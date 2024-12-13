Le Générateur de Vidéo AI Transforme les Affichages de Signalétique Numérique

Augmentez l'engagement sur vos écrans numériques. Générez rapidement des vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de mettre à jour leur contenu d'affichage numérique. Le style visuel doit être moderne et engageant, avec un avatar AI amical expliquant les avantages avec une voix off claire et entraînante. Mettez en avant la puissance d'un avatar AI pour une signalétique numérique dynamique, en veillant à ce que le contenu capte instantanément l'attention.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative énergique de 45 secondes destinée aux organisateurs d'événements et aux responsables de magasins de détail, démontrant comment ils peuvent rapidement générer du contenu engageant pour leurs écrans. Le style visuel doit être rapide avec des coupes rapides entre les exemples, accompagné d'une musique de fond motivante et d'un narrateur enthousiaste. Soulignez la facilité de création de contenu en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, transformant des scripts simples en visuels captivants.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle élégante de 60 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, illustrant les vastes fonctionnalités de personnalisation disponibles pour leur message de marque. Le style visuel et audio doit être tendance et contemporain, utilisant des graphismes cool et une voix off fluide et confiante. Montrez comment les capacités de conversion de texte en vidéo à partir de scripts leur permettent de produire facilement du contenu hautement personnalisé avec des sous-titres/captions automatiques, parfait pour toute plateforme de médias sociaux.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de communication interne professionnelle de 30 secondes pour les départements de communication d'entreprise et de ressources humaines, mettant en avant l'efficacité d'un générateur de vidéo AI pour un message cohérent. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI parlant délivrant un message clair et concis, complété par une musique de fond subtile. Démontrez comment le générateur de vidéo AI, combiné à une génération de voix off précise, crée des avatars parlants percutants qui maintiennent la cohérence de la marque dans toutes les vidéos de marketing internes et externes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo de Signalétique AI

Transformez sans effort du texte en contenu vidéo dynamique parfait pour les affichages numériques, améliorant la communication avec des visuels engageants et des avatars AI personnalisables.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Script à Vidéo
Commencez par saisir votre message souhaité sous forme de texte. Notre plateforme utilise une fonctionnalité avancée de "Texte en vidéo à partir de script" pour générer instantanément des scènes vidéo initiales, transformant vos mots en visuels convaincants pour votre signalétique numérique.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle et un Avatar AI
Améliorez votre message en choisissant parmi une variété de "Modèles et scènes" professionnels et en sélectionnant un avatar AI approprié. Personnalisez votre vidéo avec des éléments de marque et des styles visuels pour aligner avec vos objectifs de communication.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et des Sous-titres
Intégrez une voix off claire et engageante en utilisant notre fonctionnalité de "Génération de voix off", ou téléchargez votre propre audio. Pour une accessibilité maximale sur la signalétique numérique, ajoutez facilement des "Sous-titres/captions" pour garantir que votre message soit compris universellement.
4
Step 4
Exportez pour Affichage de Signalétique Numérique
Finalisez votre vidéo en la préparant pour diverses orientations d'écran. Utilisez le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour vous assurer que votre contenu est parfaitement optimisé pour toute plateforme de signalétique numérique, prêt pour un affichage percutant.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Histoires de Succès Client Propulsées par AI

Développez des témoignages vidéo percutants et des histoires de succès pour renforcer la confiance et attirer de nouveaux clients sur vos écrans numériques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu pour des besoins divers ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer facilement des vidéos marketing de haute qualité et du contenu pour les réseaux sociaux en utilisant des modèles intuitifs et des capacités avancées de générateur de vidéo AI. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus de création de contenu, rendant la production vidéo professionnelle accessible à tous.

Puis-je générer des avatars AI et des avatars parlants avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen est un générateur d'avatars AI avancé qui vous permet de créer des avatars AI réalistes et des avatars parlants à partir de texte, avec une technologie de génération de voix AI. Cela rend simple la production de vidéos explicatives engageantes ou de messages personnalisés sans avoir besoin d'outils de montage vidéo complexes.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour des solutions de signalétique numérique dynamique ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour créer du contenu de signalétique numérique dynamique, y compris des modèles personnalisables, des contrôles de marque pour votre logo et vos couleurs, et la capacité de convertir du texte en vidéo pour une signalétique numérique AI engageante. Notre plateforme garantit que vos communications visuelles sont percutantes et conformes à votre marque.

À quel point les outils d'édition vidéo et les fonctionnalités de personnalisation de HeyGen sont-ils conviviaux ?

HeyGen est conçu pour être exceptionnellement convivial, offrant des outils d'édition vidéo puissants mais intuitifs pour tous les niveaux de compétence. Vous pouvez facilement exploiter des fonctionnalités de personnalisation étendues, telles que le support de la bibliothèque multimédia, le redimensionnement des ratios d'aspect et les contrôles de marque, pour adapter vos vidéos précisément à vos besoins.

