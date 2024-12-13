Créateur de Vidéos de Briefing pour le Personnel AI : Créez des Mises à Jour Engagantes Rapidement

Créez facilement des briefings professionnels pour le personnel à partir de scripts textuels. Améliorez la communication interne et augmentez la rétention d'information avec l'AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'intégration de 90 secondes spécifiquement pour les nouveaux employés, mettant en avant la culture de l'entreprise et les étapes clés initiales. Cette vidéo doit présenter un avatar AI amical dans un style visuel accueillant et engageant, en utilisant des modèles personnalisables pour personnaliser l'expérience et générer une expérience percutante de créateur de vidéos de briefing pour les employés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'annonce d'entreprise de 45 secondes pour tous les parties prenantes, les informant d'une récente étape de projet. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle dynamique et professionnelle, en incorporant des médias de stock de la bibliothèque HeyGen pour mettre en valeur les progrès, garantissant que la plateforme vidéo AI communique efficacement les mises à jour clés avec une rétention d'information élevée.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de formation de 75 secondes pour les employés existants, servant de rappel rapide sur les protocoles de sécurité des données. Cette vidéo doit utiliser un style visuel clair et instructif avec une voix off professionnelle, enrichie de sous-titres/captions précis pour assurer l'accessibilité et maximiser la compréhension du matériel de formation fourni par votre générateur de vidéos AI.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Briefing pour le Personnel AI

Transformez rapidement vos communications internes en vidéos de briefing engageantes pour le personnel en utilisant l'AI. Délivrez des messages cohérents et professionnels avec facilité, améliorant la rétention d'information au sein de votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir le contenu de votre briefing sous forme de texte. Notre technologie de texte en vidéo convertira votre script en une vidéo dynamique, prête pour votre équipe.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Choisissez le présentateur parfait pour délivrer votre briefing avec une présence professionnelle et engageante.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Intégrez l'identité visuelle de votre entreprise en appliquant des contrôles de branding comme les logos et les couleurs. Assurez-vous que chaque vidéo de briefing s'aligne parfaitement avec vos directives de marque internes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la facilement dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Distribuez votre briefing alimenté par l'AI à votre équipe pour des communications internes claires.

Cas d'Utilisation

Clarifiez les Informations Complexes

Transformez des détails complexes en vidéos de briefing pour le personnel AI facilement compréhensibles, assurant clarté et compréhension pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de briefing pour le personnel AI ?

HeyGen transforme les scripts en vidéos de briefing pour le personnel AI engageantes avec facilité, en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités de voix off professionnelle. Cette technologie de texte en vidéo simplifie la production de communications internes vitales pour votre équipe.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos de communication interne avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour s'assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise, idéal pour les vidéos de formation des employés ou les vidéos d'annonce d'entreprise. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables pour maintenir une esthétique cohérente et professionnelle.

Quels éléments créatifs uniques HeyGen offre-t-il pour la génération de vidéos ?

HeyGen se distingue par sa capacité à générer du contenu dynamique en utilisant des avatars AI réalistes et un puissant générateur de vidéos AI directement à partir de texte brut. Vous pouvez également améliorer l'engagement avec des sous-titres/captions générés automatiquement et une génération de voix off de haute qualité.

Au-delà des briefings pour le personnel, quels autres types de vidéos de communication interne HeyGen peut-il créer ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI polyvalente parfaite pour une large gamme de communications internes, y compris des vidéos de formation des employés engageantes, des vidéos d'intégration informatives et des annonces d'entreprise critiques. Elle aide à augmenter la rétention d'information à travers diverses utilisations internes.

