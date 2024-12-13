Générateur de Vidéos à partir de Scripts AI : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Transformez votre texte en contenu vidéo dynamique avec des avatars IA puissants pour captiver votre audience.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un module de formation interne de 90 secondes conçu pour les formateurs d'entreprise et les éducateurs, axé sur une nouvelle fonctionnalité logicielle. La vidéo doit avoir une esthétique engageante, directe et professionnelle, utilisant des arrière-plans personnalisés et un présentateur avatar IA amical. Cette vidéo en mode face caméra tirera parti de la capacité robuste des avatars IA de HeyGen pour offrir des instructions claires et cohérentes sans avoir besoin de présentateurs humains.
Exemple de Prompt 2
Produisez une annonce de mise à jour de produit de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing et aux chefs de produit, mettant en avant une nouvelle intégration de plateforme. Le style visuel et audio doit être dynamique et entraînant, avec des coupes rapides, des superpositions de texte animées et une piste de génération de voix off énergique. Cette production de script à vidéo concise mettra en valeur la puissance de la génération de voix off de HeyGen pour articuler rapidement les principaux avantages et fonctionnalités.
Exemple de Prompt 3
Développez un extrait de 30 secondes pour les créateurs de contenu mondiaux et les gestionnaires de réseaux sociaux, mettant l'accent sur la diffusion rapide d'informations sur diverses plateformes. Le style visuel doit être moderne et facilement assimilable, avec des graphiques vibrants et des sous-titres clairs à l'écran. Cette vidéo démontrera comment l'utilisation efficace de la capacité de sous-titres/captions de HeyGen peut améliorer la portée des vidéos sur les réseaux sociaux en garantissant l'accessibilité pour des audiences diversifiées.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos à partir de scripts AI

Transformez votre contenu écrit en vidéos captivantes sans effort. Notre générateur de vidéos à partir de scripts AI simplifie la production du texte à un produit final poli et de haute qualité.

1
Step 1
Collez votre Script
Commencez par coller votre script écrit directement dans la plateforme. Cela initie le processus de 'script à vidéo', en utilisant notre capacité avancée de conversion de texte en vidéo pour former la base de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez votre Avatar IA
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour être le présentateur de votre vidéo. Chaque avatar peut être associé à une voix IA, garantissant une présentation vidéo en mode face caméra naturelle et engageante qui narre parfaitement votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Visuelles
Améliorez votre vidéo avec divers éléments tels que des 'sous-titres', de la musique de fond ou des médias d'archives de notre bibliothèque. Notre fonctionnalité de 'Sous-titres/captions' garantit que votre message est accessible et percutant, perfectionnant votre expérience d'éditeur vidéo en ligne.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo
Une fois satisfait, générez et exportez votre création. Vous recevrez un fichier 'MP4 haute résolution', prêt pour n'importe quelle plateforme, mettant en valeur la puissance de notre 'redimensionnement et exportation selon le ratio d'aspect' pour produire des vidéos professionnelles pour les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Publicités Vidéo à Fort Impact

Convertissez des scripts publicitaires en vidéos publicitaires puissantes et performantes qui captent l'attention et génèrent des résultats.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen convertit-il un script en vidéo à l'aide de l'IA ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer votre script en vidéos professionnelles, générant des avatars IA réalistes et des voix off naturelles à partir de la synthèse vocale. Cela simplifie le processus de création de contenu directement dans l'application HeyGen, rendant la production vidéo complexe accessible.

HeyGen peut-il ajouter automatiquement des sous-titres et exporter des vidéos MP4 en haute résolution ?

Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis pour toutes les vidéos afin d'améliorer l'accessibilité et l'engagement des spectateurs. Vous pouvez exporter vos projets finis en fichiers MP4 haute résolution, garantissant une qualité impeccable sur toutes les plateformes.

Quels types d'avatars IA sont disponibles dans HeyGen pour la création de vidéos ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars IA réalistes qui peuvent être personnalisés pour correspondre à votre marque et à votre message. Cela inclut à la fois des avatars IA standards et la possibilité de créer des avatars personnalisés, offrant une flexibilité pour divers besoins de contenu.

HeyGen est-il un éditeur vidéo en ligne complet pour divers types de contenu ?

Absolument, HeyGen offre une expérience complète d'édition vidéo en ligne, vous permettant d'intégrer facilement des séquences d'archives, de la musique de fond et des contrôles de marque. Cela permet aux utilisateurs de créer des vidéos courtes et des vidéos pour les réseaux sociaux directement dans l'application HeyGen.

