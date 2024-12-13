Générateur de vidéos de bienvenue AI pour des introductions engageantes

Faites en sorte que vos nouveaux utilisateurs se sentent chez eux avec des avatars AI personnalisés pour un accueil chaleureux.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 15 secondes pour l'introduction YouTube des petits entrepreneurs lançant un nouveau produit, avec un style visuel moderne et épuré, des graphismes clairs et une voix off inspirante et autoritaire, accompagnée d'une musique de fond subtile. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que les capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts pour mettre en avant instantanément les caractéristiques clés du produit.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo professionnelle de 45 secondes pour l'introduction AI destinée aux équipes marketing présentant des rapports trimestriels, utilisant un style visuel sophistiqué et corporatif avec des visuels axés sur les données et des transitions fluides, accompagnée d'une voix off claire et concise et d'une musique instrumentale professionnelle en fond. Intégrez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et les sous-titres pour transmettre clairement les métriques et les insights clés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 60 secondes pour l'introduction AI des créateurs de cours en ligne présentant un nouveau module, adoptant un style visuel chaleureux, accueillant et éducatif avec des textes en surbrillance à l'écran, accompagnée d'une voix off calme et encourageante et d'une musique d'ambiance douce. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen ainsi que la génération de voix off pour garantir une expérience d'apprentissage fluide et accessible sur toutes les plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de bienvenue AI

Créez des vidéos de bienvenue personnalisées et engageantes en quelques minutes grâce à notre générateur de vidéos AI intuitif, conçu pour simplifier votre processus de création de contenu.

1
Step 1
Créez votre script
Utilisez des scripts alimentés par AI pour générer un contenu captivant pour votre vidéo de bienvenue, ou collez simplement votre propre texte pour donner vie instantanément à votre message.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'options de générateur d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer votre message de bienvenue avec une touche humaine engageante.
3
Step 3
Améliorez avec des visuels
Accédez à notre vaste bibliothèque de médias, comprenant plus de 16 millions de photos et vidéos stock, pour enrichir votre vidéo de bienvenue et la rendre visuellement captivante.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Téléchargez instantanément votre vidéo de bienvenue peaufinée sans filigrane, prête à être partagée sur toutes les plateformes et à faire une première impression percutante.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des publicités de bienvenue promotionnelles

.

Générez des publicités vidéo AI performantes qui agissent comme des messages de bienvenue convaincants pour de nouveaux produits, services ou événements.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'introduction AI engageantes ?

HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos d'introduction AI captivantes et des messages de bienvenue en utilisant une technologie avancée de texte-à-vidéo. Notre plateforme intègre des avatars AI et des voix off dynamiques AI, vous permettant de créer des introductions YouTube personnalisées et du contenu promotionnel en toute simplicité.

Quels types de ressources créatives et d'outils HeyGen propose-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen offre une vaste bibliothèque de médias avec plus de 16 millions de photos et vidéos stock, ainsi qu'une variété de modèles de vidéos conçus professionnellement. Notre éditeur de vidéo en ligne intuitif permet une personnalisation fluide, vous aidant à créer des vidéos marketing uniques et du contenu pour les réseaux sociaux.

Puis-je générer des avatars AI et des voix off AI avec HeyGen pour améliorer mes vidéos ?

Oui, HeyGen propose des capacités puissantes de génération d'avatars AI et de voix off AI, transformant vos scripts en histoires visuelles dynamiques. Cette fonctionnalité est parfaite pour créer des vidéos d'introduction sans visage ou ajouter une touche professionnelle avec des scripts alimentés par AI et des sous-titres synchronisés.

HeyGen me permet-il d'exporter des vidéos sans filigrane ?

Absolument, HeyGen vous permet de produire des vidéos de haute qualité sans aucun filigrane, garantissant que votre image de marque reste intacte. Cela permet de créer des introductions vidéo de qualité professionnelle et d'autres contenus, prêts à être téléchargés instantanément et facilement partagés sur toutes les plateformes.

