Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo éducative engageante de 60 secondes pour les élèves du primaire, simplifiant des concepts mathématiques complexes. Ce projet de Générateur de Vidéo IA doit présenter un style visuel coloré et interactif associé à une voix IA claire et amicale, utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer les leçons en contenu dynamique.
Une vidéo promotionnelle de 30 secondes est requise pour annoncer l'exposition annuelle d'art étudiant à toute la communauté scolaire et aux amateurs d'art locaux. Le style visuel et audio doit être vibrant et inspirant, animé par une bande sonore entraînante et une génération de voix off professionnelle, en utilisant les Modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour une création rapide.
Concevez une vidéo de conseils sur le bien-être mental de 40 secondes, agissant comme un créateur de vidéos d'annonces scolaires IA pour les lycéens, en mettant l'accent sur les techniques de réduction du stress. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle apaisante et solidaire avec une voix IA empathique, garantissant une large accessibilité avec les sous-titres/captions automatisés de HeyGen dérivés de scripts alimentés par l'IA.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Rationalisez la création de contenu éducatif.
Produisez rapidement des vidéos informatives, des leçons et des annonces, rendant l'apprentissage accessible à tous les élèves.
Améliorez la formation et l'intégration scolaire.
Utilisez des vidéos IA pour offrir une formation engageante au personnel et des instructions claires d'intégration pour les nouveaux élèves ou parents, améliorant la compréhension et la rétention.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos IA ?
HeyGen simplifie le processus de génération d'une vidéo complète en transformant le texte en contenu engageant avec des avatars IA réalistes et des modèles personnalisables, rendant la création de vidéos professionnelles accessible à tous.
Puis-je utiliser des avatars IA et des voix off personnalisés avec HeyGen ?
Oui, HeyGen vous permet d'exploiter une gamme diversifiée d'avatars IA et de générer des voix off IA réalistes dans diverses langues pour ajouter une touche unique et professionnelle à vos vidéos générées par l'IA.
Quels atouts créatifs HeyGen fournit-il pour la production vidéo ?
HeyGen offre une riche bibliothèque d'atouts créatifs, y compris des scripts alimentés par l'IA, des modèles personnalisables, et des photos et vidéos de stock, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles efficacement tout en maintenant une image de marque cohérente.
Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos éducatives ou marketing ?
HeyGen améliore considérablement les vidéos éducatives et marketing en permettant aux utilisateurs de créer des vidéos générées par l'IA captivantes avec des visuels dynamiques et des voix off claires, parfaites pour des vidéos de formation ou des campagnes engageantes sur les réseaux sociaux.