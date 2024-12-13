générateur de vidéos de formation AI pour les entreprises : Stimulez l'apprentissage
Créez facilement des vidéos de formation et explicatives professionnelles. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour un contenu dynamique et engageant.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez un scénario où une grande entreprise doit rapidement diffuser un module de formation à la conformité mis à jour de 60 secondes à tous les employés. Pour cela, créez une vidéo ciblant les départements RH et les responsables de formation qui adopte une esthétique corporative sérieuse et professionnelle avec une voix AI autoritaire, soulignant l'efficacité du Texte-à-vidéo à partir de script et des sous-titres intégrés.
Stimulez l'engagement avec une vidéo marketing de 30 secondes pour les spécialistes du marketing numérique, présentant le lancement d'un nouveau produit. Utilisez un style visuel dynamique et rapide avec une musique entraînante et une voix AI confiante, en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour assembler rapidement un contenu convaincant.
Lancez-vous le défi de produire une vidéo conceptuelle de 50 secondes qui repousse les limites des vidéos générées par AI pour les professionnels créatifs et les créateurs de contenu. Cette pièce doit arborer un style visuel artistique et engageant avec une voix AI expressive, démontrant comment le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect peuvent adapter des récits uniques à travers diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la portée de la formation à l'échelle mondiale.
Créez efficacement plus de cours et diffusez-les à un public plus large, facilitant l'accès des apprenants à l'échelle mondiale.
Améliorer l'efficacité de la formation d'entreprise.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation d'entreprise engageantes qui augmentent considérablement l'engagement et la rétention des apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la production créative de vidéos générées par AI ?
HeyGen renforce la production créative en offrant une large sélection d'Avatars AI et de modèles préfabriqués, permettant aux utilisateurs de transformer des invites textuelles en vidéos générées par AI engageantes avec facilité. Cela simplifie considérablement le processus pour divers besoins de contenu.
Quelles options de personnalisation créative sont disponibles pour mon contenu vidéo avec HeyGen ?
HeyGen offre une personnalisation créative robuste grâce à ses capacités de Texte-à-vidéo, vous permettant de générer un contenu diversifié. Vous pouvez créer des récits captivants avec des voix off AI et appliquer des contrôles de marque pour garantir que vos vidéos marketing ou explicatives s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
HeyGen prend-il en charge la création de contenu multilingue pour un public mondial ?
Oui, HeyGen est conçu pour faciliter la création de contenu multilingue, aidant les entreprises à atteindre efficacement un public mondial plus large. Cette capacité est intégrée de manière transparente dans la plateforme, vous permettant de produire des vidéos générées par AI localisées avec des voix off AI professionnelles.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos marketing et de contenu de formation d'entreprise ?
HeyGen simplifie la création de vidéos marketing et de matériel de formation d'entreprise en fournissant une plateforme vidéo AI facile à utiliser pour les entreprises. En exploitant les Avatars AI et en transformant les invites textuelles en vidéos dynamiques, HeyGen vous aide à économiser du temps et des coûts dans la production de contenu, rendant la vidéo professionnelle accessible à tous.