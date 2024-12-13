Générateur de Vidéos de Vente AI : Boostez Vos Ventes & Marketing

Automatisez et personnalisez vos présentations commerciales sans effort grâce à la génération de texte en vidéo puissante.

Une vidéo de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les équipes de vente devrait montrer comment un générateur de vidéos de vente AI peut rapidement créer des présentations de produits engageantes. Imaginez une esthétique élégante et professionnelle avec un rythme énergique, mettant en scène divers avatars AI présentant des propositions de valeur concises sur des fonds épurés, accompagnés d'une musique de fond entraînante et motivante. Cette vidéo devrait démontrer efficacement le pouvoir des avatars AI pour délivrer des messages personnalisés à grande échelle, rendant la prospection commerciale plus percutante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique de 45 secondes pour les spécialistes du marketing de performance et les équipes créatives, illustrant la transition fluide du texte écrit aux publicités vidéo AI captivantes. Le style doit être dynamique et visuellement stimulant, utilisant des graphiques animés et des coupes rapides pour mettre en avant les messages clés du marketing, soutenus par une voix off claire et autoritaire qui guide le spectateur à travers le processus de création. Le récit central de la vidéo doit souligner l'efficacité de la conversion du texte en vidéo à partir d'un script, transformant les descriptions de produits en visuels persuasifs sans effort.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo tutorielle de 60 secondes destinée aux équipes de création de contenu et aux spécialistes du marketing digital, démontrant comment produire rapidement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux. Cette vidéo devrait adopter une esthétique moderne et vibrante avec un montage rapide et une musique de fond populaire, montrant divers modèles de vidéos en action sur différentes plateformes sociales, tout en maintenant un ton amical et conversationnel. Concentrez-vous sur la polyvalence et la facilité d'utilisation des modèles et des scènes pour lancer la création de contenu, permettant aux équipes de publier des vidéos de qualité professionnelle sans montage intensif.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo concise de 30 secondes pour les représentants du développement commercial et les professionnels de la vente, mettant en lumière l'efficacité d'un générateur de vidéos de vente AI pour une prospection personnalisée. Le style visuel doit être élégant et inspirant confiance, peut-être en présentant des écrans partagés comparant la prospection traditionnelle avec la vidéo alimentée par AI, accompagnés d'une voix off convaincante et amicale qui articule clairement les avantages. Montrez comment la génération de voix off fluide peut être utilisée pour créer des messages personnalisés percutants qui résonnent directement avec les prospects, améliorant l'engagement et les taux de conversion.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Vente AI

Produisez rapidement des vidéos de vente personnalisées qui engagent les prospects et simplifient votre prospection, sans avoir besoin d'une caméra ou d'un studio.

Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre message de vente. Notre fonctionnalité de texte en vidéo convertira vos mots en un dialogue parlé convaincant pour votre avatar AI.
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI professionnels pour représenter votre marque. Vous pouvez également personnaliser leur apparence pour correspondre à votre persona de vente spécifique.
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels
Améliorez votre vidéo avec des visuels et un branding pertinents. Utilisez nos divers modèles de vidéos et notre bibliothèque de médias pour incorporer des séquences d'archives, de la musique de fond et le logo de votre entreprise.
Step 4
Générez et Partagez
Une fois votre vidéo finalisée, générez votre vidéo AI dans divers formats d'aspect. Exportez et partagez facilement votre contenu de vente professionnel sur toutes vos plateformes préférées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès Client

Exploitez la vidéo alimentée par AI pour créer des histoires de succès client convaincantes, renforçant la confiance et accélérant votre cycle de vente.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI à partir de texte ?

HeyGen révolutionne la création de contenu en permettant aux utilisateurs de générer facilement des vidéos AI de haute qualité directement à partir de scripts texte en vidéo. Ce processus simplifié permet à quiconque de transformer rapidement des idées en contenu visuel engageant, même sans expérience préalable en montage vidéo.

Puis-je utiliser des avatars AI et des têtes parlantes dans mes vidéos HeyGen ?

Absolument, HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes et de têtes parlantes pour personnaliser vos vidéos. Ces présentateurs numériques peuvent délivrer votre message avec diverses voix off, rendant votre contenu plus dynamique et engageant pour les spectateurs.

Quel type de modèles de vidéos créatifs HeyGen propose-t-il ?

HeyGen offre une vaste bibliothèque de modèles de vidéos professionnels optimisés pour diverses plateformes, y compris les vidéos et publicités sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs peuvent personnaliser ces modèles avec leurs propres médias ou utiliser les séquences d'archives de HeyGen pour produire rapidement un contenu soigné et percutant.

Comment HeyGen peut-il améliorer mes publicités vidéo de vente et marketing ?

HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos de vente AI, permettant aux entreprises de créer des publicités vidéo AI convaincantes et du contenu de facilitation des ventes à grande échelle. Ses fonctionnalités aident les marques à délivrer un message cohérent et de haute qualité aux clients potentiels de manière efficace.

