Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, montrant comment le créateur de publicités vidéo AI de HeyGen transforme les idées en publicités AI engageantes. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des avatars AI diversifiés intégrés de manière transparente dans des scénarios professionnels, accompagnés d'une bande sonore entraînante et motivante. Mettez en avant la puissance des avatars AI pour délivrer des messages convaincants sans effort.

