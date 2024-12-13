Votre Outil Vidéo IA Ultime pour un Contenu Professionnel

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo didactique détaillée de 90 secondes pour les équipes de support technique ou les chefs de produit, en utilisant des enregistrements d'écran étape par étape entrecoupés de graphiques animés dynamiques. Le style visuel doit être informatif mais engageant, complété par une musique de fond entraînante et des sous-titres/captions parfaitement synchronisés générés par HeyGen, illustrant comment optimiser des flux de travail complexes à l'aide d'un éditeur vidéo IA.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo complète de 2 minutes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing intéressés par les applications techniques. Présentez le contenu avec des visuels modernes et élégants, livré par un avatar IA amical et informatif, pour expliquer comment tirer parti des avatars IA de HeyGen pour convertir facilement des images statiques en vidéos dynamiques pour du contenu promotionnel.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle engageante de 45 secondes pour les créateurs de contenu ou les éducateurs désireux d'explorer des outils innovants. Le style visuel doit être illustratif et captivant, soutenu par des options de génération audio nettes, mettant en avant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour produire facilement du contenu en plusieurs langues afin d'atteindre un public mondial.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Outil Vidéo IA

Transformez vos idées en vidéos époustouflantes en quelques minutes. Exploitez la puissance de l'IA pour créer du contenu engageant de manière efficace et sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à partir d'un Script
Commencez par saisir votre texte ou script. L'outil vidéo IA utilise ensuite les capacités de texte-à-vidéo pour transformer vos mots en une narration visuelle, posant les bases de votre création.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA ou téléchargez le vôtre. Personnalisez leur apparence et leurs gestes pour correspondre parfaitement à votre marque et transmettre efficacement votre message.
3
Step 3
Ajoutez un Audio Dynamique
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off de haute qualité. Sélectionnez parmi une variété de voix et de langues IA, ou enregistrez la vôtre, pour donner vie à votre script avec un audio captivant.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Projet
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers formats et résolutions. Le processus de génération de vidéos IA garantit que votre vidéo haute résolution est prête pour n'importe quelle plateforme.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

E-Learning et Formation à Grande Échelle

Développez des cours d'e-learning et des supports de formation étendus, permettant une portée mondiale plus large et un engagement accru des apprenants grâce à une génération de vidéos IA efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos IA ?

HeyGen utilise des modèles d'IA générative avancés pour transformer le texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de créer rapidement du contenu de haute qualité. Son outil intuitif basé sur le web permet des flux de travail efficaces pour divers styles de vidéos.

HeyGen peut-il créer des avatars IA avec un audio synchronisé ?

Oui, HeyGen permet la création d'avatars IA réalistes qui délivrent votre script avec un audio et une synchronisation labiale parfaitement synchronisés. Cette puissante génération de voix off IA prend en charge plusieurs langues pour une portée mondiale.

Quels types d'outils d'édition vidéo sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen offre des outils d'édition vidéo complets, y compris des options pour les sous-titres, les captions, les contrôles de marque et l'intégration de bibliothèques multimédias. Les utilisateurs ont un contrôle créatif pour peaufiner leurs vidéos marketing, assurant un produit final soigné.

HeyGen prend-il en charge les exportations vidéo haute résolution et les flux de travail efficaces ?

HeyGen est optimisé pour la rapidité et prend en charge les exportations vidéo haute résolution, garantissant une qualité professionnelle pour tous vos projets. Ses flux de travail rationalisés rendent le processus de génération de vidéos IA rapide et efficace.

