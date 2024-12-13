Générateur d'Activation des Ventes par IA : Stimulez les Ventes & Augmentez la Productivité

Augmentez la productivité des vendeurs et personnalisez l'engagement client avec des flux de travail pilotés par l'IA, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour créer un contenu captivant.

Créez une vidéo technique d'une minute pour les responsables des opérations commerciales et les architectes de solutions, détaillant comment un générateur d'activation des ventes par IA utilise l'analyse prédictive pour synthétiser les enregistrements CRM en prévisions précises. Le style visuel doit être élégant et axé sur les données, avec des graphiques animés et une voix off professionnelle et informative. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour présenter efficacement des flux de données complexes et leurs résultats.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux spécialistes de l'activation des ventes et aux responsables informatiques, illustrant l'intégration transparente des outils d'activation des ventes par IA dans les systèmes existants pour rationaliser les flux de travail pilotés par l'IA et atteindre une automatisation robuste des ventes. L'esthétique visuelle doit être moderne et épurée, avec des démonstrations d'interfaces animées et une livraison audio confiante et articulée. Intégrez les avatars IA de HeyGen pour fournir un présentateur cohérent et autoritaire tout au long de l'explication.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique d'une minute conçue pour les leaders du marketing et des ventes et les stratèges de contenu, montrant comment un générateur d'activation des ventes par IA, alimenté par l'IA générative, révolutionne la création de contenu pour un engagement client véritablement personnalisé. Le style visuel et audio doit être vibrant et innovant, avec des coupes rapides d'exemples de contenu engageant et une voix off enthousiaste et claire. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour articuler les avantages des messages personnalisés.
Exemple de Prompt 3
Construisez une vidéo approfondie de 2 minutes destinée aux data scientists et aux formateurs en vente technique, explorant les modèles de machine learning sous-jacents qui conduisent à un scoring de leads efficace et améliorent le coaching des ventes au sein d'une plateforme d'activation des ventes par IA. La vidéo doit adopter un style visuel éducatif et détaillé, présentant des diagrammes techniques et des flux de processus, accompagnée d'une piste audio précise et experte. Assurez-vous que les sous-titres/captions de HeyGen sont utilisés pour renforcer la terminologie technique clé et les définitions pour une clarté maximale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Activation des Ventes par IA

Rationalisez la création et la diffusion de votre contenu de vente avec une automatisation intelligente, permettant à votre équipe d'engager efficacement les prospects et de conclure des affaires plus rapidement.

1
Step 1
Créez un Contenu Engagé
Exploitez l'IA générative pour élaborer des scripts de vente captivants et des messages personnalisés, en utilisant les capacités de transformation du texte en vidéo pour des présentations dynamiques.
2
Step 2
Choisissez Votre Méthode de Diffusion
Personnalisez votre message en sélectionnant un avatar IA pour représenter votre marque, garantissant que chaque interaction soit unique pour un engagement client personnalisé amélioré.
3
Step 3
Appliquez des Flux de Travail Intelligents
Intégrez votre contenu de vente dans des flux de travail pilotés par l'IA, en utilisant des modèles et des scènes pour automatiser la prospection et assurer une communication cohérente et de haute qualité tout au long de votre processus de vente.
4
Step 4
Exportez et Renforcez Votre Équipe
Exportez sans effort votre contenu de vente complété pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement d'aspect de HeyGen, permettant à votre équipe de construire efficacement un pipeline et de conclure des affaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Automatisez la Création de Contenu de Vente

.

Générez rapidement des vidéos de vente engageantes alimentées par l'IA pour la prospection, les réseaux sociaux et les présentations, économisant temps et ressources.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il soutenir les stratégies d'activation des ventes par IA ?

HeyGen exploite l'IA générative pour renforcer l'activation des ventes par IA en créant du contenu vidéo personnalisé à grande échelle. Cela permet aux équipes de vente de produire rapidement des matériaux engageants, améliorant l'engagement client personnalisé et rationalisant les processus de création de contenu.

Quels aspects techniques font de HeyGen un outil efficace d'activation des ventes par IA ?

HeyGen intègre des capacités avancées de plateforme alimentée par l'IA, utilisant le machine learning et le traitement du langage naturel pour transformer des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars IA et des voix off. Ces flux de travail pilotés par l'IA optimisent la création de contenu, faisant de HeyGen un puissant outil d'activation des ventes par IA.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les approches de vente avec l'IA ?

Oui, HeyGen aide considérablement à l'engagement client personnalisé en permettant aux équipes de vente de créer des messages vidéo personnalisés à grande échelle. Ses fonctionnalités robustes de création de contenu, y compris les modèles et les contrôles de marque, permettent une communication hautement pertinente et percutante.

Comment HeyGen facilite-t-il la création rapide de contenu pour les équipes de vente ?

HeyGen rationalise la création de contenu pour les équipes de vente grâce à sa plateforme intuitive de transformation du texte en vidéo, permettant une génération rapide de vidéos professionnelles à partir de scripts simples. Avec l'accès à des modèles et une bibliothèque multimédia, HeyGen agit comme un assistant de vente par IA efficace pour produire rapidement divers matériaux de vente.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo