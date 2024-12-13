AI Video Generator: Transform Text into Engaging Videos

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Explorez le potentiel créatif des générateurs de texte en vidéo dans cette vidéo explicative de 60 secondes destinée aux créateurs de contenu. Avec un style visuel vibrant et attrayant, ce récit souligne la puissance de la création de scénarios et le support de la bibliothèque de médias pour créer des histoires uniques. La vidéo présente les modèles et scènes de HeyGen, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs projets sans effort. L'audio dynamique complète les images, ce qui le rend parfait pour ceux qui cherchent à améliorer leurs compétences narratives.
Cette vidéo de formation de 90 secondes est conçue pour les éducateurs et les formateurs qui cherchent à tirer parti des outils de création de vidéos assistée par IA. Le récit se concentre sur les aspects techniques de la génération de voix off et de sous-titres/légendes, fournissant un guide complet pour la création de contenu éducatif. Le style visuel est épuré et informatif, avec des graphiques clairs et des images d'archives pour soutenir l'expérience d'apprentissage. La fonction de redimensionnement du rapport d'aspect et les exportations de HeyGen garantissent que le contenu soit accessible sur diverses plateformes.
Plongez dans le monde technique des outils de création de vidéos assistés par IA avec cette vidéo de 2 minutes conçue pour les passionnés de technologie. Le récit approfondit les options de personnalisation disponibles, mettant en évidence la précision des outils de montage vidéo et la polyvalence de la bibliothèque de médias de HeyGen. Le style visuel est futuriste et dynamique, avec une bande-son qui renforce le thème technique. Cette vidéo est parfaite pour ceux qui sont intéressés à explorer les capacités de pointe de l'IA dans la production vidéo.
Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Comment fonctionne le créateur de vidéos IA

Créez des vidéos impressionnantes sans effort avec notre créateur de vidéos alimenté par l'IA. Suivez ces étapes simples pour donner vie à vos idées.

Crée ton scénario
Commencez par créer un scénario captivant en utilisant notre outil de création de vidéos assisté par IA. Cette fonctionnalité vous aide à transformer vos idées en un récit structuré de manière fluide, jetant les bases de votre vidéo.
Choisis ton avatar d'IA
Choisis parmi une variété d'avatars d'intelligence artificielle pour représenter ton contenu. Cette fonctionnalité de HeyGen te permet de personnaliser ta vidéo avec un présentateur virtuel qui s'aligne sur la voix de ta marque.
Ajouter une voix off et des sous-titres
Améliorez votre vidéo avec une production de voix off et des sous-titres. Notre outil génère des narrations au son naturel et des sous-titres précis, assurant que votre message soit clair et accessible.
Exporte ta vidéo
Une fois que votre vidéo est prête, exportez-la dans le format d'aspect souhaité. Notre interface facile à utiliser rend simple l'ajustement des paramètres et le téléchargement de votre produit final pour des fins marketing, de formation ou explicatives.

Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne la création de vidéos avec l'IA en offrant une interface conviviale et des outils puissants pour la génération de vidéos assistée par IA, permettant une production fluide de vidéos marketing, éducatives et explicatives. Avec HeyGen, vous pouvez transformer du texte en vidéos attrayantes sans effort, en tirant parti de la création de scénarios, de la production de voix off et de séquences cinématographiques.

Génère des vidéos et des clips attrayants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

Effortlessly create dynamic social media content that captures attention and increases reach.

Questions Fréquentes

Comment l'IA de générateur de vidéos HeyGen améliore-t-elle la création de vidéos ?

Le générateur de vidéos IA de HeyGen simplifie la création de vidéos en transformant des scripts en vidéos attrayantes avec des avatars IA et une génération de voix off. Son interface conviviale et ses options de personnalisation le rendent idéal pour créer des vidéos de marketing, de formation et explicatives.

Quelles caractéristiques font de HeyGen un choix principal pour la génération de texte en vidéo ?

HeyGen se distingue dans la génération de texte en vidéo avec ses solides capacités de création de scripts et de production de voix off. Il offre également une riche bibliothèque de médias avec des images et des vidéos de stock, garantissant que votre contenu soit dynamique et visuellement attrayant.

HeyGen peut-il prendre en charge des séquences cinématographiques dans des projets vidéo ?

Oui, HeyGen prend en charge les métrages cinématographiques grâce à sa vaste bibliothèque de médias et à ses outils de montage vidéo. Cela permet aux utilisateurs d'incorporer des visuels de haute qualité dans leurs projets, améliorant ainsi la valeur de production générale.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour la marque ?

HeyGen offre un contrôle complet de la marque, permettant aux utilisateurs de personnaliser des vidéos avec des logos, des couleurs et d'autres éléments spécifiques à la marque. Cela garantit que vos vidéos sont parfaitement alignées avec votre identité de marque.

