Créateur de publicités vidéo AI : Créez des publicités époustouflantes rapidement
Générez sans effort des publicités vidéo à fort taux de conversion pour les plateformes sociales avec des avatars AI réalistes et des clones de voix.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo émouvante de 45 secondes destinée aux marques D2C et aux créateurs de contenu, illustrant l'impact de la transformation de témoignages authentiques en puissantes vidéos UGC AI. Le style visuel doit être chaleureux et personnel, utilisant des prises de vue de produits réels combinées avec des acteurs AI délivrant des avis authentiques, soutenus par une voix off amicale et claire. Soulignez comment la conversion de texte en vidéo à partir d'un script simplifie la création de ces histoires authentiques.
Concevez une vidéo informative de 60 secondes pour les entreprises de commerce électronique mondiales et les agences de marketing, démontrant comment localiser les vidéos de produits pour les marchés internationaux. Le style visuel doit être propre et professionnel, avec des produits diversifiés et des sous-titres localisés et des B-Rolls culturellement pertinents, narrés par une voix off internationalisée et nette. Mettez en avant la capacité de la plateforme à générer des voix off avancées et des sous-titres pour atteindre un public mondial.
Développez une vidéo rapide de 30 secondes pour les nouveaux marketeurs et les entrepreneurs occupés, mettant en avant la rapidité et la facilité de personnalisation de vos publicités vidéo avec HeyGen. Le style visuel doit être énergique et riche en visuels, démontrant des actions rapides de glisser-déposer sur un modèle vidéo, accentuées par des animations vibrantes et une bande sonore inspirante. Concentrez-vous sur la disponibilité immédiate des modèles et des scènes et sur le support intégré de la bibliothèque de médias/stock pour simplifier le processus de création de publicités.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités vidéo AI performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo AI captivantes et basées sur les données qui stimulent l'engagement et les conversions pour vos campagnes.
Boostez les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux.
Générez sans effort des clips vidéo engageants alimentés par AI, adaptés à diverses plateformes sociales pour capter l'attention du public.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes publicités vidéo AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de devenir un "créateur de publicités vidéo AI" en transformant des invites textuelles en "publicités vidéo" captivantes avec des "acteurs AI" réalistes et des "B-Rolls" riches. Ce processus simplifié permet aux marques et aux "créateurs de contenu" de "créer des publicités gagnantes avec AI" efficacement pour diverses "plateformes sociales".
HeyGen peut-il créer des acteurs AI engageants pour mes publicités vidéo ?
Oui, HeyGen vous permet de générer des "avatars AI" "acteurs AI" qui délivrent votre script avec une gamme de "contrôle des émotions" et des voix off réalistes. Ces "acteurs AI" personnalisables sont parfaits pour des "vidéos de produits" percutantes et des "vidéos publicitaires" engageantes.
Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour les vidéos publicitaires ?
HeyGen offre une personnalisation créative étendue, vous permettant de personnaliser votre "modèle vidéo" avec les éléments spécifiques de votre marque. Vous pouvez "personnaliser vos publicités vidéo" avec un "éditeur glisser-déposer", intégrer des "B-Rolls" uniques et créer des séquences de "storyboard" dynamiques pour correspondre à votre vision.
HeyGen prend-il en charge la production de vidéos UGC AI pour le marketing ?
Absolument, HeyGen facilite la production de "vidéos UGC AI" d'apparence authentique pour des campagnes marketing efficaces. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de générer des "témoignages" et du contenu généré par les utilisateurs, améliorant la crédibilité et l'engagement sur les "plateformes sociales".