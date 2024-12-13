Générateur de contenu UGC par IA pour des vidéos authentiques au style créateur

Générez des publicités UGC de haute qualité sans effort à partir de scripts texte-à-vidéo, vous offrant un contrôle créatif total et un gain de temps.

Imaginez créer une vidéo authentique de 30 secondes au style créateur pour votre petite entreprise en quelques minutes. Cette vidéo courte et dynamique, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables marketing, doit démontrer comment un générateur de contenu UGC par IA peut rapidement transformer un simple script en contenu engageant grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, avec une voix off amicale.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Montrez comment une vidéo produit captivante de 45 secondes peut rehausser une marque de commerce électronique. Ciblée pour les entreprises de commerce électronique et les responsables marketing produit, cette vidéo doit présenter les avatars IA de HeyGen mettant en avant un produit dans un style visuel soigné mais authentique, complété par un audio chaleureux et conversationnel, intégrant de manière fluide le support de bibliothèque de médias/stock pour des séquences b-roll afin de mettre en valeur les caractéristiques clés.
Exemple de Prompt 2
Créez une publicité UGC percutante de 60 secondes qui attire l'attention sur les réseaux sociaux. Conçue pour les annonceurs numériques et les responsables marketing des réseaux sociaux, cette vidéo rapide et tendance doit utiliser les acteurs IA de HeyGen pour délivrer un message enthousiaste, en exploitant divers modèles et scènes pour présenter un produit ou un service avec des appels à l'action clairs, le tout amélioré par des sous-titres faciles à lire pour une portée maximale.
Exemple de Prompt 3
Mettez en avant la liberté créative offerte par un générateur de contenu UGC par IA dans un spot dynamique de 30 secondes. Cette vidéo inspirante, adaptée aux créateurs de contenu et aux agences de marketing, doit adopter une esthétique moderne et un ton audio confiant, démontrant comment les utilisateurs peuvent obtenir un contrôle créatif total en ajustant facilement le redimensionnement des formats et les exports pour diverses plateformes, tout en partant d'une base de texte-à-vidéo.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de contenu UGC par IA

Créez sans effort des vidéos authentiques au style créateur avec l'IA. Générez rapidement et efficacement du contenu généré par les utilisateurs pour votre marque.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par coller ou rédiger votre script souhaité. Utilisez notre rédacteur de scripts IA pour générer un contenu convaincant, en veillant à ce que votre message soit clair et percutant.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA réalistes qui représentent le mieux votre marque ou votre message, donnant vie à votre vision créative avec facilité.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Améliorez votre vidéo avec des médias engageants de notre bibliothèque de stock, garantissant que vos vidéos au style créateur et organique sont visuellement attrayantes et alignées avec votre marque.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Générez votre vidéo de haute qualité pour diverses plateformes. Utilisez le redimensionnement des formats et les exports pour adapter parfaitement votre contenu aux publicités UGC ou aux vidéos produits.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant les témoignages de clients

.

Transformez les témoignages de clients en vidéos convaincantes générées par IA, renforçant la confiance et démontrant la valeur du produit avec des voix authentiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes publicitaires UGC ?

HeyGen vous permet de créer des publicités UGC convaincantes et d'apparence organique en générant divers avatars IA. Vous pouvez transformer vos scripts en vidéos captivantes au style créateur, garantissant que votre contenu se démarque et résonne avec votre audience.

HeyGen offre-t-il un contrôle créatif étendu pour les vidéos produits ?

Oui, HeyGen offre un contrôle créatif total pour créer des vidéos produits exceptionnelles. Son éditeur intégré vous permet de personnaliser les modèles, d'intégrer vos propres séquences b-roll et d'appliquer des contrôles de marque pour un rendu professionnel et soigné qui met efficacement en valeur votre produit.

Quel est le processus de HeyGen pour transformer du texte en contenu vidéo ?

HeyGen transforme sans effort vos scripts texte en contenu vidéo dynamique grâce à une IA avancée. Vous pouvez générer des voix off réalistes, ajouter des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et utiliser le support multilingue pour étendre votre portée à l'échelle mondiale avec facilité.

Puis-je personnaliser le style visuel et le branding des vidéos créées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet de maintenir une identité de marque cohérente grâce à des contrôles de branding complets, y compris l'intégration de logos et des schémas de couleurs personnalisés. Vous pouvez utiliser divers modèles et options de format pour garantir que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'esthétique de votre marque.

