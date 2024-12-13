Générateur de Vidéos Explicatives Universel AI : Créez des Vidéos Engagantes

Créez facilement des vidéos explicatives claires et engageantes à partir de texte avec une conversion de script en vidéo sans effort.

595/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, démontrant comment produire des vidéos époustouflantes sans effort. Le style visuel et audio doit être rapide et au fait des tendances, avec une musique de fond entraînante et des coupes rapides entre les scènes. Mettez en avant comment les modèles de vidéos explicatives personnalisables de HeyGen et sa bibliothèque diversifiée de modèles et de scènes permettent aux utilisateurs de créer rapidement du contenu captivant, parfait pour les plateformes de formats courts, et d'améliorer l'engagement avec la génération de voix off professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative éducative de 60 secondes pour les chefs de produit, expliquant une fonctionnalité logicielle complexe dans un format engageant et facile à comprendre. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des graphiques clairs à l'écran et un ton audio rassurant et informatif fourni par une voix AI. Cette vidéo doit mettre l'accent sur l'utilisation du générateur d'avatars AI de HeyGen pour créer des acteurs AI relatables qui guident les spectateurs à travers l'explication, soutenus par des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, garantissant une expérience d'apprentissage complète.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo conceptuelle créative de 50 secondes pour les entrepreneurs, illustrant comment créer des vidéos explicatives claires et engageantes à partir d'une simple idée. Le style visuel et audio doit être imaginatif et visuellement riche, incorporant des graphiques abstraits et une musique inspirante. Concentrez-vous sur la façon dont HeyGen permet une intégration transparente de la bibliothèque de médias/stock pour améliorer la narration visuelle et utiliser le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes, transformant des concepts abstraits en vidéos explicatives animées de haute qualité et mémorables.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives Universel AI

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles et engageantes avec des outils alimentés par l'AI, transformant vos idées en récits visuels époustouflants en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre script vidéo dans l'éditeur. Notre plateforme utilise la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo pour transformer instantanément votre texte en un storyboard visuel.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Vous pouvez également choisir des modèles de vidéos explicatives personnalisables pour créer la scène parfaite.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations
Améliorez votre vidéo avec des visuels dynamiques, des sous-titres et de la musique de fond. Ajustez le rythme et les éléments dans l'éditeur de vidéo en ligne pour un rendu soigné.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois satisfait de votre création, exportez en MP4 pour télécharger votre vidéo explicative de haute qualité, prête à être partagée sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Contenu Dynamique pour les Réseaux Sociaux

.

Générez des vidéos explicatives courtes captivantes pour les plateformes de réseaux sociaux afin de booster instantanément l'engagement du public.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos explicatives universel AI qui vous permet de créer des vidéos explicatives époustouflantes et claires avec une rapidité remarquable. Profitez de ses fonctionnalités alimentées par l'AI pour transformer facilement vos idées en contenu animé dynamique.

HeyGen propose-t-il des acteurs AI pour des vidéos explicatives de produits personnalisées ?

Oui, HeyGen offre une bibliothèque diversifiée d'acteurs AI et d'avatars AI pour personnaliser vos vidéos explicatives. Vous pouvez choisir l'acteur AI parfait pour transmettre votre message, rendant vos vidéos explicatives de produits très engageantes et pertinentes.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les modèles de vidéos explicatives ?

HeyGen propose une personnalisation étendue pour ses modèles de vidéos explicatives adaptables grâce à son éditeur de vidéo en ligne intuitif. Ajustez facilement les visuels, intégrez des graphiques riches et ajoutez de la musique de fond pour rendre chaque vidéo unique.

Puis-je convertir un script directement en vidéo explicative animée avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen dispose d'une puissante conversion de script en vidéo, vous permettant de transformer votre contenu écrit en vidéos explicatives animées sans effort. Améliorez votre vidéo avec des voix off AI réalistes générées à partir de votre script pour une touche professionnelle.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo