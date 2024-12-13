Générateur de contenu UGC par IA pour des vidéos authentiques au style créateur
Générez des publicités UGC de haute qualité sans effort à partir de scripts texte-à-vidéo, vous offrant un contrôle créatif total et un gain de temps.
Montrez comment une vidéo produit captivante de 45 secondes peut rehausser une marque de commerce électronique. Ciblée pour les entreprises de commerce électronique et les responsables marketing produit, cette vidéo doit présenter les avatars IA de HeyGen mettant en avant un produit dans un style visuel soigné mais authentique, complété par un audio chaleureux et conversationnel, intégrant de manière fluide le support de bibliothèque de médias/stock pour des séquences b-roll afin de mettre en valeur les caractéristiques clés.
Créez une publicité UGC percutante de 60 secondes qui attire l'attention sur les réseaux sociaux. Conçue pour les annonceurs numériques et les responsables marketing des réseaux sociaux, cette vidéo rapide et tendance doit utiliser les acteurs IA de HeyGen pour délivrer un message enthousiaste, en exploitant divers modèles et scènes pour présenter un produit ou un service avec des appels à l'action clairs, le tout amélioré par des sous-titres faciles à lire pour une portée maximale.
Mettez en avant la liberté créative offerte par un générateur de contenu UGC par IA dans un spot dynamique de 30 secondes. Cette vidéo inspirante, adaptée aux créateurs de contenu et aux agences de marketing, doit adopter une esthétique moderne et un ton audio confiant, démontrant comment les utilisateurs peuvent obtenir un contrôle créatif total en ajustant facilement le redimensionnement des formats et les exports pour diverses plateformes, tout en partant d'une base de texte-à-vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités UGC performantes.
Produisez rapidement des publicités engageantes au style organique en utilisant l'IA, obtenant de meilleurs résultats de campagne et capturant efficacement l'attention de l'audience.
Générez du contenu social engageant.
Créez sans effort des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux, parfaits pour augmenter la portée organique et l'interaction avec l'audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes publicitaires UGC ?
HeyGen vous permet de créer des publicités UGC convaincantes et d'apparence organique en générant divers avatars IA. Vous pouvez transformer vos scripts en vidéos captivantes au style créateur, garantissant que votre contenu se démarque et résonne avec votre audience.
HeyGen offre-t-il un contrôle créatif étendu pour les vidéos produits ?
Oui, HeyGen offre un contrôle créatif total pour créer des vidéos produits exceptionnelles. Son éditeur intégré vous permet de personnaliser les modèles, d'intégrer vos propres séquences b-roll et d'appliquer des contrôles de marque pour un rendu professionnel et soigné qui met efficacement en valeur votre produit.
Quel est le processus de HeyGen pour transformer du texte en contenu vidéo ?
HeyGen transforme sans effort vos scripts texte en contenu vidéo dynamique grâce à une IA avancée. Vous pouvez générer des voix off réalistes, ajouter des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et utiliser le support multilingue pour étendre votre portée à l'échelle mondiale avec facilité.
Puis-je personnaliser le style visuel et le branding des vidéos créées avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen vous permet de maintenir une identité de marque cohérente grâce à des contrôles de branding complets, y compris l'intégration de logos et des schémas de couleurs personnalisés. Vous pouvez utiliser divers modèles et options de format pour garantir que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'esthétique de votre marque.