Le Générateur de Vidéo AI Transforme les Affichages de Signalétique Numérique
Augmentez l'engagement sur vos écrans numériques. Générez rapidement des vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo explicative énergique de 45 secondes destinée aux organisateurs d'événements et aux responsables de magasins de détail, démontrant comment ils peuvent rapidement générer du contenu engageant pour leurs écrans. Le style visuel doit être rapide avec des coupes rapides entre les exemples, accompagné d'une musique de fond motivante et d'un narrateur enthousiaste. Soulignez la facilité de création de contenu en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, transformant des scripts simples en visuels captivants.
Concevez une vidéo promotionnelle élégante de 60 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, illustrant les vastes fonctionnalités de personnalisation disponibles pour leur message de marque. Le style visuel et audio doit être tendance et contemporain, utilisant des graphismes cool et une voix off fluide et confiante. Montrez comment les capacités de conversion de texte en vidéo à partir de scripts leur permettent de produire facilement du contenu hautement personnalisé avec des sous-titres/captions automatiques, parfait pour toute plateforme de médias sociaux.
Produisez une vidéo de communication interne professionnelle de 30 secondes pour les départements de communication d'entreprise et de ressources humaines, mettant en avant l'efficacité d'un générateur de vidéo AI pour un message cohérent. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI parlant délivrant un message clair et concis, complété par une musique de fond subtile. Démontrez comment le générateur de vidéo AI, combiné à une génération de voix off précise, crée des avatars parlants percutants qui maintiennent la cohérence de la marque dans toutes les vidéos de marketing internes et externes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités AI à Fort Impact.
Produisez rapidement des publicités convaincantes pour les affichages numériques, maximisant l'engagement et la portée de vos campagnes.
Contenu Vidéo Engagé pour Affichages.
Créez rapidement des vidéos courtes et des clips captivants, parfaits pour la signalétique numérique dynamique et les communications internes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu pour des besoins divers ?
HeyGen permet aux utilisateurs de générer facilement des vidéos marketing de haute qualité et du contenu pour les réseaux sociaux en utilisant des modèles intuitifs et des capacités avancées de générateur de vidéo AI. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus de création de contenu, rendant la production vidéo professionnelle accessible à tous.
Puis-je générer des avatars AI et des avatars parlants avec HeyGen ?
Absolument ! HeyGen est un générateur d'avatars AI avancé qui vous permet de créer des avatars AI réalistes et des avatars parlants à partir de texte, avec une technologie de génération de voix AI. Cela rend simple la production de vidéos explicatives engageantes ou de messages personnalisés sans avoir besoin d'outils de montage vidéo complexes.
Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour des solutions de signalétique numérique dynamique ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour créer du contenu de signalétique numérique dynamique, y compris des modèles personnalisables, des contrôles de marque pour votre logo et vos couleurs, et la capacité de convertir du texte en vidéo pour une signalétique numérique AI engageante. Notre plateforme garantit que vos communications visuelles sont percutantes et conformes à votre marque.
À quel point les outils d'édition vidéo et les fonctionnalités de personnalisation de HeyGen sont-ils conviviaux ?
HeyGen est conçu pour être exceptionnellement convivial, offrant des outils d'édition vidéo puissants mais intuitifs pour tous les niveaux de compétence. Vous pouvez facilement exploiter des fonctionnalités de personnalisation étendues, telles que le support de la bibliothèque multimédia, le redimensionnement des ratios d'aspect et les contrôles de marque, pour adapter vos vidéos précisément à vos besoins.