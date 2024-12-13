Générateur de Vidéo de Présentation de Service AI : Simplifiez Votre Création Vidéo

Transformez vos idées en vidéos explicatives et promotionnelles de haute qualité sans effort grâce à la puissante fonctionnalité de Texte en vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les responsables marketing à la recherche de solutions de contenu innovantes, créez une vidéo explicative de 90 secondes. Adoptez un style d'animation moderne et engageant avec des couleurs vives et une voix d'avatar AI amicale et dynamique pour démystifier la création de "vidéos explicatives" captivantes. Mettez en avant la puissance des "Avatars AI" pour personnaliser les messages et démontrez l'utilisation de divers "Modèles et scènes" pour une personnalisation rapide, prouvant comment les entreprises peuvent générer efficacement des vidéos marketing.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes est nécessaire pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs sur les réseaux sociaux. Ce court métrage percutant doit utiliser un montage rapide, des visuels vibrants et une voix off énergique pour capter l'attention. Illustrez la simplicité de créer des "vidéos promotionnelles" efficaces pour diverses plateformes en mettant en avant la riche "Bibliothèque de médias/support de stock" et la fonction flexible de "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect", garantissant des vidéos de haute qualité adaptées à tout canal de médias sociaux.
Exemple de Prompt 3
Ciblant les créateurs de contenu éducatif et les formateurs d'entreprise, une vidéo de 2 minutes est envisagée pour détailler les fonctionnalités avancées d'une plateforme de "Vidéo AI générative". Présentez cela avec une esthétique professionnelle et pédagogique, en incorporant un texte clair à l'écran et une voix calme et autoritaire pour souligner la précision de la "Génération de voix off" pour des sujets complexes. De plus, mettez en avant la valeur des "Sous-titres/captions" automatiques pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour un large public, assurant une génération de voix off naturelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo de Présentation de Service AI

Transformez sans effort vos scripts en vidéos de présentation de service engageantes et de haute qualité grâce à l'efficacité AI et à des fonctionnalités personnalisables.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par entrer votre script de présentation de service. Notre plateforme utilise des capacités avancées de texte en vidéo pour interpréter votre contenu et le préparer à la transformation visuelle.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI professionnel dans notre bibliothèque diversifiée pour être le présentateur de votre vidéo. Personnalisez leur apparence pour représenter parfaitement l'image de votre marque.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Intégrez l'identité de votre marque en appliquant des contrôles de branding personnalisés, y compris votre logo et des schémas de couleurs spécifiques, pour assurer un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Générez votre vidéo finale de présentation de service de haute qualité. Optimisez-la pour n'importe quelle plateforme en sélectionnant divers ratios d'aspect et exportez-la facilement pour une utilisation immédiate.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Renforcez la confiance et la crédibilité en transformant les témoignages clients en études de cas vidéo percutantes pour votre présentation de service AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il la création de vidéos à partir de texte avec des voix off AI ?

HeyGen utilise un service AI avancé pour transformer votre script texte en une vidéo professionnelle. Notre technologie de texte en vidéo intègre la génération de voix off naturelle, vous permettant de générer des vidéos de haute qualité efficacement.

HeyGen peut-il créer des avatars AI personnalisés pour les vidéos de marque et de marketing ?

Oui, HeyGen se spécialise dans la production d'avatars AI réalistes qui peuvent être personnalisés pour s'aligner avec votre marque. Ces avatars AI sont idéaux pour améliorer les vidéos promotionnelles, les vidéos marketing et les vidéos explicatives avec un look cohérent et professionnel.

Quels types d'options de personnalisation sont disponibles pour la génération de vidéos sur la plateforme de HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation dans son éditeur vidéo, soutenant l'optimisation du flux de travail grâce aux modèles et aux contrôles de marque. Les utilisateurs peuvent adapter les éléments visuels, incorporer leurs propres médias et s'assurer que leurs vidéos, y compris les vidéos pour les réseaux sociaux, reflètent leur style unique.

Comment HeyGen garantit-il une sortie vidéo de haute qualité et des fonctionnalités d'accessibilité ?

HeyGen est conçu pour offrir des vidéos de haute qualité grâce à des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et le redimensionnement des ratios d'aspect. Cet engagement garantit que le contenu généré est non seulement visuellement attrayant mais aussi accessible et optimisé pour diverses plateformes.

