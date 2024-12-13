Créez une vidéo convaincante de 30 secondes démontrant comment les propriétaires de petites entreprises peuvent produire sans effort des "vidéos de style créateur" pour leurs réseaux sociaux, même sans expérience préalable, en exploitant la puissance d'un "générateur de vidéos UGC AI". Ciblez les entrepreneurs en herbe, en soulignant comment la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen transforme un simple texte en contenu soigné et professionnel avec une esthétique visuelle et auditive moderne et dynamique.

