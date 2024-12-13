Générateur de Vidéos Pédagogiques AI pour un Apprentissage Engagé

Transformez des scripts en vidéos éducatives engageantes instantanément en utilisant des voix off AI avancées pour une expérience d'apprentissage fluide.

Imaginez une vidéo dynamique et amicale de 45 secondes destinée aux enseignants occupés cherchant à créer des vidéos éducatives engageantes pour leurs élèves. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec des couleurs vives et des animations simples, tandis que l'audio doit être une voix off enthousiaste et claire. Cette vidéo démontrera comment produire rapidement des leçons captivantes en utilisant des Avatars Enseignants Professionnels, mettant en avant la fonctionnalité puissante des avatars AI de HeyGen pour donner vie aux leçons sans tournage complexe.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes conçue pour les créateurs de cours en ligne et les experts en la matière, montrant comment un générateur de vidéos pédagogiques AI peut rationaliser la production de contenu. L'esthétique visuelle doit être élégante et informative, utilisant des graphiques épurés et des transitions fluides, accompagnée d'une voix off autoritaire mais accessible. Cette courte vidéo illustrera l'efficacité de la conversion de matériaux écrits en contenu soigné en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script, transformant instantanément des sujets complexes en vidéos éducatives digestes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo éducative animée vibrante de 30 secondes ciblant les créateurs de contenu K-12 et les concepteurs d'e-learning, en mettant l'accent sur les possibilités créatives pour des graphiques d'animation riches. Le style visuel doit être ludique, avec des animations de personnages dynamiques et une palette de couleurs diversifiée, complétée par une narration optimiste et encourageante. Cette pièce démontrera comment les utilisateurs peuvent facilement personnaliser des mises en page préconçues en utilisant la fonctionnalité de Templates & scenes de HeyGen pour produire des vidéos éducatives animées captivantes qui résonnent avec les jeunes apprenants.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo inclusive et professionnelle de 50 secondes pour les éducateurs et organisations mondiaux s'adressant à des apprenants divers, en se concentrant sur le pouvoir de l'Éducation Multilingue. Le style visuel et audio doit être épuré, avec une musique de fond douce et engageante et des visuels clairs et concis qui transmettent l'accessibilité, avec un texte à l'écran facile à lire. Cette vidéo montrera comment ajouter efficacement une portée mondiale au contenu éducatif en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, rendant chaque effort de création de vidéo éducative AI accessible à un public plus large.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Pédagogiques AI

Transformez votre contenu éducatif en vidéos dynamiques avec AI. Notre générateur simplifie la création, vous permettant de produire des leçons engageantes rapidement et professionnellement.

1
Step 1
Créez Votre Script et Persona
Commencez par fournir votre contenu éducatif. Ensuite, choisissez parmi une sélection d'Avatars Enseignants Professionnels pour narrer votre leçon, donnant vie à votre script.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Voix Off
Améliorez votre contenu en choisissant parmi des modèles vidéo prêts à l'emploi et en ajoutant des médias riches. Générez des voix off réalistes en utilisant une technologie AI avancée pour articuler clairement vos leçons.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations et Localisation
Affinez votre vidéo avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité. Adaptez votre contenu pour un public mondial avec des options pour l'Éducation Multilingue, rendant l'apprentissage accessible à tous.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Engagée
Finalisez et générez votre vidéo, assurant un rendu rapide en qualité 4k. Une fois terminée, partagez facilement votre contenu éducatif soigné sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Sujets Éducatifs Complexes

.

Transformez des sujets complexes en vidéos éducatives faciles à comprendre, simplifiant l'apprentissage pour les étudiants de diverses disciplines.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives engageantes ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos pédagogiques AI intuitif, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos éducatives engageantes avec des avatars AI professionnels. Cela simplifie le processus créatif pour les éducateurs et les créateurs de contenu.

Puis-je développer rapidement des vidéos éducatives animées avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen permet une création rapide de texte en vidéo, en utilisant une large gamme de modèles vidéo et de graphiques d'animation riches pour produire des vidéos éducatives animées captivantes. Vous pouvez facilement personnaliser les éléments pour s'adapter à votre programme.

Quels atouts créatifs sont disponibles pour améliorer mon contenu éducatif ?

HeyGen offre une vaste bibliothèque d'atouts créatifs, y compris divers avatars AI, des graphiques d'animation riches et des arrière-plans d'enseignement illimités, pour rendre vos vidéos éducatives visuellement dynamiques. Ces éléments sont faciles à personnaliser, garantissant que votre contenu se démarque.

HeyGen prend-il en charge des voix off diversifiées pour un contenu éducatif multilingue ?

Oui, HeyGen propose des voix off AI avancées dans plusieurs langues, ce qui le rend idéal pour l'Éducation Multilingue. Cette capacité garantit que vos vidéos éducatives peuvent atteindre un public mondial plus large efficacement grâce à un audio de haute qualité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo