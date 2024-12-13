Générateur de Pitch de Vente AI : Créez des Scripts Gagnants Rapidement

Créez des pitchs de vente personnalisés et convaincants en quelques minutes. Exploitez la fonctionnalité de texte en vidéo pour des présentations percutantes.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les professionnels de la vente et les entrepreneurs occupés, démontrant comment notre générateur de pitch de vente AI simplifie leur flux de travail. Le style visuel doit être rapide avec des coupes rapides montrant une génération de script efficace, complétée par une voix off optimiste et confiante. Mettez en avant les avantages en termes de gain de temps en générant rapidement un pitch de vente convaincant grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo créative de 45 secondes ciblant les marketeurs et créateurs de contenu, illustrant le pouvoir de la personnalisation dans la création de pitchs de vente convaincants. Utilisez un style visuel illustratif avec des animations vibrantes et une voix off amicale et engageante. Montrez comment les diverses options permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs messages, en utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour créer un contenu unique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 60 secondes avec une esthétique visuelle propre et instructive et une voix off claire et rassurante, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux débutants en vente. Cette vidéo doit mettre en avant l'interface conviviale de notre générateur de script de vente AI gratuit. Soulignez la simplicité de transformer des idées en présentations soignées en intégrant des avatars AI réalistes pour délivrer le message de manière professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo professionnelle de 30 secondes pour les équipes de vente et les chefs de produit, en mettant l'accent sur la précision de l'adaptation d'un générateur de pitch de vente AI à un public cible spécifique pour une création de contenu percutante. Les visuels doivent être soignés et sophistiqués, soutenus par une voix off persuasive et autoritaire. Démontrez comment la génération de voix off de HeyGen garantit que chaque mot résonne parfaitement avec les destinataires visés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de pitch de vente AI

Créez et délivrez facilement des pitchs de vente persuasifs avec un générateur AI, économisant du temps et captivant votre public cible.

1
Step 1
Créez votre concept de pitch
Définissez votre produit ou service, spécifiez votre public cible et décrivez votre message principal. Le générateur de pitch de vente AI utilise ces détails pour former la base de votre pitch.
2
Step 2
Générez et personnalisez le script
Générez rapidement un brouillon de script de vente à l'aide de l'AI. Ensuite, personnalisez le contenu pour qu'il s'aligne parfaitement avec la voix de votre marque et vos objectifs spécifiques pour un pitch de vente convaincant, prêt pour la fonctionnalité de texte en vidéo.
3
Step 3
Sélectionnez un présentateur AI
Intégrez votre script affiné dans la plateforme de création vidéo. Choisissez parmi divers avatars AI et sélectionnez une voix off professionnelle pour représenter visuellement votre message avec impact.
4
Step 4
Exportez et partagez votre pitch
Revoyez votre vidéo de pitch finale pour la perfection. Appliquez des contrôles de marque comme des logos et des couleurs personnalisées, puis exportez votre vidéo de vente de haute qualité prête à être distribuée aux professionnels de la vente.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Exploitez le succès client pour les ventes

.

Transformez les témoignages clients en vidéos AI engageantes, fournissant une preuve sociale puissante pour conclure des affaires et établir la confiance avec les acheteurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des pitchs de vente convaincants ?

Le générateur de pitch de vente AI de HeyGen permet aux utilisateurs de créer des pitchs de vente convaincants et persuasifs en transformant des scripts textuels en contenu vidéo engageant avec des avatars AI. Notre plateforme offre divers modèles et outils créatifs pour garantir un contenu de haute qualité qui capte l'attention de votre public cible.

Puis-je personnaliser mes scripts de vente avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen permet une personnalisation étendue de vos scripts de vente, vous permettant d'adapter chaque message à votre public cible spécifique et à votre produit ou service. Vous pouvez affiner votre contenu pour qu'il s'aligne parfaitement avec la voix de votre marque et créer des pitchs de vente personnalisés qui résonnent.

Pourquoi les professionnels de la vente devraient-ils utiliser HeyGen pour leurs scripts ?

Les professionnels de la vente utilisent le générateur de script de vente AI de HeyGen pour augmenter considérablement leur productivité et créer facilement des messages de vente convaincants. Son interface conviviale et ses capacités AI robustes offrent une solution qui fait gagner du temps pour générer rapidement des supports de vente personnalisés.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer mes pitchs de vente AI ?

Pour améliorer vos pitchs de vente AI, HeyGen propose une large gamme de fonctionnalités, y compris l'accès à de nombreux modèles, des contrôles de marque personnalisables et des avatars AI réalistes. Ces outils garantissent que vous pouvez générer un contenu de haute qualité à la fois convaincant et visuellement professionnel pour votre public.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo