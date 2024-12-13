Générateur de Vidéos UGC AI : Créez du Contenu Engagé Rapidement
Générez des vidéos UGC captivantes sans effort. Nos avatars AI avancés donnent vie à vos scripts avec des présentations réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une "Vidéo Produit" professionnelle de 45 secondes pour une marque de commerce électronique, en utilisant les "avatars AI" de HeyGen pour présenter un avis impartial et articulé sur un nouveau gadget technologique. Cette vidéo doit séduire les marques de commerce électronique et les marketeurs de produits à la recherche de solutions de contenu efficaces, en maintenant un style visuel élégant, fiable et informatif, complété par une voix off claire et confiante.
Produisez une publicité énergique de 15 secondes pour "AI Instagram reels" mettant en avant la rapidité et la créativité de la "création vidéo AI" pour du contenu tendance. Cette pièce rapide et visuellement dynamique, destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux et créateurs de contenu, doit utiliser des transitions vibrantes et un son populaire des "Modèles & scènes" de HeyGen pour inspirer une génération rapide de contenu.
Concevez une campagne de "Publicités vidéo" autoritaire de 60 secondes expliquant l'utilité multifacette d'un "générateur de vidéos UGC AI" pour divers objectifs marketing. Cette vidéo persuasive et orientée solution, ciblant les agences de marketing et les annonceurs numériques, doit présenter une qualité visuelle de haute production et utiliser la "Génération de voix off" de HeyGen pour délivrer un message clair et percutant avec un audio convaincant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Générez sans effort des publicités vidéo captivantes en quelques minutes en utilisant l'AI, stimulant de solides résultats de campagnes marketing.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin de booster l'engagement et la portée sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen améliore-t-il la création de vidéos créatives avec des Avatars AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos engageantes de style Créateur en exploitant des Avatars AI avancés qui peuvent être personnalisés pour correspondre à l'esthétique de votre marque. Notre plateforme permet des apparences et expressions personnalisées, rendant votre contenu vidéo créatif vraiment unique.
Quelles capacités créatives HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos à partir de texte ?
HeyGen transforme vos scripts écrits en contenu vidéo dynamique en utilisant des technologies sophistiquées de Synthèse Vocale AI et d'Avatars AI. La plateforme inclut un Scénariste AI pour aider à affiner vos idées, assurant une transition fluide du concept à la création de vidéos AI captivantes avec des animations et visuels riches.
HeyGen peut-il produire des vidéos produits et des publicités vidéo de haute qualité pour des campagnes marketing ?
Absolument, HeyGen est conçu pour générer des Vidéos Produits professionnelles et des publicités vidéo captivantes pour diverses campagnes marketing. Notre plateforme vous permet d'incorporer des séquences B-roll captivantes, des animations et des visuels pour capter efficacement l'attention du public.
Comment les entreprises peuvent-elles personnaliser l'apparence et le ressenti de leurs vidéos avec HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de Branding étendus, permettant aux entreprises de personnaliser l'apparence et le ressenti de leurs vidéos avec des logos, des couleurs et des éléments visuels spécifiques. Vous pouvez choisir parmi une variété de Modèles & scènes et intégrer de l'audio de fond de notre Bibliothèque Musicale pour un produit final soigné.