Créateur de Vidéos avec Porte-parole AI : Créez des Vidéos Engagantes Facilement
Créez des vidéos marketing et de formation engageantes avec nos avatars AI réalistes, assurant une cohérence de marque et une production vidéo évolutive.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Une vidéo percutante de 30 secondes, parfaite pour les créateurs de contenu et les influenceurs des réseaux sociaux, pourrait offrir un conseil rapide et concret pour l'engagement du public. Son style visuel et audio devrait être tendance et dynamique, avec des coupes rapides, des graphismes modernes et une voix off engageante. Les modèles de vidéos étendus de HeyGen peuvent être exploités, en utilisant des avatars AI pour personnaliser le présentateur, permettant l'exportation avec redimensionnement du format d'image et exportations pour diverses plateformes sociales, montrant la flexibilité d'un générateur de vidéos AI.
Développez une vidéo d'annonce d'entreprise soignée de 60 secondes pour les équipes de communication et les responsables de marque, introduisant une nouvelle initiative de l'entreprise. L'esthétique doit être rassurante et professionnelle, maintenant une forte cohérence de marque tout au long avec des éléments de marque subtils et une voix calme et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour le porte-parole, renforcez le message avec une génération de voix off sophistiquée, et incorporez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour souligner le récit, créant une expérience de générateur de vidéos AI fluide.
Créez une vidéo accrocheuse de 15 secondes mettant en avant un produit, ciblée sur les entreprises de commerce électronique et les annonceurs de produits pour une vente flash. Cette vidéo doit être rapide, axée sur le produit, avec des visuels vibrants et un appel à l'action énergique et clair. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen pour une création de contenu rapide, en assurant des sous-titres proéminents pour la visualisation mobile, et en présentant des avatars AI engageants pour présenter l'offre, en faisant un outil idéal pour des vidéos marketing percutantes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des vidéos marketing percutantes avec des porte-paroles AI pour stimuler l'engagement et les conversions.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux avec des avatars AI pour renforcer votre présence en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos marketing ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos marketing captivantes de manière efficace, en utilisant notre créateur de vidéos avec porte-parole AI pour transformer des scripts en contenu engageant. Profitez de divers modèles de vidéos et de contrôles de marque personnalisés pour assurer la cohérence de la marque dans toutes vos campagnes.
Quels types d'avatars AI sont disponibles avec HeyGen ?
HeyGen offre une sélection polyvalente d'avatars AI, vous permettant de choisir le porte-parole AI parfait pour votre contenu vidéo. Notre plateforme prend également en charge les avatars personnalisés, garantissant que votre représentation visuelle s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo ?
Oui, HeyGen simplifie considérablement la création vidéo en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos professionnelles à partir de scripts textuels avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off intégrée. Cette interface conviviale rend la production vidéo évolutive accessible et économe en temps pour divers besoins.
Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans mon contenu vidéo ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des options pour votre logo, vos couleurs et vos avatars personnalisés, pour garantir que chaque vidéo reflète votre identité de marque unique. Cette plateforme complète de création vidéo AI aide à maintenir un message et une esthétique de marque cohérents dans toutes vos productions.