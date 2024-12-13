Créateur de Vidéos d'Instruction à la Sécurité AI : Créez des Formations Engagantes

Produisez rapidement des vidéos de formation à la sécurité personnalisées avec des avatars AI et économisez un temps précieux sur la conformité.

406/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide pratique concis de 60 secondes pour les employés expérimentés, illustrant une procédure de sécurité spécifique avec des graphiques clairs et des superpositions de texte explicites. La vidéo doit avoir un style audio dynamique et informatif et utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement des guides utilisateur complets étape par étape.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo professionnelle de 30 secondes pour les responsables de la conformité, mettant en avant les aspects critiques de la formation à la conformité concernant les nouvelles réglementations de sécurité. Le style visuel et audio doit être autoritaire et digne de confiance, intégrant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour renforcer le message.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo inclusive de 50 secondes destinée à une main-d'œuvre mondiale diversifiée, expliquant les mesures de sécurité universelles avec des visuels vibrants et des démonstrations facilement compréhensibles. Cette pièce de vidéos de formation engageante doit mettre en avant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour soutenir le support vidéo multilingue et garantir la clarté pour tous les spectateurs.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Instruction à la Sécurité AI

Créez sans effort des vidéos de formation à la sécurité engageantes et précises en utilisant l'AI pour assurer une communication claire et un apprentissage efficace pour votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script de Sécurité
Commencez par coller vos directives ou instructions de sécurité directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script convertira instantanément votre texte en une base visuelle pour vos vidéos de formation à la sécurité.
2
Step 2
Choisissez Vos Éléments Visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter vos instructeurs ou scénarios, garantissant que votre message est délivré clairement et de manière cohérente.
3
Step 3
Améliorez avec Voix et Marque
Générez une voix off professionnelle pour votre script, garantissant que vos instructions de sécurité sont communiquées clairement. Vous pouvez également ajouter des sous-titres et des captions pour une accessibilité plus large, créant des voix off générées par AI efficaces.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois finalisée, exportez facilement vos vidéos de formation AI personnalisées dans divers formats d'aspect en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect. Distribuez votre contenu engageant et de haute qualité à tous les membres de votre équipe, rationalisant vos efforts de vidéos de formation à la sécurité au travail.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez les Instructions de Sécurité Complexes

.

Transformez les protocoles de sécurité complexes et les directives opérationnelles en vidéos d'instruction AI claires et faciles à comprendre.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la sécurité engageantes ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation à la sécurité engageantes en utilisant l'AI pour générer du contenu de haute qualité à partir de texte. Notre plateforme de génération de vidéos AI vous permet de produire rapidement du contenu essentiel de créateur de vidéos d'instruction à la sécurité AI avec des avatars AI et des voix off générées par AI, rendant le processus efficace et créatif.

Quel type de vidéos de formation AI personnalisées puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation AI hautement personnalisées en utilisant des avatars AI personnalisés et divers modèles de vidéos. Vous pouvez développer tout, des guides pratiques détaillés et des formations à la conformité aux modules d'apprentissage basés sur des scénarios engageants, garantissant que votre public reçoit une instruction sur mesure.

Comment HeyGen accélère-t-il la production de vidéos de formation à la sécurité au travail ?

HeyGen accélère considérablement la production de vidéos de formation à la sécurité au travail en éliminant les besoins de tournage traditionnels. Notre plateforme de génération de vidéos AI utilise des modèles de vidéos prêts à l'emploi et des voix off générées par AI, permettant la création rapide de vidéos d'instruction à la sécurité de qualité professionnelle sans délais de production.

HeyGen prend-il en charge les vidéos multilingues pour la formation à la sécurité mondiale ?

Oui, HeyGen offre un support vidéo multilingue robuste, idéal pour la formation à la sécurité mondiale et les besoins de créateur de vidéos d'instruction AI. Vous pouvez facilement ajouter des voix off générées par AI dans diverses langues et inclure des sous-titres automatiques pour garantir que vos protocoles de sécurité sont compris par tous.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo