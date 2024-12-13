Générateur de tutoriels logiciels AI : Créez des Guides Engagés

Générez des tutoriels interactifs et améliorez l'engagement des utilisateurs rapidement. La génération de voix off de HeyGen assure des explications claires et une efficacité temporelle.

Imaginez une vidéo vibrante de 45 secondes destinée aux entrepreneurs occupés, illustrant de manière vivante comment HeyGen transforme facilement des captures d'écran existantes en tutoriels captivants. Mettez en avant la simplicité de créer des tutoriels en utilisant la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen à partir de scripts et des sous-titres clairs. Cette vidéo devrait présenter un style visuel moderne et énergique accompagné d'une voix off amicale et dynamique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo sophistiquée de 60 secondes destinée aux éducateurs et formateurs, illustrant la puissance de HeyGen en tant que concepteur de cours AI. Montrez comment intégrer des éléments interactifs, tels que des quiz, dans le contenu éducatif en utilisant un avatar AI autoritaire pour la narration et la génération de voix off professionnelle. La vidéo devrait adopter une esthétique professionnelle et épurée avec une voix claire et articulée.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo dynamique de 30 secondes est nécessaire pour les créateurs de contenu et les professionnels du marketing, spécifiquement pour mettre en lumière les capacités de HeyGen en tant que Générateur de Vidéo AI pour produire du contenu de tutoriel interactif. La vidéo devrait démontrer rapidement la création de contenu rapide en utilisant les divers Modèles & scènes de la bibliothèque de médias/stock. Attendez-vous à une présentation visuellement frappante et rapide avec une bande sonore excitante et un audio percutant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo didactique de 90 secondes pour les départements RH d'entreprise et les responsables de la formation et du développement, en mettant l'accent sur la génération de matériel de formation efficace avec une efficacité temporelle exceptionnelle. Soulignez comment HeyGen simplifie la création de guides complets, assurant un affichage parfait sur toutes les plateformes avec le redimensionnement des rapports d'aspect et les exports, ainsi que des sous-titres clairs pour l'accessibilité. La vidéo devrait avoir un ton visuel corporatif et soigné, avec une voix off calme et rassurante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Tutoriels Logiciels AI

Concevez et déployez sans effort des matériaux de formation professionnels et engageants avec la création vidéo alimentée par AI, rationalisant l'intégration des utilisateurs et la collaboration.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Tutoriel
Commencez par saisir votre script détaillé. Notre fonction "Texte-en-vidéo à partir de script" convertit votre texte en une vidéo dynamique, servant de générateur de tutoriels logiciels AI personnel.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une sélection d'"avatars AI" pour présenter votre contenu. Cela vous permet de personnaliser votre tutoriel, faisant de vous un créateur de tutoriels efficace.
3
Step 3
Ajoutez de l'Engagement et du Branding
Ajoutez un attrait visuel en utilisant divers "Modèles & scènes". Incorporez des éléments qui favorisent une expérience de tutoriel interactive, gardant votre audience engagée.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Exportez votre tutoriel fini, incluant automatiquement des "Sous-titres" pour l'accessibilité. Vous pouvez ensuite facilement partager votre guide complet avec votre audience cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez Rapidement des Vidéos de Tutoriels Courts et Engagés

Produisez rapidement des tutoriels vidéo AI captivants et des clips didactiques courts, parfaits pour des segments d'apprentissage rapide et la diffusion de connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de tutoriels logiciels AI ?

HeyGen utilise sa puissante AI pour transformer vos explications et contenus en tutoriels vidéo captivants. Vous pouvez utiliser la fonction texte-en-vidéo à partir de scripts pour créer des instructions claires, soutenues par des avatars AI et la génération de voix off, faisant de lui un créateur de tutoriels efficace pour tout logiciel.

HeyGen peut-il améliorer efficacement l'intégration avec des tutoriels AI ?

Absolument. HeyGen vous permet de concevoir rapidement des matériaux de formation complets en transformant vos scripts textuels en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off naturelles. Ce processus de conception de cours AI rationalisé assure des explications cohérentes et de haute qualité, améliorant considérablement la compréhension des utilisateurs et l'efficacité temporelle pour les programmes d'intégration.

Quelles options sont disponibles pour partager et intégrer les vidéos de formation générées par HeyGen ?

HeyGen offre des options flexibles pour partager vos matériaux de formation finis, vous permettant de les distribuer facilement à votre audience. Vous pouvez intégrer ces vidéos de tutoriels professionnels alimentées par AI dans les systèmes de gestion de l'apprentissage de votre organisation ou sur des plateformes internes, améliorant ainsi la collaboration au sein de votre équipe.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation créative pour un concepteur de cours AI ?

Oui, HeyGen offre un contrôle créatif étendu avec des modèles personnalisables, divers avatars AI et des options de branding pour s'assurer que vos vidéos de tutoriels alimentées par AI s'alignent parfaitement avec votre marque. Vous pouvez également importer des captures d'écran et d'autres médias, vous donnant la flexibilité de concevoir des matériaux de formation uniques et convaincants.

