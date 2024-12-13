Générateur de publicités avec porte-parole AI pour des vidéos publicitaires à fort taux de conversion
Créez des vidéos publicitaires gagnantes qui augmentent le ROAS et maintiennent la cohérence de la marque grâce à nos avatars AI avancés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de 45 secondes, professionnelle et sophistiquée, ciblant les agences de marketing et les directeurs créatifs qui exigent des publicités vidéo de haute qualité. L'esthétique visuelle doit être cinématographique avec des transitions fluides et un branding subtil, soutenue par une génération de voix off autoritaire et persuasive. Cette vidéo illustrera la puissance des modèles et scènes étendus de HeyGen pour produire des campagnes publicitaires percutantes, montrant comment les agences de marketing peuvent tirer parti de cela pour la cohérence de la marque.
Développez une vidéo de 60 secondes, authentique et ludique, destinée aux entrepreneurs du e-commerce et aux chefs de produit cherchant à développer leur contenu. Le style visuel doit imiter les publicités vidéo de style UGC, avec des coupes dynamiques, du texte à l'écran et une voix off amicale et enthousiaste. Le message central portera sur la façon dont la création publicitaire alimentée par l'AI permet une génération rapide de vidéos publicitaires diversifiées, en utilisant une vaste bibliothèque de médias/stock et des sous-titres automatiques pour une portée large.
Créez une vidéo de 30 secondes, rapide et efficace, ciblant les créateurs de contenu occupés et les hackers de croissance axés sur le déploiement rapide de campagnes. La présentation visuelle doit être propre et directe, utilisant des graphiques animés et des transitions rapides, accompagnée d'une voix off concise et énergique. Ce prompt met en avant la rapidité et la polyvalence du générateur de publicités AI de HeyGen pour produire rapidement plusieurs vidéos publicitaires, en mettant en avant sa fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats pour une distribution multi-plateformes à partir d'un simple texte en vidéo à partir d'un script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des créations publicitaires performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires gagnantes et des créations publicitaires diversifiées en utilisant l'AI, en optimisant pour un ROAS maximal et un impact marketing.
Créez des publicités engageantes pour les réseaux sociaux.
Créez rapidement des publicités vidéo captivantes de style UGC et des clips pour les plateformes sociales, augmentant l'engagement du public et les conversions.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes créations publicitaires avec des avatars AI réalistes ?
HeyGen vous permet de créer des "créations publicitaires" engageantes en mettant en avant des "avatars AI réalistes" comme porte-parole. Ces avatars AI délivrent votre message avec réalisme, rendant vos "vidéos publicitaires" plus dynamiques et captivantes. Cette capacité élève significativement la présence de votre marque dans les supports marketing.
Quels types de vidéos publicitaires puis-je générer avec les outils de création publicitaire alimentés par l'AI de HeyGen ?
Les outils de "création publicitaire alimentés par l'AI" de HeyGen vous permettent de produire une large gamme de "vidéos publicitaires", allant des présentations de produits aux vidéos explicatives et publicités sur les réseaux sociaux. Vous pouvez tirer parti de sa fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement des idées en contenu visuel convaincant. Cela rationalise efficacement votre flux de production publicitaire.
HeyGen prend-il en charge la création de publicités vidéo de style UGC pour les campagnes marketing ?
Oui, HeyGen facilite la création efficace de "publicités vidéo de style UGC" authentiques sans avoir besoin de véritables séquences d'utilisateurs ou de séances photo coûteuses. En utilisant divers modèles et avatars AI, vous pouvez rapidement générer du contenu qui résonne comme authentique. Cela aide les "spécialistes du marketing de performance" à obtenir un engagement élevé et une "cohérence de la marque" dans leurs campagnes.
Comment HeyGen aide-t-il les spécialistes du marketing de performance à créer des vidéos publicitaires gagnantes avec ses modèles de publicités intégrés ?
HeyGen propose une riche bibliothèque de "modèles de publicités" conçus pour aider les "spécialistes du marketing de performance" à créer des "vidéos publicitaires gagnantes" dans divers secteurs et objectifs marketing. Ces modèles offrent un point de départ structuré, vous permettant de personnaliser facilement le contenu, le branding et le message. Cela accélère le processus créatif, vous aidant à optimiser le "ROAS" et à obtenir de meilleurs résultats.