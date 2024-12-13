Créez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de mettre à jour leur contenu d'affichage numérique. Le style visuel doit être moderne et engageant, avec un avatar AI amical expliquant les avantages avec une voix off claire et entraînante. Mettez en avant la puissance d'un avatar AI pour une signalétique numérique dynamique, en veillant à ce que le contenu capte instantanément l'attention.

Générer une Vidéo