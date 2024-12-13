Créateur de Vidéos de Formation AI : Créez des Vidéos de Formation Engageantes

Transformez vos scripts en vidéos de formation professionnelles sans effort grâce à de puissantes capacités de texte-à-vidéo, idéales pour les équipes de formation et développement.

Créez une vidéo de formation engageante de 60 secondes pour les nouveaux employés sur les valeurs de l'entreprise, destinée aux équipes de formation et développement. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI amical pour guider les spectateurs, complété par un ton audio chaleureux et autoritaire.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative de 45 secondes démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle, destinée aux clients ou utilisateurs recherchant des guides pratiques. La présentation visuelle doit être claire et concise, avec des superpositions de texte à l'écran, tandis que l'audio est amical et instructif. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour générer efficacement la narration.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de formation technique de 90 secondes pour les utilisateurs de produits, détaillant des configurations système avancées. Le style visuel et audio doit être hautement informatif et précis, rendant les concepts complexes faciles à comprendre. Exploitez les divers modèles et scènes de HeyGen pour structurer le contenu efficacement.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo éducative de marque de 30 secondes pour les réseaux sociaux sur une tendance de l'industrie, ciblant les professionnels et les équipes marketing. L'approche visuelle doit être dynamique et moderne, accompagnée d'une voix off professionnelle et claire. Implémentez la génération de voix off de HeyGen pour créer un audio engageant sans enregistrement externe.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation AI

Transformez sans effort vos supports de formation en vidéos engageantes et professionnelles avec AI, conçues pour améliorer l'apprentissage et économiser du temps de production.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller le script de votre contenu de formation dans la plateforme. Notre technologie puissante de texte-à-vidéo préparera instantanément votre texte pour la génération vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour agir en tant que présentateur à l'écran, ajoutant une touche humaine à votre contenu éducatif.
3
Step 3
Ajoutez Voix Off et Branding
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off professionnelle dans plusieurs langues, garantissant que votre message est clair et percutant.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de formation et utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio pour générer votre contenu dans divers formats adaptés à toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Maximiser l'Impact de l'Apprentissage

.

Utilisez la vidéo alimentée par AI pour augmenter significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances dans tous les types de formation, de l'intégration aux compétences techniques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation AI ?

HeyGen permet à quiconque de devenir un créateur de vidéos de formation AI, transformant le texte en vidéos engageantes avec facilité. Il élimine le besoin de compétences complexes en création vidéo, rendant les vidéos éducatives professionnelles accessibles à tous.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour le contenu éducatif ?

HeyGen propose des fonctionnalités avancées telles que des avatars AI réalistes et des voix off AI naturelles, améliorant l'engagement pour les vidéos éducatives et l'intégration des employés. Les utilisateurs peuvent également exploiter la localisation vidéo pour atteindre efficacement des audiences mondiales diversifiées.

HeyGen peut-il aider à créer divers types de documentation vidéo ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos AI polyvalent qui simplifie la création de texte-à-vidéo pour une large gamme de contenus. Vous pouvez rapidement produire des vidéos explicatives, des guides pratiques et une documentation vidéo complète en utilisant des modèles préconstruits.

HeyGen prend-il en charge des sorties de haute qualité et des fonctionnalités d'accessibilité ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui garantit des vidéos de haute qualité, y compris des options de résolution 4K époustouflantes. Il génère également automatiquement des légendes et sous-titres, améliorant l'accessibilité et la portée de toutes vos vidéos de formation.

