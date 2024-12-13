Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les professionnels occupés et les chefs d'équipe, démontrant comment un générateur de résumés AI peut révolutionner leur flux de travail. Le style visuel doit être rapide et moderne avec une musique de fond entraînante et des graphismes propres et professionnels, soulignant la capacité à extraire rapidement les informations clés et à gagner du temps. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour narrer sans effort les avantages de cet outil de productivité, complétée par une génération de voix off nette.

Générer une Vidéo