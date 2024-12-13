Imaginez une vidéo dynamique et amicale de 45 secondes destinée aux enseignants occupés cherchant à créer des vidéos éducatives engageantes pour leurs élèves. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec des couleurs vives et des animations simples, tandis que l'audio doit être une voix off enthousiaste et claire. Cette vidéo démontrera comment produire rapidement des leçons captivantes en utilisant des Avatars Enseignants Professionnels, mettant en avant la fonctionnalité puissante des avatars AI de HeyGen pour donner vie aux leçons sans tournage complexe.

