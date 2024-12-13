Générateur de publicités avec porte-parole AI pour des vidéos publicitaires à fort taux de conversion

Créez des vidéos publicitaires gagnantes qui augmentent le ROAS et maintiennent la cohérence de la marque grâce à nos avatars AI avancés.

Imaginez une vidéo de 30 secondes, énergique et dynamique, conçue pour les spécialistes du marketing de performance et les propriétaires de petites entreprises ayant des difficultés avec la production de créations publicitaires. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des coupes rapides et des palettes de couleurs vives, complété par une voix off inspirante et claire. Le récit démontre comment un générateur de publicités avec porte-parole AI simplifie la création de créations publicitaires engageantes, en mettant spécifiquement en avant la puissance des avatars AI générés à partir d'un texte en vidéo à partir d'un script.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de 45 secondes, professionnelle et sophistiquée, ciblant les agences de marketing et les directeurs créatifs qui exigent des publicités vidéo de haute qualité. L'esthétique visuelle doit être cinématographique avec des transitions fluides et un branding subtil, soutenue par une génération de voix off autoritaire et persuasive. Cette vidéo illustrera la puissance des modèles et scènes étendus de HeyGen pour produire des campagnes publicitaires percutantes, montrant comment les agences de marketing peuvent tirer parti de cela pour la cohérence de la marque.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 60 secondes, authentique et ludique, destinée aux entrepreneurs du e-commerce et aux chefs de produit cherchant à développer leur contenu. Le style visuel doit imiter les publicités vidéo de style UGC, avec des coupes dynamiques, du texte à l'écran et une voix off amicale et enthousiaste. Le message central portera sur la façon dont la création publicitaire alimentée par l'AI permet une génération rapide de vidéos publicitaires diversifiées, en utilisant une vaste bibliothèque de médias/stock et des sous-titres automatiques pour une portée large.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de 30 secondes, rapide et efficace, ciblant les créateurs de contenu occupés et les hackers de croissance axés sur le déploiement rapide de campagnes. La présentation visuelle doit être propre et directe, utilisant des graphiques animés et des transitions rapides, accompagnée d'une voix off concise et énergique. Ce prompt met en avant la rapidité et la polyvalence du générateur de publicités AI de HeyGen pour produire rapidement plusieurs vidéos publicitaires, en mettant en avant sa fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats pour une distribution multi-plateformes à partir d'un simple texte en vidéo à partir d'un script.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de publicités avec porte-parole AI

Créez sans effort des vidéos publicitaires performantes avec des porte-parole AI réalistes. Transformez vos scripts en créations publicitaires engageantes en quelques minutes et boostez vos campagnes.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par entrer votre texte publicitaire. Notre AI transformera votre texte en une voix off naturelle, formant la base de votre création publicitaire convaincante.
2
Step 2
Choisissez votre porte-parole AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre marque. Choisissez la personne idéale pour délivrer votre message avec impact et authenticité.
3
Step 3
Personnalisez votre scène
Améliorez votre publicité avec des visuels pertinents, des scènes de fond et des éléments de branding. Utilisez des modèles de publicités et des ressources de la bibliothèque de médias pour créer un look professionnel.
4
Step 4
Exportez votre vidéo publicitaire
Une fois votre publicité perfectionnée, exportez-la dans divers formats d'aspect. Vous êtes maintenant prêt à déployer votre vidéo publicitaire de haute qualité alimentée par l'AI et à atteindre vos objectifs marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des publicités témoignages alimentées par l'AI

.

Transformez les histoires de réussite de vos clients en puissantes vidéos publicitaires avec avatars AI réalistes pour renforcer la confiance et stimuler les conversions.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes créations publicitaires avec des avatars AI réalistes ?

HeyGen vous permet de créer des "créations publicitaires" engageantes en mettant en avant des "avatars AI réalistes" comme porte-parole. Ces avatars AI délivrent votre message avec réalisme, rendant vos "vidéos publicitaires" plus dynamiques et captivantes. Cette capacité élève significativement la présence de votre marque dans les supports marketing.

Quels types de vidéos publicitaires puis-je générer avec les outils de création publicitaire alimentés par l'AI de HeyGen ?

Les outils de "création publicitaire alimentés par l'AI" de HeyGen vous permettent de produire une large gamme de "vidéos publicitaires", allant des présentations de produits aux vidéos explicatives et publicités sur les réseaux sociaux. Vous pouvez tirer parti de sa fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement des idées en contenu visuel convaincant. Cela rationalise efficacement votre flux de production publicitaire.

HeyGen prend-il en charge la création de publicités vidéo de style UGC pour les campagnes marketing ?

Oui, HeyGen facilite la création efficace de "publicités vidéo de style UGC" authentiques sans avoir besoin de véritables séquences d'utilisateurs ou de séances photo coûteuses. En utilisant divers modèles et avatars AI, vous pouvez rapidement générer du contenu qui résonne comme authentique. Cela aide les "spécialistes du marketing de performance" à obtenir un engagement élevé et une "cohérence de la marque" dans leurs campagnes.

Comment HeyGen aide-t-il les spécialistes du marketing de performance à créer des vidéos publicitaires gagnantes avec ses modèles de publicités intégrés ?

HeyGen propose une riche bibliothèque de "modèles de publicités" conçus pour aider les "spécialistes du marketing de performance" à créer des "vidéos publicitaires gagnantes" dans divers secteurs et objectifs marketing. Ces modèles offrent un point de départ structuré, vous permettant de personnaliser facilement le contenu, le branding et le message. Cela accélère le processus créatif, vous aidant à optimiser le "ROAS" et à obtenir de meilleurs résultats.

