Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les professionnels occupés et les chefs d'équipe, démontrant comment un générateur de résumés AI peut révolutionner leur flux de travail. Le style visuel doit être rapide et moderne avec une musique de fond entraînante et des graphismes propres et professionnels, soulignant la capacité à extraire rapidement les informations clés et à gagner du temps. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour narrer sans effort les avantages de cet outil de productivité, complétée par une génération de voix off nette.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour les chefs de projet et les responsables de département, illustrant la puissance d'un générateur de rapports alimenté par l'AI. Adoptez un style visuel corporatif et informatif avec une narration claire et autoritaire, mettant en avant la flexibilité des options de personnalisation et des différents formats d'exportation. Un avatar AI peut guider les spectateurs à travers le processus, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une présentation soignée et cohérente.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo engageante de 30 secondes pour les étudiants et les chercheurs, mettant en avant la facilité avec laquelle les 'réunions' et les 'documents' peuvent être transformés en points d'action, améliorant considérablement la productivité. Le style visuel et audio doit être dynamique et convivial, avec du texte animé pour captiver le public. Intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et puisez dans la bibliothèque de médias/stock pour illustrer simplement des informations complexes.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo sophistiquée de 40 secondes destinée aux utilisateurs férus de technologie et aux analystes commerciaux, explorant les intégrations avancées et les capacités de traitement de PDF d'un générateur de vue d'ensemble de logiciel AI. Le ton visuel doit être axé sur la technologie et confiant, avec des graphiques en mouvement élégants qui représentent diverses icônes d'intégration. Exploitez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour une flexibilité sur les plateformes et assurez une narration convaincante grâce à une génération de voix off de haute qualité.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vue d'ensemble de logiciel AI

Générez des aperçus concis et perspicaces à partir de vos rapports, réunions et documents avec l'AI, améliorant la productivité et la communication.

1
Step 1
Téléchargez Vos Documents
Téléchargez facilement vos documents, y compris des rapports complets, pour que l'AI les analyse et les prépare pour la génération d'aperçus.
2
Step 2
Créez Votre Résumé
Exploitez le puissant générateur de vue d'ensemble de logiciel AI pour extraire instantanément les informations clés et créer un résumé concis.
3
Step 3
Appliquez des Personnalisations
Affinez votre aperçu en utilisant diverses options de personnalisation, telles que l'incorporation de sous-titres/captions, pour l'adapter à votre public spécifique.
4
Step 4
Exportez Votre Aperçu
Exportez votre aperçu AI poli dans vos formats d'exportation préférés, y compris une vidéo avec redimensionnement d'aspect-ratio pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Informations Complexes avec la Vidéo AI

Utilisez HeyGen pour simplifier les vues d'ensemble de logiciels AI et les rapports complexes, rendant les informations complexes accessibles et facilement compréhensibles pour tout public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il fonctionner comme un générateur de résumés AI pour mon contenu ?

HeyGen vous permet de transformer des résumés écrits, des rapports ou des informations clés en présentations vidéo dynamiques. En exploitant ses capacités de texte-à-vidéo et ses avatars AI réalistes, HeyGen vous aide à transmettre des informations complexes de manière engageante, agissant comme un générateur de résumés visuel AI.

Quel type de rapports HeyGen peut-il créer avec sa vidéo alimentée par l'AI ?

Bien que HeyGen soit une plateforme vidéo AI, il excelle à transformer vos rapports existants, notes de réunion ou documents longs en aperçus vidéo concis. Cette approche unique agit comme un générateur de rapports alimenté par l'AI efficace, vous permettant de gagner du temps et de transmettre des informations plus efficacement que les résumés textuels traditionnels.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour créer des aperçus vidéo ?

Oui, HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour adapter vos aperçus vidéo, y compris des contrôles de marque, divers modèles, et la possibilité de personnaliser les résumés avec différents avatars et voix AI. Cela améliore la productivité en garantissant que votre sortie vidéo correspond parfaitement à vos besoins de communication spécifiques.

HeyGen peut-il aider mon équipe à gagner du temps dans la préparation des aperçus de contenu ?

Absolument. HeyGen aide considérablement les équipes à gagner du temps en automatisant la création d'aperçus vidéo professionnels à partir de divers textes. En tant que générateur innovant de vue d'ensemble de logiciel AI, il simplifie le processus de communication d'informations complexes, améliorant ainsi la productivité globale de votre équipe.

