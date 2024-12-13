créateur de vidéos de formation AI : Construisez des cours engageants rapidement

Augmentez l'engagement des apprenants en créant des vidéos de formation puissantes avec des avatars AI réalistes, transformant votre façon d'éduquer.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo marketing engageante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, avec des visuels lumineux et dynamiques et une voix off amicale et entraînante. Cette vidéo doit mettre en avant la facilité de création de vidéos AI en utilisant les modèles et scènes préfabriqués de HeyGen, démontrant à quel point il est simple de produire du contenu professionnel.
Exemple de Prompt 2
Imaginez la création d'une vidéo de formation interne de 60 secondes pour les professionnels des RH et de la formation en entreprise, servant de créateur de vidéos de formation AI efficace pour l'intégration des nouveaux employés. Cette vidéo présentera des visuels clairs et informatifs et une voix AI calme et autoritaire, utilisant la génération de voix off robuste de HeyGen pour garantir un son de haute qualité et cohérent pour la documentation vidéo essentielle.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux créateurs de contenu et aux gestionnaires de réseaux sociaux, qui utilise des graphismes modernes rapides et visuellement saisissants et une voix énergique. Ce court métrage doit démontrer puissamment comment les invites textuelles peuvent rapidement créer des vidéos AI, optimisées de manière transparente pour diverses plateformes grâce à la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de formation AI

Transformez facilement vos scripts en vidéos de formation engageantes et professionnelles en utilisant des avatars AI et des capacités avancées de texte en vidéo.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par entrer votre contenu de formation ou script. Notre plateforme utilise une technologie avancée de texte en vidéo pour convertir votre texte en paroles pour votre présentateur AI.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour être le visage de votre formation. Vous pouvez également personnaliser leur apparence et leur voix pour correspondre à votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et de la musique
Améliorez votre vidéo avec de la musique de fond, des images et des clips vidéo de notre bibliothèque multimédia ou téléchargez les vôtres. Utilisez des modèles préfabriqués pour une personnalisation rapide.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de formation
Finalisez votre vidéo en choisissant vos paramètres de ratio d'aspect et de qualité préférés. Une fois exportées, vos vidéos de formation de haute qualité sont prêtes à être partagées et déployées immédiatement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les sujets complexes

.

Transformez facilement des sujets complexes, tels que les sujets médicaux, en vidéos éducatives claires et efficaces pour une meilleure compréhension.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos AI efficacement ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI innovant qui transforme vos invites textuelles en contenu vidéo soigné. En utilisant une technologie puissante de texte en vidéo, HeyGen simplifie le processus de création de vidéos marketing engageantes et de vidéos explicatives pour diverses plateformes.

Quel type d'avatars AI est disponible avec HeyGen ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI de haute qualité conçus pour donner vie à votre message. Ces avatars AI réalistes peuvent délivrer votre script, renforçant l'impact de vos vidéos de formation et vidéos pour les réseaux sociaux avec une touche humaine.

HeyGen propose-t-il des modèles préfabriqués pour simplifier la production vidéo ?

Oui, HeyGen dispose d'une vaste bibliothèque de modèles et de scènes préfabriqués pour accélérer votre processus de création vidéo. Ces modèles sont idéaux pour créer rapidement des vidéos explicatives professionnelles, des vidéos pour les réseaux sociaux ou une documentation vidéo complète.

HeyGen peut-il générer des voix AI et supprimer les arrière-plans de mes vidéos ?

Absolument, HeyGen inclut un générateur de voix AI avancé, offrant une narration au son naturel pour vos vidéos. De plus, vous pouvez facilement supprimer les arrière-plans, garantissant que vos vidéos AI conservent une esthétique soignée et professionnelle.

