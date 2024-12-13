Créez une vidéo d'instruction d'une minute destinée aux développeurs de logiciels et aux équipes de support technique, démontrant comment utiliser un nouveau point de terminaison API. Le style visuel doit être épuré avec des démonstrations à l'écran et des superpositions animées mettant en évidence des extraits de code, accompagnées d'une voix off masculine claire et professionnelle. Cette vidéo exploitera la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer efficacement la documentation en une explication efficace d'un générateur de vidéos de support AI.

