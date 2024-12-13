Imaginez une vidéo de 30 secondes, énergique et dynamique, conçue pour les spécialistes du marketing de performance et les propriétaires de petites entreprises ayant des difficultés avec la production de créations publicitaires. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des coupes rapides et des palettes de couleurs vives, complété par une voix off inspirante et claire. Le récit démontre comment un générateur de publicités avec porte-parole AI simplifie la création de créations publicitaires engageantes, en mettant spécifiquement en avant la puissance des avatars AI générés à partir d'un texte en vidéo à partir d'un script.

