Générateur de Bien-être AI : Votre Partenaire pour une Santé Personnalisée

Transformez votre parcours de santé avec des soins alimentés par l'AI, offrant des programmes et des insights personnalisés grâce à des avatars AI dynamiques.

Créez une vidéo technique d'une minute pour les responsables informatiques de la santé, montrant comment les intégrations fluides et la conformité à la protection des données sont fondamentales pour un générateur de bien-être AI, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour narrer le flux sécurisé de données conformes à la HIPAA et au RGPD avec un style visuel professionnel et épuré et une voix off autoritaire.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes à destination des propriétaires de cliniques de bien-être, illustrant comment les soins alimentés par l'AI et les programmes personnalisés, améliorés par une personnalisation intelligente, peuvent transformer l'engagement des clients, en utilisant les avatars AI de HeyGen et les fonctionnalités de personnalisation de marque pour présenter un style visuel moderne et engageant avec une voix AI amicale et compétente, accompagnée de sous-titres.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel détaillé de 2 minutes pour les coachs de santé, expliquant la puissance d'un générateur de formulaires d'accueil bien-être AI pour rationaliser la collecte de données et obtenir des analyses et des insights exploitables grâce à la logique conditionnelle, en utilisant l'exportation multi-format de HeyGen et la transformation de texte en vidéo pour un style visuel éducatif détaillé et une voix off précise.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo promotionnelle de 45 secondes destinée aux chefs de produit dans la technologie portable, mettant en avant l'avenir de l'intégration portable + application pour une évaluation avancée de la préparation corporelle et une personnalisation prédictive offerte par un entraîneur personnel AI, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off pour un style visuel dynamique et futuriste et une voix off énergique, avec redimensionnement du format pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Bien-être AI

Offrez à vos clients des parcours de santé et de bien-être hyper-personnalisés grâce à des soins alimentés par l'AI et une personnalisation intelligente.

1
Step 1
Créer des Formulaires d'Accueil Client
Sélectionnez parmi les modèles pour construire un générateur de formulaires d'accueil bien-être AI, conçu pour collecter les données essentielles des clients avec une sécurité conforme à la HIPAA et au RGPD.
2
Step 2
Générer des Plans de Bien-être Personnalisés
Basé sur les données des clients, le générateur de bien-être AI élabore des programmes personnalisés, offrant des solutions complètes de santé et de bien-être.
3
Step 3
Personnaliser le Contenu du Programme
Affinez les plans générés par l'AI avec des options de personnalisation intelligente, et améliorez la livraison en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des interactions engageantes.
4
Step 4
Mettre en Œuvre & Suivre les Progrès
Assurez des intégrations fluides avec les plateformes existantes, y compris l'intégration portable + application, pour un suivi continu et des parcours clients adaptatifs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement dans le Bien-être Piloté par l'AI

.

Exploitez la vidéo AI pour augmenter l'engagement et la rétention des participants dans les programmes de bien-être personnalisés et les offres d'entraîneur personnel AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment la technologie AI de HeyGen crée-t-elle des messages vidéo personnalisés ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la capacité de transformer du texte en vidéo pour transformer le contenu écrit en vidéos dynamiques. Cette technologie permet de générer efficacement des messages vidéo personnalisés, essentiels pour étendre les soins alimentés par l'AI et les programmes personnalisés dans le domaine de la santé et du bien-être.

HeyGen peut-il intégrer une personnalisation de marque pour les organisations de santé et de bien-être ?

Oui, HeyGen offre des contrôles robustes de personnalisation de marque, vous permettant d'incorporer sans effort le logo de votre organisation et les couleurs spécifiques de votre marque. Cela garantit que tout le contenu vidéo généré par l'AI maintient une identité cohérente et professionnelle à travers vos programmes de bien-être.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour une production vidéo efficace ?

HeyGen est conçu pour l'efficacité, offrant des intégrations fluides pour les bibliothèques de médias et des options d'exportation multi-format. Ses capacités de redimensionnement d'aspect assurent que vos vidéos générées par l'AI sont optimisées pour diverses plateformes, rationalisant les processus de collecte de données et améliorant les applications de coaching numérique.

HeyGen est-il capable de générer un contenu diversifié pour des traitements personnalisés ?

Absolument. La génération vidéo AI de HeyGen peut produire une large gamme de contenus adaptés aux traitements personnalisés, des vidéos de formulaires d'accueil bien-être AI aux guides informatifs. Cette flexibilité soutient la personnalisation intelligente et aide à offrir une expérience d'entraînement personnel plus engageante pour les clients.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo