Générateur de Vidéos de Leçons de Formation AI : Créez des Cours Engagés
Créez facilement des vidéos éducatives professionnelles avec notre générateur de vidéos de leçons de formation AI, en utilisant le texte-à-vidéo robuste à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo éducative animée captivante de 30 secondes pour les plateformes de médias sociaux, visant à expliquer un nouveau concept simplement à un large public. Le style visuel doit être vibrant et de type dessin animé, accompagné d'une narration amicale et entraînante, démontrant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une création de contenu rapide.
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes adaptée à l'intégration de nouveaux employés, illustrant les principales politiques de l'entreprise ou l'utilisation de logiciels. Adoptez un style visuel épuré, axé sur l'infographie, complété par une voix off calme et explicative, soulignant les puissantes capacités de génération de voix off de HeyGen pour une communication de marque cohérente.
Créez une annonce vidéo AI concise de 15 secondes mettant en avant la rapidité de création de snippets marketing à l'aide de modèles vidéo préconçus. L'esthétique visuelle doit être rapide avec des coupes dynamiques, intégrant des séquences d'archives attrayantes, et comporter une piste de fond énergique, mettant en avant le vaste support de bibliothèque/média de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Cours.
Développez rapidement des cours de formation complets et du contenu éducatif, élargissant votre portée aux apprenants du monde entier avec des vidéos AI.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Améliorez considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances dans vos programmes de formation grâce à des leçons dynamiques générées par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos générées par AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos générées par AI de qualité professionnelle sans effort. Notre plateforme exploite des avatars AI avancés et des capacités de création de texte-à-vidéo, rationalisant l'ensemble du processus de production du script à la vidéo finale.
HeyGen peut-il être utilisé comme générateur de leçons de formation AI pour les équipes L&D ?
Absolument, HeyGen est un générateur de leçons de formation AI idéal, parfait pour les équipes L&D ayant besoin de créer des vidéos éducatives engageantes. Avec une large gamme de modèles vidéo personnalisables, HeyGen vous aide à produire rapidement des vidéos explicatives de haute qualité pour l'intégration et la formation des employés.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les visuels AI et le branding dans les vidéos ?
HeyGen fournit des outils d'édition robustes pour personnaliser entièrement vos visuels AI. Vous pouvez incorporer vos éléments de marque tels que les logos et les couleurs, et même utiliser le générateur de voix AI pour adapter les voix off, garantissant que vos vidéos générées par AI s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
À quelle vitesse puis-je produire des vidéos éducatives animées avec HeyGen ?
HeyGen accélère considérablement la production de vidéos éducatives animées, permettant une création rapide de texte-à-vidéo. Notre générateur de vidéos AI intuitif vous permet de développer rapidement du contenu dynamique adapté à diverses applications, des formations internes aux campagnes sur les réseaux sociaux.