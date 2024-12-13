Créateur de Vidéos de Formation AI : Créez des Cours Engagés

Produisez facilement des vidéos de formation captivantes, en utilisant nos avatars AI avancés pour captiver votre audience.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo éducative concise de 60 secondes expliquant une mise à jour logicielle complexe, destinée aux utilisateurs de logiciels existants et aux formateurs IT qui ont besoin d'instructions claires et étape par étape. L'esthétique visuelle doit être épurée et moderne, présentant des démonstrations précises à l'écran avec une narration calme et articulée et des sous-titres de soutien. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour traduire les détails techniques en visuels engageants et assurez une compréhension complète grâce aux sous-titres/captions générés automatiquement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes présentant un nouveau service alimenté par l'IA, ciblant les clients potentiels et les équipes marketing. Le style visuel et audio doit être énergique et high-tech, incorporant des transitions rapides, des graphismes futuristes de la bibliothèque multimédia, et une voix off percutante pour mettre en avant les principaux avantages. Utilisez le support de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour améliorer les visuels cinématographiques et assurez une large portée sur les plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations au format d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Concevez une réponse vidéo personnalisée de 30 secondes pour les demandes des clients, spécifiquement pour les agents de support client et les professionnels des ventes qui visent à renforcer les relations avec les clients. La vidéo doit adopter un ton chaleureux, direct et professionnel, avec un avatar AI amical établissant un contact visuel, accompagné d'une voix off au son naturel. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour offrir des réponses vidéo personnalisées authentiques, transformant les interactions de routine en engagements clients mémorables.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation AI

Créer des vidéos de formation engageantes avec l'IA est simple. Transformez votre contenu en leçons dynamiques en utilisant l'automatisation intelligente pour un apprentissage percutant.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger ou coller votre contenu de formation. La plateforme vidéo AI utilise votre script pour créer des vidéos, convertissant le texte brut en vidéos éducatives captivantes et posant les bases de votre leçon.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur Visuel
Personnalisez votre leçon en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI. Personnalisez leur apparence et synchronisez-les avec des voix off AI professionnelles pour améliorer l'engagement des apprenants.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Élevez le professionnalisme de votre vidéo en appliquant des atouts créatifs et des thèmes de notre vaste bibliothèque. Incorporez des contrôles de marque comme des couleurs personnalisées et votre logo pour maintenir une apparence cohérente.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Haute Qualité
Finalisez votre leçon de formation en l'exportant. Profitez d'un rendu rapide en qualité 4k, garantissant que votre fichier MP4 haute résolution est professionnel et prêt pour un partage fluide sur n'importe quelle plateforme ou LMS.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Sujets Complexes pour l'Éducation

Transformez des sujets complexes en vidéos de formation facilement compréhensibles, améliorant considérablement les résultats éducatifs.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que créateur de vidéos de formation AI ?

HeyGen est un créateur de vidéos de formation AI efficace en vous permettant de transformer du texte en vidéos captivantes. En exploitant de puissants générateurs de texte à vidéo et divers avatars AI, vous pouvez produire sans effort un contenu de formation professionnel et percutant qui captive vraiment votre audience.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos éducatives de haute qualité et des SOP ?

Absolument, HeyGen vous permet de créer des vidéos éducatives et des SOP époustouflants avec l'IA. Utilisez une variété de modèles et notre fonctionnalité de création de vidéos à partir de scripts, complétée par des têtes parlantes réalistes, pour construire une documentation vidéo complète et facilement assimilable pour tout objectif d'apprentissage.

Quels sont les atouts créatifs et les options de personnalisation disponibles pour les vidéos dans HeyGen ?

HeyGen offre une riche bibliothèque d'atouts créatifs et de thèmes pour améliorer vos vidéos. Vous pouvez incorporer des visuels cinématographiques, des graphismes dynamiques, des filtres et des autocollants, ainsi que des contrôles de marque complets et un support de bibliothèque multimédia/stock, garantissant que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'esthétique de votre marque.

Comment HeyGen soutient-il la création de contenu vidéo personnalisé et multilingue ?

HeyGen facilite les réponses vidéo personnalisées et la portée mondiale grâce à des voix off AI robustes dans plus de 140 langues. De plus, les sous-titres/captions générés automatiquement garantissent que vos vidéos éducatives sont accessibles et compréhensibles pour un public diversifié et mondial.

