Accélérez l'Intégration avec le Générateur de Vidéos d'Intégration SaaS AI
Générez rapidement des vidéos de démonstration de produit et de formation captivantes. Notre plateforme transforme vos scripts en contenu soigné avec la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 90 secondes, destinée aux équipes marketing et aux responsables produits, illustrant comment utiliser efficacement les modèles personnalisables de HeyGen. Les visuels doivent intégrer des enregistrements d'écran dynamiques et des graphiques professionnels mais engageants, avec des avatars AI présentant les fonctionnalités clés sur une musique de fond entraînante.
Produisez une vidéo didactique de 2 minutes axée sur la manière dont les départements RH et les responsables de formation peuvent exploiter HeyGen pour l'intégration des employés. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle étape par étape avec des sous-titres clairs, utilisant une voix off générée par l'IA calme et professionnelle pour créer une documentation vidéo complète.
Générez une vidéo promotionnelle concise de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les fondateurs de startups, mettant en avant l'efficacité de la création de diverses vidéos d'intégration avec la plateforme d'IA générative de HeyGen. Utilisez des coupes rapides pour souligner la rapidité et la facilité d'utilisation, accompagnées d'une voix off inspirante générée par l'IA qui met en valeur la polyvalence du redimensionnement des formats et des exports.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Boostez l'Engagement et la Rétention lors de l'Intégration.
Utilisez l'IA pour créer des vidéos d'intégration et de formation dynamiques qui améliorent considérablement l'engagement des utilisateurs et la rétention des fonctionnalités du produit.
Élargissez l'Éducation et les Tutoriels sur le Produit.
Produisez rapidement des vidéos éducatives sur le produit et des guides pratiques pour informer et intégrer efficacement un public mondial.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration SaaS AI ?
HeyGen sert de générateur avancé de vidéos d'intégration SaaS AI, utilisant l'automatisation alimentée par l'IA pour transformer les scripts en documentation vidéo engageante. Cette plateforme d'IA générative réduit considérablement le temps de production, permettant un déploiement rapide de contenu essentiel pour l'intégration des clients et des employés.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la génération de vidéos ?
HeyGen est un outil puissant de création vidéo qui excelle dans la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script, permettant aux utilisateurs de générer facilement du contenu vidéo de haute qualité. Il propose des avatars AI réalistes et des capacités sophistiquées de voix off générée par l'IA, renforcées par des sous-titres automatiques, rendant l'ensemble du processus efficace et accessible.
HeyGen peut-il être utilisé pour produire des vidéos de démonstration de produit professionnelles ?
Absolument, HeyGen est idéal pour créer des vidéos de démonstration de produit professionnelles avec facilité. Ses modèles personnalisables, combinés à des contrôles de marque robustes, permettent aux utilisateurs de développer rapidement des guides pratiques et des vidéos de formation qui maintiennent la cohérence de la marque et délivrent un message clair.
HeyGen prend-il en charge divers formats vidéo et options de personnalisation ?
HeyGen prend en charge une large gamme d'options de personnalisation, y compris le redimensionnement des formats et des exports flexibles pour diverses plateformes. Les utilisateurs peuvent également utiliser une bibliothèque multimédia complète et intégrer leur propre support stock, garantissant que leur outil de création vidéo s'adapte à tout besoin pour les vidéos de formation ou la documentation vidéo.