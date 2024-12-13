Générateur de Vidéos de Formation AI pour des Cours en Ligne Engagés

Créez facilement du contenu de formation professionnel en transformant des suggestions textuelles en vidéos dynamiques grâce à notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, démontrant à quel point il est facile de personnaliser les documents d'intégration à l'aide d'avatars AI. Le style visuel doit être amical et encourageant, avec des animations épurées qui mettent en valeur l'expressivité de l'avatar, complétées par une piste audio claire et accessible. Cette vidéo met spécifiquement en avant la fonctionnalité puissante des avatars AI de HeyGen, simplifiant la création de contenus de formation complexes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de produit dynamique de 60 secondes ciblant les équipes marketing, illustrant l'efficacité de la transformation de concepts écrits en vidéos soignées. Utilisez une esthétique visuelle moderne et élégante avec des transitions fluides et un texte à l'écran engageant, soutenu par une voix off professionnelle et captivante. L'accent principal est mis sur la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script, accélérant la production de vidéos marketing percutantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez un bref segment introductif de 30 secondes pour les éducateurs, montrant comment créer rapidement des accroches de leçon engageantes. La vidéo doit avoir un style visuel lumineux et énergique avec des couleurs vives et des graphiques animés captivants, accompagnée d'une musique de fond entraînante. Cette suggestion met en avant l'utilité des modèles et scènes de HeyGen pour générer rapidement du contenu attrayant sur une plateforme vidéo AI intuitive.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'annonce globale de 50 secondes pour les départements RH, soulignant la facilité de toucher des effectifs diversifiés avec du contenu multilingue. La présentation visuelle doit être professionnelle et sophistiquée, incorporant des images culturellement inclusives, tandis que l'audio propose une génération de voix off d'une clarté cristalline dans plusieurs langues. Cela démontre la capacité de HeyGen à créer une communication percutante et accessible à l'échelle mondiale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation AI

Exploitez la puissance de l'AI pour créer des vidéos de formation engageantes sans effort. Générez du contenu professionnel avec des avatars AI personnalisables et des visuels dynamiques en quelques clics.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre matériel de formation, soit en tapant directement, soit en collant votre script. Le Texte en Vidéo AI de notre plateforme utilisera cela comme base pour votre contenu.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI Engagés
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu de formation. Sélectionnez l'avatar AI parfait pour transmettre efficacement votre message.
3
Step 3
Appliquez Branding et Accessibilité
Personnalisez votre vidéo en appliquant les couleurs et le logo de votre marque à l'aide de nos contrôles de branding. Assurez-vous que votre contenu est soigné et conforme à votre image de marque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Générez votre vidéo AI de haute qualité, prête à être téléchargée. Exportez facilement votre contenu de formation terminé dans divers formats d'aspect pour s'adapter à n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Éducation Spécialisée

.

Transformez des sujets complexes en vidéos de formation AI claires et engageantes, rendant l'éducation spécialisée, comme celle dans le domaine de la santé, plus accessible et efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production créative de vidéos avec l'AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos engageantes en transformant directement des suggestions textuelles en "Texte en Vidéo AI" avec des "avatars AI" réalistes. Cela simplifie le processus "créatif", rendant la production de vidéos de haute qualité accessible sans compétences complexes en montage.

HeyGen peut-il créer des vidéos avec des voix off diversifiées et du contenu multilingue ?

Oui, HeyGen prend en charge des "voix off" robustes et permet une "création de contenu multilingue" fluide pour vos vidéos. Notre "générateur de vidéos AI" avancé garantit que votre message résonne efficacement auprès des audiences mondiales.

Quels types de modèles préconçus sont disponibles pour accélérer la création de vidéos dans HeyGen ?

HeyGen propose une large gamme de "modèles préconçus" conçus pour divers usages, y compris les "vidéos marketing" et le "contenu de formation". Ces modèles professionnels sur notre "plateforme vidéo AI" accélèrent considérablement votre flux de production, vous permettant de créer rapidement du contenu percutant.

HeyGen est-il un générateur de vidéos AI efficace pour la formation professionnelle et le marketing ?

Absolument. HeyGen sert de puissant "générateur de vidéos AI" conçu pour produire du "contenu de formation" de haute qualité et des "vidéos marketing" convaincantes. Notre "plateforme vidéo AI" robuste fournit tous les outils nécessaires pour élever vos communications professionnelles.

