Créateur de Vidéos d'Intégration AI SaaS : Accélérez Votre Succès

Engagez instantanément de nouveaux utilisateurs avec des vidéos d'intégration captivantes, en utilisant des avatars AI réalistes pour personnaliser l'expérience.

485/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'instruction professionnelle de 60 secondes destinée aux utilisateurs avancés ou aux équipes internes, détaillant une mise à jour logicielle spécifique ou une fonctionnalité complexe. Adoptez un style visuel clair axé sur la capture d'écran avec des superpositions de texte utiles, complété par une voix AI calme et autoritaire. Exploitez les capacités de texte-à-vidéo à partir de script et de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir des vidéos de formation complètes et accessibles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour les chefs de produit mettant en avant la rapidité et l'efficacité de la création de nouveaux contenus d'intégration. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et rythmée avec des transitions de scène rapides et une musique de fond énergique, soutenue par une voix AI enthousiaste. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen et les fonctionnalités de texte-à-vidéo à partir de script pour montrer la création rapide d'un créateur de vidéos d'intégration AI.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'intégration de 45 secondes pour les nouveaux employés internationaux, introduisant la culture d'entreprise et les premières étapes essentielles. La présentation visuelle doit être diversifiée et inclusive, avec divers avatars AI réalistes dans des environnements professionnels, accompagnée d'une voix AI chaleureuse et multilingue. Utilisez la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour créer un contenu de formation multilingue facilement compréhensible pour les équipes mondiales.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos d'Intégration AI SaaS

Rationalisez votre intégration client avec des vidéos engageantes et professionnelles créées rapidement et efficacement, garantissant que vos utilisateurs commencent immédiatement.

1
Step 1
Collez Votre Script d'Intégration
Lancez la création de votre vidéo en collant votre script d'intégration. Notre plateforme utilise les capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour générer instantanément un brouillon de vidéo, en exploitant l'automatisation alimentée par l'AI.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI Réalistes
Augmentez l'engagement et le professionnalisme en sélectionnant dans une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre contenu d'intégration SaaS.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off AI Professionnelles
Générez des voix off naturelles directement à partir de votre script en utilisant la technologie avancée de voix off AI, garantissant une narration claire et engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Intelligemment
Finalisez votre vidéo d'intégration de haute qualité avec des options de redimensionnement et d'exportation de format, puis utilisez les fonctionnalités de partage intelligent pour distribuer votre contenu sans effort.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Fonctionnalités SaaS Complexes

.

Clarifiez les fonctionnalités SaaS complexes à travers des vidéos AI concises et engageantes, rendant les fonctionnalités complexes facilement compréhensibles pour les nouveaux utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration AI SaaS ?

HeyGen utilise l'automatisation alimentée par l'AI pour transformer des scripts en vidéos d'intégration AI SaaS engageantes avec des avatars AI réalistes et des voix off AI. Les utilisateurs peuvent facilement créer, mettre à jour et étendre leurs vidéos d'intégration en utilisant des modèles personnalisables et la fonctionnalité de synthèse vocale.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos d'intégration AI idéal pour les entreprises ?

HeyGen offre une suite complète de fonctionnalités, y compris une bibliothèque multimédia robuste, des contrôles de marque et divers modèles de vidéos, ce qui en fait un leader dans la création de vidéos d'intégration AI. Son interface intuitive permet un enregistrement d'écran fluide, la conversion de texte en vidéo à partir de script, et la génération de voix off professionnelles.

HeyGen peut-il aider à étendre la production de vidéos d'intégration pour les clients et les employés ?

Absolument. HeyGen permet aux entreprises de créer, mettre à jour et gérer efficacement une vaste bibliothèque de vidéos d'intégration pour les clients et les employés, répondant aux besoins de formation à grande échelle. Avec la documentation vidéo générée par AI et le partage intelligent, les organisations peuvent étendre leur contenu vidéo sans effort.

HeyGen offre-t-il des capacités de contenu de formation multilingue ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de contenu de formation multilingue, permettant aux entreprises d'atteindre un public mondial avec des vidéos d'instruction et de tutoriel. Cette capacité inclut la génération de sous-titres et de voix off AI dans plusieurs langues, garantissant une communication inclusive et efficace pour les équipes à distance.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo