Créez une publicité sociale de 30 secondes captivante montrant comment les propriétaires de petites entreprises peuvent produire sans effort des vidéos marketing de haute qualité. Le public cible est constitué d'entrepreneurs cherchant à étendre leur présence en ligne. Visuellement, cette vidéo doit être lumineuse et optimiste, avec un avatar AI énergique présentant divers modèles professionnels de HeyGen, accompagné d'une bande sonore contemporaine et entraînante. Mettez en avant la facilité d'utilisation des avatars AI de HeyGen et la diversité des Modèles & scènes pour simplifier la création de vidéos.

Générer une Vidéo