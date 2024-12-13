Générateur d'Explications SaaS AI : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement

Concevez des vidéos explicatives animées percutantes avec une interface conviviale. Utilisez des Modèles et scènes préconstruits pour une création de contenu rapide.

Créez une vidéo convaincante d'une minute ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un générateur d'explications SaaS AI peut transformer leurs efforts de marketing. Le style visuel doit être lumineux et convivial, avec une voix off chaleureuse et encourageante. Mettez en avant la simplicité d'utilisation des Modèles et scènes préconçus pour produire du contenu vidéo professionnel, en soulignant l'interface conviviale pour chaque propriétaire de petite entreprise.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative animée élégante de 90 secondes destinée aux équipes de vente et de marketing, démontrant l'efficacité de la création vidéo alimentée par l'IA. Utilisez une esthétique visuelle moderne et dynamique avec un design sonore net. Illustrez comment des avatars IA engageants peuvent transmettre des messages clés, complétés par une génération de voix off de haute qualité, rationalisant la production de vidéos de vente et de marketing percutantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 2 minutes conçue pour les chefs de produit et les responsables techniques, détaillant les avantages techniques d'un créateur de vidéos explicatives avancé pour les explications de produits. La présentation visuelle doit être claire et concise, avec une narration audio autoritaire mais accessible. Mettez en avant la puissance de la conversion de Texte en vidéo à partir d'un script et assurez l'accessibilité avec des Sous-titres/captions générés automatiquement pour les fonctionnalités complexes des produits SaaS.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle engageante de 45 secondes pour les créateurs de contenu éducatif, mettant en avant la flexibilité créative offerte par un générateur d'explications SaaS AI. Le style visuel et audio doit être vibrant et inspirant, avec un narrateur amical et compétent. Mettez en avant comment la vaste bibliothèque de médias/supports stock améliore les modèles de vidéos explicatives personnalisées, permettant des options de marque polyvalentes et créant un contenu vidéo diversifié adapté aux besoins d'apprentissage spécifiques.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Explications SaaS AI

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles avec des outils alimentés par l'IA, transformant vos idées en contenu vidéo engageant en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer votre texte, ou utilisez notre IA pour générer automatiquement un script convaincant, posant les bases de votre vidéo de texte en vidéo.
2
Step 2
Choisissez Vos Avatars IA
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA et de modèles personnalisables pour représenter visuellement votre message et engager votre audience.
3
Step 3
Ajoutez Voix & Éléments de Marque
Améliorez votre vidéo avec une voix off professionnelle générée par l'IA directement à partir de votre script. Personnalisez avec des options de marque comme les logos et les couleurs.
4
Step 4
Exportez Votre Explication
Finalisez votre vidéo explicative alimentée par l'IA et exportez-la dans divers formats d'aspect pour un partage fluide sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès des Clients

.

Transformez les témoignages clients en vidéos dynamiques alimentées par l'IA, démontrant efficacement la valeur et l'impact réel de votre solution SaaS.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos alimentées par l'IA ?

HeyGen est un générateur d'explications SaaS AI intuitif qui simplifie l'ensemble du processus de production. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos explicatives animées professionnelles en utilisant une technologie avancée de texte en vidéo et des avatars IA réalistes.

Puis-je personnaliser les vidéos explicatives pour correspondre à ma marque ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation de marque, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des modèles de vidéos explicatives personnalisés. Notre éditeur par glisser-déposer et notre bibliothèque de médias facilitent la création de contenu vidéo engageant adapté à vos besoins spécifiques.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la voix off et l'accessibilité des vidéos ?

HeyGen propose une génération avancée de voix off AI avec une large gamme d'options de synthèse vocale pour vos vidéos explicatives. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de votre audience.

À quelle vitesse HeyGen peut-il produire des vidéos explicatives de haute qualité ?

HeyGen est conçu pour une création rapide de contenu vidéo, permettant aux utilisateurs de générer des vidéos explicatives professionnelles en quelques minutes. Son interface conviviale et son flux de travail efficace exploitent la création vidéo alimentée par l'IA pour réduire considérablement le temps de production.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo