Générateur de vidéos de support AI : Créez des vidéos époustouflantes rapidement
Rationalisez votre création de vidéos avec des modèles et des scènes préfabriqués, générant rapidement des vidéos marketing et explicatives de haute qualité.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo explicative convaincante de 90 secondes ciblant les chefs de produit et les formateurs techniques, détaillant les avantages de la création de contenu automatisée pour les mises à jour de produits. Utilisez un style visuel engageant, axé sur l'infographie, avec des transitions dynamiques et une voix off féminine dynamique et autoritaire, accompagnée de musique de fond d'entreprise. En utilisant les avatars AI de HeyGen, ce générateur de texte à vidéo AI peut rapidement générer des vidéos professionnelles générées par AI, rationalisant le flux de travail de formation.
Développez un tutoriel complet de 2 minutes pour les professionnels de l'informatique et les administrateurs système, illustrant la configuration d'un réseau sécurisé. L'esthétique visuelle doit comporter des enregistrements d'écran détaillés intégrés à des éléments animés en 3D pour mettre en évidence précisément les points de configuration critiques, accompagnés d'une voix off calme et éducative enrichie par des effets sonores ambiants subtils. De manière cruciale, la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen garantira l'accessibilité de ce sujet complexe, mettant en valeur la puissance des outils vidéo génératifs AI pour un éditeur vidéo AI.
Imaginez une vidéo d'intégration concise de 45 secondes destinée aux entreprises SaaS, démontrant l'efficacité de HeyGen pour créer des introductions de produits conviviales. La vidéo doit adopter un design moderne et minimaliste incorporant des superpositions de texte audacieuses et des icônes illustratives, soutenue par une voix off amicale et encourageante et une piste musicale douce et inspirante. Cette production utilisera les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo explicative percutante, mettant en valeur l'expérience fluide d'un générateur de vidéos AI.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation des employés.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques, augmentant considérablement l'engagement et améliorant la rétention des connaissances parmi le personnel.
Élargissez la portée éducative.
Produisez un volume plus élevé de contenu éducatif plus rapidement, atteignant des apprenants diversifiés à l'échelle mondiale avec des cours vidéo alimentés par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen crée-t-il des vidéos générées par AI réalistes à partir de texte ?
HeyGen utilise un générateur de texte à vidéo AI avancé, transformant vos scripts en vidéos dynamiques générées par AI avec des avatars AI réalistes. Cela inclut une fonctionnalité de synchronisation labiale précise dans plus de 40 langues, rendant la création de contenu professionnel efficace et accessible.
Quels outils d'édition et de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos générées par AI ?
HeyGen propose des capacités complètes d'édition vidéo AI, vous permettant de personnaliser vos vidéos générées par AI avec des contrôles de marque tels que des logos et des couleurs personnalisés. Les utilisateurs peuvent également redimensionner les ratios d'aspect et exporter des vidéos dans la résolution la plus élevée adaptée à diverses plateformes.
HeyGen peut-il aider à créer divers types de contenu vidéo pour les entreprises ?
Absolument, HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos de support AI polyvalent, permettant aux utilisateurs de produire une large gamme de contenus tels que des vidéos promotionnelles et explicatives. La plateforme offre des modèles préfabriqués et des outils pour construire des scènes personnalisées, rationalisant votre flux de travail de génération de vidéos.
HeyGen permet-il un contrôle visuel avancé sur les vidéos générées par AI ?
Oui, HeyGen intègre des contrôles de caméra robustes, offrant des options pour des prises de vue dynamiques et une composition créative dans vos vidéos générées par AI. De plus, il prend en charge la conversion d'images fixes en contenu vidéo engageant, améliorant la narration visuelle et la flexibilité de production.