Votre Générateur de Vidéo de Briefing du Personnel AI pour des Mises à Jour Instantanées
Créez facilement des annonces d'entreprise et des vidéos de formation engageantes en utilisant la transformation de texte en vidéo pour une meilleure rétention de l'information.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de bienvenue de 2 minutes pour l'intégration des nouveaux employés, en utilisant un "générateur de vidéo AI" pour présenter la culture d'entreprise et les systèmes clés. L'esthétique visuelle doit être amicale et engageante, mettant en scène divers "avatars AI" interagissant dans différents environnements de bureau virtuels. Une génération de voix off chaleureuse et encourageante établira un ton positif pour les nouveaux arrivants, avec l'utilisation des avatars AI de HeyGen.
Produisez une vidéo d'annonce d'entreprise de 60 secondes pour tous les employés, axée sur un nouveau protocole de cybersécurité. Ce "générateur de texte en vidéo" permettra de créer rapidement un style visuel moderne et informatif incorporant l'image de marque de l'entreprise et des points de données clairs. L'audio doit être confiant et autoritaire, complété par les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la rétention d'information pour les communications internes.
Concevez une vidéo d'instruction d'une minute pour le personnel de support technique expliquant un nouveau processus de dépannage complexe. Cette vidéo, construite sur une "plateforme vidéo AI", adoptera un style visuel étape par étape avec des instructions et annotations claires à l'écran. L'audio sera calme et précis, assurant une compréhension facile, et utilisera le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour une distribution sur plusieurs plateformes internes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et l'Engagement du Personnel avec l'AI.
Améliorez les vidéos de formation des employés et les briefings du personnel en utilisant l'AI pour améliorer l'engagement et la rétention d'information au sein de votre organisation.
Rationalisez l'Apprentissage Interne et l'Intégration.
Développez de nombreux modules de formation interne et vidéos d'intégration efficacement, assurant un apprentissage cohérent pour tous les employés avec l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de texte ?
HeyGen utilise un générateur de vidéo AI avancé pour transformer des scripts textuels en vidéos professionnelles sans effort. Notre générateur de texte en vidéo permet aux utilisateurs d'entrer leur contenu et de le voir prendre vie avec des visuels et des voix off alimentés par l'AI, simplifiant ainsi votre production de contenu.
Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour la narration et les visuels vidéo ?
HeyGen intègre des avatars AI sophistiqués et un générateur de voix AI pour fournir une narration vidéo dynamique. Vous pouvez choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message, avec des voix off au son naturel, améliorant l'engagement pour les vidéos de formation des employés ou les communications internes.
Puis-je personnaliser l'apparence des vidéos générées par AI dans HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus et des modèles personnalisables pour s'assurer que vos vidéos de briefing du personnel AI s'alignent avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement incorporer votre logo, vos couleurs de marque, et utiliser divers outils d'édition vidéo pour créer un contenu soigné et conforme à votre image de marque.
Quelles sont les options de sortie pour les vidéos créées avec la plateforme AI de HeyGen ?
La plateforme vidéo AI de HeyGen vous permet d'exporter vos vidéos finales dans des formats standards comme MP4, prêtes pour divers usages. Vous pouvez également bénéficier de fonctionnalités de partage intelligent et de capacités de redimensionnement de rapport d'aspect, garantissant que votre contenu est optimisé pour toute plateforme, des annonces d'entreprise aux réseaux sociaux.