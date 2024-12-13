générateur de vidéos de formation AI pour les entreprises : Stimulez l'apprentissage

Créez facilement des vidéos de formation et explicatives professionnelles. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour un contenu dynamique et engageant.

376/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un scénario où une grande entreprise doit rapidement diffuser un module de formation à la conformité mis à jour de 60 secondes à tous les employés. Pour cela, créez une vidéo ciblant les départements RH et les responsables de formation qui adopte une esthétique corporative sérieuse et professionnelle avec une voix AI autoritaire, soulignant l'efficacité du Texte-à-vidéo à partir de script et des sous-titres intégrés.
Exemple de Prompt 2
Stimulez l'engagement avec une vidéo marketing de 30 secondes pour les spécialistes du marketing numérique, présentant le lancement d'un nouveau produit. Utilisez un style visuel dynamique et rapide avec une musique entraînante et une voix AI confiante, en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour assembler rapidement un contenu convaincant.
Exemple de Prompt 3
Lancez-vous le défi de produire une vidéo conceptuelle de 50 secondes qui repousse les limites des vidéos générées par AI pour les professionnels créatifs et les créateurs de contenu. Cette pièce doit arborer un style visuel artistique et engageant avec une voix AI expressive, démontrant comment le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect peuvent adapter des récits uniques à travers diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de formation AI pour les entreprises

Transformez votre formation d'entreprise avec l'AI. Créez facilement des vidéos professionnelles et engageantes qui économisent du temps et des ressources, rendant l'apprentissage plus efficace et accessible.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation. La plateforme utilise vos invites textuelles pour générer efficacement le contenu vidéo de base.
2
Step 2
Choisissez votre Avatar AI et voix
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'Avatars AI pour présenter votre matériel et générez des voix off AI professionnelles dans diverses langues, améliorant l'engagement des apprenants.
3
Step 3
Personnalisez avec des visuels et du branding
Améliorez votre vidéo en utilisant des modèles préfabriqués, en ajoutant vos contrôles de marque comme les logos et les couleurs. Incorporez des médias pertinents de la bibliothèque intégrée pour un aspect soigné.
4
Step 4
Générez et déployez votre contenu
D'un clic, la plateforme compile vos vidéos générées par AI. Exportez facilement vos modules de formation complétés ou intégrez-les à votre système de gestion de l'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationaliser l'éducation spécialisée

.

Simplifiez des sujets médicaux complexes en vidéos générées par AI claires et engageantes, améliorant l'éducation et la compréhension en santé.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la production créative de vidéos générées par AI ?

HeyGen renforce la production créative en offrant une large sélection d'Avatars AI et de modèles préfabriqués, permettant aux utilisateurs de transformer des invites textuelles en vidéos générées par AI engageantes avec facilité. Cela simplifie considérablement le processus pour divers besoins de contenu.

Quelles options de personnalisation créative sont disponibles pour mon contenu vidéo avec HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation créative robuste grâce à ses capacités de Texte-à-vidéo, vous permettant de générer un contenu diversifié. Vous pouvez créer des récits captivants avec des voix off AI et appliquer des contrôles de marque pour garantir que vos vidéos marketing ou explicatives s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

HeyGen prend-il en charge la création de contenu multilingue pour un public mondial ?

Oui, HeyGen est conçu pour faciliter la création de contenu multilingue, aidant les entreprises à atteindre efficacement un public mondial plus large. Cette capacité est intégrée de manière transparente dans la plateforme, vous permettant de produire des vidéos générées par AI localisées avec des voix off AI professionnelles.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos marketing et de contenu de formation d'entreprise ?

HeyGen simplifie la création de vidéos marketing et de matériel de formation d'entreprise en fournissant une plateforme vidéo AI facile à utiliser pour les entreprises. En exploitant les Avatars AI et en transformant les invites textuelles en vidéos dynamiques, HeyGen vous aide à économiser du temps et des coûts dans la production de contenu, rendant la vidéo professionnelle accessible à tous.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo