Générateur de Vidéos Étape par Étape par AI pour des Tutoriels Faciles

Créez des guides utilisateur clairs étape par étape avec des avatars AI qui donnent vie à votre documentation vidéo générée par AI.

Créez une vidéo didactique de 90 secondes pour les équipes de support technique et les développeurs, démontrant comment un générateur de vidéos étape par étape simplifie les procédures d'installation de logiciels complexes. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des enregistrements d'écran clairs et des éléments d'interface utilisateur animés, accompagnés d'une voix off autoritaire générée par les capacités de génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo guidera efficacement les utilisateurs à travers des processus techniques complexes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un tutoriel engageant de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de cours en ligne, montrant la facilité d'utilisation d'un générateur de vidéos tutoriels pour expliquer les fonctionnalités d'un produit ou les modules d'un cours. La vidéo doit adopter un style visuel lumineux et amical, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et en convertissant un script simple en vidéo grâce à sa fonctionnalité de texte en vidéo. L'audio doit comporter une voix off AI enthousiaste, rendant l'expérience d'apprentissage accessible et agréable.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo complète de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise et les départements RH, illustrant comment créer une documentation vidéo efficace générée par AI pour l'intégration des nouveaux employés en utilisant HeyGen. Adoptez une esthétique soignée et professionnelle avec un texte à l'écran clair et concis, en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et une voix off AI professionnelle. Cette vidéo mettra en avant la puissance des générateurs de texte en vidéo pour rationaliser les communications internes et les procédures opérationnelles standard.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing et les chefs de produit, démontrant comment la création de vidéos par AI simplifie le processus de génération de contenu engageant. Le style visuel doit être moderne et rapide, incorporant les avatars AI de HeyGen pour présenter les caractéristiques clés d'un produit, complété par une musique de fond entraînante et des coupes rapides. Mettez en avant comment cette capacité avancée d'édition vidéo par AI permet une itération rapide et une production vidéo de haute qualité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos étape par étape par AI

Transformez facilement votre documentation en vidéos générées par AI engageantes et professionnelles, simplifiant les instructions complexes pour tout public.

1
Step 1
Collez votre contenu
Commencez par coller votre script texte ou télécharger un document sur la plateforme. Notre capacité de texte en vidéo à partir de script convertira instantanément vos mots en une première chronologie vidéo.
2
Step 2
Choisissez vos visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos informations. Améliorez votre vidéo en ajoutant des médias pertinents de la bibliothèque de médias intégrée ou de vos propres téléchargements.
3
Step 3
Améliorez avec la voix et le style
Affinez votre narration avec une génération de voix off réaliste dans plusieurs langues. Appliquez les couleurs et le logo de votre marque en utilisant les contrôles de marque pour assurer un aspect cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Une fois satisfait, utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour générer votre vidéo AI de haute qualité dans divers formats, prête pour toute plateforme ou cas d'utilisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les informations complexes

Transformez des sujets complexes comme les sujets médicaux ou les guides techniques en documentation vidéo générée par AI claire et accessible pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen assure-t-il une sortie vidéo de haute qualité ?

HeyGen est conçu pour offrir une sortie vidéo de haute qualité en utilisant un logiciel avancé d'édition vidéo par AI. Notre plateforme prend en charge divers ratios d'aspect et offre des contrôles de marque robustes, garantissant que vos projets vidéo générés par AI répondent aux normes professionnelles et ont un aspect soigné.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos tutoriels et de guides étape par étape ?

Absolument. HeyGen sert de générateur de vidéos étape par étape efficace, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos tutoriels et des guides utilisateur étape par étape. Utilisez nos modèles alimentés par AI et nos capacités de texte en vidéo pour transformer des scripts en instructions visuelles convaincantes avec facilité.

Quels types d'avatars AI sont disponibles pour la création de vidéos AI dans HeyGen ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes et expressifs pour améliorer votre création de vidéos AI. Ces avatars peuvent être facilement intégrés dans vos projets, donnant vie à vos scripts et rendant votre contenu vidéo généré par AI plus engageant pour votre audience.

HeyGen est-il adapté pour générer une documentation AI complète et des SOP ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour créer une documentation vidéo générée par AI détaillée et des Procédures Opérationnelles Standard (SOP avec AI). Notre plateforme vous permet de convertir des informations complexes en formats vidéo clairs et concis, complétés par des voix off et des sous-titres, pour améliorer la compréhension et la rétention.

