées

.

Créez des visites virtuelles captivantes qui mettent en avant le charme unique de votre propriété, créant une expérience inspirante pour les spectateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les hôtes Airbnb à créer des vidéos de promotion de propriété professionnelles ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui permet aux hôtes Airbnb de produire rapidement des visites de propriétés époustouflantes. Il transforme vos photos existantes en vidéos de promotion de propriété engageantes et professionnelles, conçues pour augmenter les réservations et améliorer la visibilité.

Puis-je créer des visites vidéo Airbnb époustouflantes sans avoir besoin d'une caméra ou de compétences en montage avancées ?

Oui, avec HeyGen, absolument. Notre plateforme vous permet de générer des visites vidéo Airbnb professionnelles sans effort en utilisant des avatars AI et une sélection de modèles professionnels, le tout complété par une fonctionnalité de génération de voix off, éliminant le besoin de montage complexe.

HeyGen me permet-il d'utiliser mes photos et ma marque existantes pour mes vidéos de propriété Airbnb ?

Absolument. HeyGen vous permet de télécharger vos photos existantes et d'intégrer sans effort vos contrôles de marque, garantissant que vos vidéos de promotion de propriété maintiennent une narration cohérente et reflètent votre style unique pour chaque annonce Airbnb.

Pour quelles plateformes les visites vidéo Airbnb générées par HeyGen sont-elles adaptées au partage ?

Les visites vidéo Airbnb générées par HeyGen sont optimisées pour diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux comme Instagram et YouTube. Notre fonctionnalité de redimensionnement de rapport d'aspect garantit que vos vidéos professionnelles sont superbes et captent un engagement maximal où que vous les partagiez.

