Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne la création de vidéos avec l'IA en offrant une interface conviviale et des outils puissants pour la génération de vidéos assistée par IA, permettant une production fluide de vidéos marketing, éducatives et explicatives. Avec HeyGen, vous pouvez transformer du texte en vidéos attrayantes sans effort, en tirant parti de la création de scénarios, de la production de voix off et de séquences cinématographiques.