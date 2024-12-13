Créez une vidéo inspirante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, montrant comment l'outil de traduction AI de HeyGen permet une portée mondiale sans précédent. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec des scènes inspirantes de commerce international, complétées par une musique de fond entraînante et motivante et une voix off confiante. Utilisez la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir d'un script' de HeyGen pour transformer facilement votre message en une histoire visuelle captivante.

Générer une Vidéo