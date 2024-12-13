Générateur de Porte-parole AI : Créez des Vidéos Professionnelles Instantanément

Générez des vidéos professionnelles et engageantes sans effort en transformant votre texte en contenu captivant avec des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo explicative de produit convaincante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, avec un avatar AI professionnel articulant clairement les avantages d'un nouveau service. Le style visuel doit être épuré et net, complété par une musique de fond entraînante et une voix off claire générée grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de campagne marketing engageante de 45 secondes destinée aux spécialistes du marketing digital, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un style visuel dynamique et moderne. L'audio doit comporter une musique pop de fond et un avatar AI énergique délivrant des messages clés avec des sous-titres automatiques pour maximiser la portée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'accueil de 60 secondes pour les nouveaux employés ou utilisateurs de logiciels, présentée par un avatar AI accessible. Adoptez un style visuel amical et instructif avec une musique de fond apaisante et utilisez la génération de voix off de HeyGen pour assurer une communication claire, optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exports.
Exemple de Prompt 3
Développez un court-métrage créatif de 30 secondes mettant en avant la puissance d'une plateforme de création vidéo AI pour les créateurs de contenu cherchant l'efficacité. La vidéo doit adopter un style visuel et audio rapide et inspirant, avec divers avatars AI de la bibliothèque/média de HeyGen, démontrant une génération et une personnalisation de contenu rapides.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de porte-parole AI

Transformez sans effort votre texte en vidéos engageantes avec des porte-parole AI réalistes en seulement quatre étapes simples grâce à notre plateforme intuitive.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par entrer ou coller votre script souhaité dans la plateforme. Notre technologie de texte-à-vidéo prépare instantanément votre message pour un porte-parole AI, assurant clarté et précision.
2
Step 2
Sélectionnez un avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Ces porte-parole AI réalistes sont conçus pour engager votre audience et délivrer votre contenu de manière professionnelle.
3
Step 3
Personnalisez votre vidéo
Personnalisez votre vidéo en ajoutant de la musique de fond, des visuels de la bibliothèque multimédia et en appliquant des contrôles de marque. Cette personnalisation garantit que votre vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Générez et exportez
Une fois votre vidéo terminée, générez votre production finale. Notre plateforme assure une sortie vidéo haute résolution, prête à être exportée et partagée sur tous vos canaux préférés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation et Développement Améliorés

Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation captivantes qui augmentent l'engagement des apprenants et améliorent la rétention des connaissances.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen renforce-t-il la production vidéo créative avec l'AI ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos AI avancé, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos engageantes avec des avatars personnalisés. Ses fonctionnalités de personnalisation robustes, y compris la possibilité de personnaliser les expressions et d'utiliser une sortie vidéo haute résolution, permettent de créer des vidéos de porte-parole AI vraiment uniques qui élèvent votre vision créative.

HeyGen peut-il créer un avatar AI personnalisé qui me ressemble ?

Oui, HeyGen offre des capacités avancées pour créer un avatar AI personnalisé, y compris une fonctionnalité de jumeau numérique, garantissant que votre porte-parole AI vous représente fidèlement. Cela s'intègre parfaitement avec le clonage de voix et la technologie sophistiquée de synchronisation labiale pour des performances authentiques et créatives.

Quel type de contenu puis-je créer en utilisant les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen ?

Avec la technologie de texte-à-vidéo de pointe de HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de vidéos engageantes, des explications de produits aux vidéos d'accueil et au contenu marketing. Utilisez le générateur de script et les nombreux modèles vidéo, ainsi que le support multilingue et les voix off réalistes, pour donner vie à vos idées créatives efficacement.

Quelle est la convivialité de HeyGen pour le montage et la personnalisation vidéo ?

HeyGen dispose d'une interface très conviviale qui simplifie le montage et la personnalisation vidéo AI pour tout le monde, quel que soit leur niveau d'expérience en production vidéo. Vous pouvez facilement appliquer des contrôles de marque, intégrer des éléments de la vaste bibliothèque multimédia et utiliser le redimensionnement des ratios d'aspect pour garantir que vos vidéos sont parfaitement adaptées à toute plateforme.

