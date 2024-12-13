Générateur de Vidéos de Leçons de Formation AI : Créez des Cours Engagés

Créez facilement des vidéos éducatives professionnelles avec notre générateur de vidéos de leçons de formation AI, en utilisant le texte-à-vidéo robuste à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo éducative animée captivante de 30 secondes pour les plateformes de médias sociaux, visant à expliquer un nouveau concept simplement à un large public. Le style visuel doit être vibrant et de type dessin animé, accompagné d'une narration amicale et entraînante, démontrant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une création de contenu rapide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes adaptée à l'intégration de nouveaux employés, illustrant les principales politiques de l'entreprise ou l'utilisation de logiciels. Adoptez un style visuel épuré, axé sur l'infographie, complété par une voix off calme et explicative, soulignant les puissantes capacités de génération de voix off de HeyGen pour une communication de marque cohérente.
Exemple de Prompt 3
Créez une annonce vidéo AI concise de 15 secondes mettant en avant la rapidité de création de snippets marketing à l'aide de modèles vidéo préconçus. L'esthétique visuelle doit être rapide avec des coupes dynamiques, intégrant des séquences d'archives attrayantes, et comporter une piste de fond énergique, mettant en avant le vaste support de bibliothèque/média de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Leçons de Formation AI

Transformez sans effort vos supports de formation en leçons vidéo engageantes et professionnelles en quelques étapes simples, améliorant l'apprentissage et la rétention.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Collez votre contenu de formation directement dans l'éditeur. Notre AI utilise votre texte pour une création de texte-à-vidéo fluide, formant le cœur de votre leçon.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
En tant que créateur de vidéos éducatives, sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI professionnels pour présenter votre contenu, ajoutant un élément dynamique et engageant à votre formation.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Engagantes
Améliorez votre contenu avec une narration au son naturel grâce à notre puissante génération de voix off, rendant vos leçons de formation plus accessibles et dynamiques.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Examinez vos vidéos générées par AI complètes et exportez-les dans le format d'aspect souhaité, prêtes pour une distribution immédiate à vos apprenants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos Explicatives Dynamiques

Créez des leçons vidéo vives et mémorables qui simplifient des sujets complexes et donnent vie au contenu éducatif grâce à la narration AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos générées par AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos générées par AI de qualité professionnelle sans effort. Notre plateforme exploite des avatars AI avancés et des capacités de création de texte-à-vidéo, rationalisant l'ensemble du processus de production du script à la vidéo finale.

HeyGen peut-il être utilisé comme générateur de leçons de formation AI pour les équipes L&D ?

Absolument, HeyGen est un générateur de leçons de formation AI idéal, parfait pour les équipes L&D ayant besoin de créer des vidéos éducatives engageantes. Avec une large gamme de modèles vidéo personnalisables, HeyGen vous aide à produire rapidement des vidéos explicatives de haute qualité pour l'intégration et la formation des employés.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les visuels AI et le branding dans les vidéos ?

HeyGen fournit des outils d'édition robustes pour personnaliser entièrement vos visuels AI. Vous pouvez incorporer vos éléments de marque tels que les logos et les couleurs, et même utiliser le générateur de voix AI pour adapter les voix off, garantissant que vos vidéos générées par AI s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

À quelle vitesse puis-je produire des vidéos éducatives animées avec HeyGen ?

HeyGen accélère considérablement la production de vidéos éducatives animées, permettant une création rapide de texte-à-vidéo. Notre générateur de vidéos AI intuitif vous permet de développer rapidement du contenu dynamique adapté à diverses applications, des formations internes aux campagnes sur les réseaux sociaux.

