Boostez Votre Entreprise avec Notre Créateur de Vidéos d'Aperçu de Service AI
Créez des vidéos d'aperçu de service professionnelles en quelques minutes. Utilisez des avatars AI pour transmettre votre message avec impact et personnalité.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une publicité engageante de 30 secondes pour un créateur de vidéos explicatives AI destinée aux réseaux sociaux, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing qui ont besoin de contenu rapide et professionnel. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle propre et lumineuse avec une voix off chaleureuse et conversationnelle, en soulignant la facilité d'utilisation des divers modèles et scènes de HeyGen pour produire rapidement des vidéos de haute qualité.
Développez une vidéo de lancement de produit informative de 60 secondes pour un générateur de vidéos AI révolutionnaire, destinée aux passionnés de technologie et aux chefs de produit à la recherche de solutions innovantes. L'expérience visuelle doit être propre et sophistiquée, utilisant des visualisations de données et une voix off confiante et explicative pour démontrer comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script convertit le contenu écrit en visuels captivants sans effort.
Produisez un tutoriel utile de 45 secondes démontrant la puissance de la création vidéo alimentée par l'AI, conçu pour les nouveaux utilisateurs et les créateurs de contenu cherchant à rationaliser leur flux de travail. Le style visuel doit être clair et convivial, utilisant des enregistrements d'écran et une narration audio amicale et encourageante, montrant spécifiquement comment la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen crée une narration professionnelle sans équipement de studio.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités AI Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo AI convaincantes pour mettre en valeur votre service et stimuler les conversions.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips pour partager l'aperçu et les fonctionnalités de votre service.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos explicatives AI engageantes ?
HeyGen permet aux utilisateurs de générer facilement des vidéos explicatives AI de haute qualité pour divers objectifs. Notre plateforme offre une large sélection de modèles de vidéos personnalisables et d'avatars AI, rendant le processus de création vidéo alimenté par l'AI efficace et visuellement attrayant.
Puis-je personnaliser les avatars AI et les voix off dans HeyGen ?
Oui, HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour vos avatars AI et voix off AI. Vous pouvez adapter leur apparence et utiliser notre génération de voix avancée pour créer des narrations uniques et engageantes pour vos vidéos AI.
Quelles fonctionnalités de design HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos dynamiques ?
HeyGen propose un éditeur de vidéos en ligne robuste avec une interface glisser-déposer, offrant l'accès à des modèles de vidéos professionnels et des animations dynamiques. Cela permet aux utilisateurs de produire du contenu personnalisable et visuellement riche, y compris des vidéos de produits impressionnantes et des aperçus de service.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de production de texte en vidéo ?
HeyGen simplifie le processus de production de texte en vidéo en vous permettant de transformer des scripts directement en vidéos engageantes grâce à notre générateur de vidéos AI. Vous pouvez facilement ajouter des voix off AI et générer automatiquement des sous-titres, rationalisant ainsi l'ensemble du flux de création de contenu au sein de notre éditeur de vidéos en ligne.