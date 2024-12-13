Une vidéo de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les équipes de vente devrait montrer comment un générateur de vidéos de vente AI peut rapidement créer des présentations de produits engageantes. Imaginez une esthétique élégante et professionnelle avec un rythme énergique, mettant en scène divers avatars AI présentant des propositions de valeur concises sur des fonds épurés, accompagnés d'une musique de fond entraînante et motivante. Cette vidéo devrait démontrer efficacement le pouvoir des avatars AI pour délivrer des messages personnalisés à grande échelle, rendant la prospection commerciale plus percutante.

