Créateur de Vidéos d'Intégration AI SaaS : Accélérez Votre Succès
Engagez instantanément de nouveaux utilisateurs avec des vidéos d'intégration captivantes, en utilisant des avatars AI réalistes pour personnaliser l'expérience.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo d'instruction professionnelle de 60 secondes destinée aux utilisateurs avancés ou aux équipes internes, détaillant une mise à jour logicielle spécifique ou une fonctionnalité complexe. Adoptez un style visuel clair axé sur la capture d'écran avec des superpositions de texte utiles, complété par une voix AI calme et autoritaire. Exploitez les capacités de texte-à-vidéo à partir de script et de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir des vidéos de formation complètes et accessibles.
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour les chefs de produit mettant en avant la rapidité et l'efficacité de la création de nouveaux contenus d'intégration. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et rythmée avec des transitions de scène rapides et une musique de fond énergique, soutenue par une voix AI enthousiaste. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen et les fonctionnalités de texte-à-vidéo à partir de script pour montrer la création rapide d'un créateur de vidéos d'intégration AI.
Développez une vidéo d'intégration de 45 secondes pour les nouveaux employés internationaux, introduisant la culture d'entreprise et les premières étapes essentielles. La présentation visuelle doit être diversifiée et inclusive, avec divers avatars AI réalistes dans des environnements professionnels, accompagnée d'une voix AI chaleureuse et multilingue. Utilisez la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour créer un contenu de formation multilingue facilement compréhensible pour les équipes mondiales.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Boostez l'Engagement et la Rétention lors de l'Intégration.
Améliorez les vidéos d'intégration des utilisateurs et des employés avec l'AI pour stimuler un engagement plus élevé et améliorer la rétention des informations clés.
Élargissez le Contenu d'Intégration Global.
Exploitez l'AI pour créer et localiser rapidement une bibliothèque complète de vidéos d'intégration et de formation pour un public mondial.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration AI SaaS ?
HeyGen utilise l'automatisation alimentée par l'AI pour transformer des scripts en vidéos d'intégration AI SaaS engageantes avec des avatars AI réalistes et des voix off AI. Les utilisateurs peuvent facilement créer, mettre à jour et étendre leurs vidéos d'intégration en utilisant des modèles personnalisables et la fonctionnalité de synthèse vocale.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos d'intégration AI idéal pour les entreprises ?
HeyGen offre une suite complète de fonctionnalités, y compris une bibliothèque multimédia robuste, des contrôles de marque et divers modèles de vidéos, ce qui en fait un leader dans la création de vidéos d'intégration AI. Son interface intuitive permet un enregistrement d'écran fluide, la conversion de texte en vidéo à partir de script, et la génération de voix off professionnelles.
HeyGen peut-il aider à étendre la production de vidéos d'intégration pour les clients et les employés ?
Absolument. HeyGen permet aux entreprises de créer, mettre à jour et gérer efficacement une vaste bibliothèque de vidéos d'intégration pour les clients et les employés, répondant aux besoins de formation à grande échelle. Avec la documentation vidéo générée par AI et le partage intelligent, les organisations peuvent étendre leur contenu vidéo sans effort.
HeyGen offre-t-il des capacités de contenu de formation multilingue ?
Oui, HeyGen prend en charge la création de contenu de formation multilingue, permettant aux entreprises d'atteindre un public mondial avec des vidéos d'instruction et de tutoriel. Cette capacité inclut la génération de sous-titres et de voix off AI dans plusieurs langues, garantissant une communication inclusive et efficace pour les équipes à distance.