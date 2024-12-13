Produisez une vidéo technique de 90 secondes destinée aux agences de voyage et aux professionnels du marketing, montrant comment le générateur de vidéos touristiques AI de HeyGen simplifie la création de contenu sur les destinations. Le style visuel doit être soigné et informatif, avec des prises de vue dynamiques de divers lieux de voyage accompagnées d'une voix off claire et autoritaire générée par la génération de voix off de HeyGen. Mettez en avant la facilité de transformation du texte en vidéo à partir d'un script, et comment la plateforme utilise les photos et vidéos existantes de sa bibliothèque multimédia pour un récit visuel riche.

