Créez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, démontrant à quel point il est facile de personnaliser les documents d'intégration à l'aide d'avatars AI. Le style visuel doit être amical et encourageant, avec des animations épurées qui mettent en valeur l'expressivité de l'avatar, complétées par une piste audio claire et accessible. Cette vidéo met spécifiquement en avant la fonctionnalité puissante des avatars AI de HeyGen, simplifiant la création de contenus de formation complexes.

