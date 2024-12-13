Générateur prêt pour la traduction AI : Contenu mondial, instantanément

Générez rapidement des sous-titres/captions précis dans plus de 100 langues, rendant votre contenu universellement accessible et compréhensible.

Créez une vidéo inspirante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, montrant comment l'outil de traduction AI de HeyGen permet une portée mondiale sans précédent. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec des scènes inspirantes de commerce international, complétées par une musique de fond entraînante et motivante et une voix off confiante. Utilisez la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir d'un script' de HeyGen pour transformer facilement votre message en une histoire visuelle captivante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs en ligne, illustrant la puissance de la traduction AI en direct pour offrir une traduction au son humain. L'esthétique visuelle doit être vibrante et engageante, incorporant des graphismes modernes et des coupes rapides, sur une bande sonore énergique avec une voix amicale et conversationnelle. Mettez en avant comment la capacité de 'Génération de voix off' de HeyGen rend la création de contenu multilingue accessible et naturelle.
Produisez une vidéo sophistiquée de 60 secondes conçue pour les agences de médias et les équipes de production vidéo, mettant en avant la polyvalence de HeyGen en tant que traducteur multi-format pour une traduction vidéo fluide. Le style visuel et audio doit être élégant et high-tech, avec des animations soignées et une visualisation de données complexe, accompagnées d'une narration nette et autoritaire et d'une musique d'ambiance discrète. Démontrez l'impact de l'utilisation des 'Avatars AI' de HeyGen pour présenter un contenu traduit diversifié avec des expressions authentiques.
Construisez une vidéo informative de 40 secondes pour les responsables de la communication d'entreprise et les professionnels des ressources humaines, expliquant la facilité de communiquer dans plus de 100 langues avec une traduction en temps réel. La présentation visuelle doit être claire et professionnelle, utilisant des infographies claires et des séquences vidéo professionnelles, accompagnées d'une voix précise et rassurante et d'une musique de fond douce. Mettez en avant les 'Modèles et scènes' de HeyGen pour créer rapidement des messages traduits cohérents et de haute qualité pour les communications internes et externes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur prêt pour la traduction AI

Créez facilement des vidéos avec des éléments intégrés comme des captions et des voix off, conçus pour une traduction AI mondiale fluide et une portée élargie.

1
Step 1
Téléchargez votre contenu
Téléchargez facilement votre script vidéo ou vos fichiers multimédias, en utilisant notre bibliothèque de médias/support de stock pour commencer à créer votre contenu multi-format.
2
Step 2
Générez des voix off
Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour créer un audio naturel et au son humain pour votre vidéo, le préparant pour des voix off AI de haute qualité.
3
Step 3
Ajoutez des captions
Générez et intégrez automatiquement des sous-titres/captions dans votre vidéo, la rendant instantanément accessible et prête pour des traductions linguistiques diverses.
4
Step 4
Exportez pour une portée mondiale
Exportez votre vidéo avec tous les éléments intégrés, y compris les captions, en vous assurant qu'elle est prête pour la traduction dans plus de 100 langues et une large distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifier la présence mondiale sur les réseaux sociaux

Créez et traduisez rapidement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux avec l'AI, élargissant la portée mondiale de votre message et connectant avec des audiences diversifiées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer du contenu vidéo pour un public mondial ?

HeyGen permet aux créateurs d'atteindre un public mondial en générant du contenu vidéo de haute qualité avec des avatars AI et des voix off AI au son humain. Ses capacités simplifient les efforts de localisation, rendant votre contenu accessible à travers des paysages linguistiques diversifiés et élargissant votre portée mondiale.

HeyGen propose-t-il des voix off AI dans plusieurs langues pour le contenu vidéo ?

Oui, HeyGen offre une génération de voix off robuste, vous permettant de créer des voix off AI dans diverses langues. Cette fonctionnalité aide à garantir que votre message résonne authentiquement avec des audiences du monde entier, en utilisant des voix de traduction de haute qualité et au son humain.

HeyGen peut-il générer des captions et des sous-titres pour améliorer l'accessibilité ?

Absolument, HeyGen peut générer automatiquement des captions et des sous-titres précis pour votre contenu vidéo, améliorant considérablement l'accessibilité. Cette fonctionnalité élargit non seulement la compréhension de votre contenu pour différents spectateurs, mais soutient également les flux de travail de traduction multi-format.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un "générateur prêt pour la traduction AI" pour le contenu moderne ?

HeyGen agit comme un "générateur prêt pour la traduction AI" en fournissant des composants clés tels que des avatars AI personnalisables, une génération de texte en vidéo dynamique et des voix off AI polyvalentes. Ces fonctionnalités produisent un contenu parfaitement structuré pour une localisation ultérieure, y compris un support multilingue et un sous-titrage de haute qualité pour une portée mondiale.

