Générateur de Contenu de Formation AI : Créez des Cours Engagés Rapidement

Améliorez l'efficacité de la création de cours avec des vidéos alimentées par l'AI et une génération de voix off fluide.

Développez une vidéo d'instruction de 45 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux professionnels de la formation et du développement, montrant comment HeyGen peut agir comme un "générateur de contenu de formation AI". Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel et captivant, utilisant des "avatars AI" pour transmettre des informations clés avec une "génération de voix off" claire, soulignant comment créer des "cours de formation interactifs" efficacement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un clip promotionnel dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les éducateurs désireux de simplifier la "création de cours". Le style visuel et audio doit être dynamique et entraînant, mettant en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour créer des "cours en ligne" captivants, avec des "sous-titres" automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les équipes marketing, démontrant la génération rapide de "matériaux de micro-apprentissage". Utilisez une esthétique moderne et visuellement riche avec un design sonore net, montrant la polyvalence des "Modèles et scènes" de HeyGen et son vaste "soutien de bibliothèque de médias/stock" pour créer facilement du contenu engageant en tant que "créateur de cours AI".
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative concise de 50 secondes pour les départements RH et les grandes entreprises cherchant à exploiter une "plateforme de formation alimentée par l'AI". La vidéo doit adopter un style visuel élégant et informatif et un ton autoritaire, illustrant comment le "redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect" peuvent optimiser le contenu pour diverses plateformes tandis que les "sous-titres" assurent la conformité et une large portée, aidant finalement à "réduire les coûts de formation".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Contenu de Formation AI

Transformez sans effort vos idées de formation en cours en ligne engageants avec l'AI, conçus pour la clarté et l'impact.

1
Step 1
Créez Votre Cours de Formation
Commencez par utiliser l'AI pour générer votre contenu de formation initial. Entrez simplement votre sujet, et regardez notre plateforme, alimentée par ses capacités de Générateur de Vidéo AI, rédiger des leçons et des scripts complets, servant de générateur de contenu de formation AI.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Style Visuel
Personnalisez votre cours en choisissant parmi une variété de Modèles et scènes pour correspondre à l'esthétique de votre marque. Cela vous permet de construire rapidement la base visuelle de vos cours de formation interactifs.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez l'engagement des apprenants en ajoutant des éléments dynamiques. Générez des narrations au son naturel avec la génération de voix off, incorporez des visuels engageants de notre bibliothèque de médias, et assurez l'accessibilité avec des sous-titres générés automatiquement.
4
Step 4
Exportez et Livrez Votre Cours
Finalisez votre contenu de formation de haute qualité, puis exportez-le facilement dans divers rapports d'aspect pour différentes plateformes. Livrez vos cours en ligne professionnellement conçus à votre public, prêts pour un apprentissage immédiat.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez du Contenu de Micro-apprentissage

.

Créez facilement des vidéos de micro-apprentissage concises et engageantes pour un transfert de connaissances efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu de formation AI ?

HeyGen agit comme un puissant générateur de contenu de formation AI, vous permettant de transformer du texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off réalistes. Cela simplifie considérablement l'ensemble du processus de création de cours, le rendant accessible et efficace pour le développement de cours en ligne.

HeyGen peut-il aider à développer des cours en ligne engageants ?

Oui, HeyGen est un créateur de cours AI exceptionnel qui vous permet de produire facilement des cours en ligne dynamiques. Ses capacités de Générateur de Vidéo AI, combinées à des modèles personnalisables et des sous-titres automatiques, garantissent que vos supports d'apprentissage sont hautement engageants et clairs pour tout public.

Quelles fonctionnalités facilitent le développement rapide de matériaux de micro-apprentissage ?

HeyGen offre un éditeur glisser-déposer et un soutien étendu de bibliothèque de médias, permettant l'assemblage rapide de matériaux de micro-apprentissage. Cette approche simplifiée de la création de cours vous assure de pouvoir produire un contenu de formation concis et percutant sans compétences complexes en montage vidéo.

Comment puis-je personnaliser mes vidéos de formation de marque avec HeyGen ?

HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs d'entreprise et vos polices préférées dans toutes vos vidéos de formation. Cela garantit la cohérence et un aspect professionnel à travers tous vos cours en ligne générés par AI, renforçant la reconnaissance de la marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo